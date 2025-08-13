Politika

OSTAVLJAJU HAOS ZA SOBOM: Pogledajte kako izgledaju ulice Beograda nakon blokadera (FOTO)

BLOKADERI divljaju danas po Srbiji!

ОСТАВЉАЈУ ХАОС ЗА СОБОМ: Погледајте како изгледају улице Београда након блокадера (ФОТО)

Foto: Novosti

Oni su večeras izvršili teroristički napad na policiju na Novom Beogradu, a napali su i policiju u Novom Sadu. 

Tamo trenutno ima više povređenih. 

Pravili su haos i na ulicama Beograda, prevrtali kontejnere i ostavljali haos za sobom. 

Pogledajte prizore iz prestonice, iz ulice Otona Župančića i Cona Kenedija. 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

