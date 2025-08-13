JURIŠNI ODRED: Blokaderi dejstvuju po ugledu na naciste
BLOKADERI se ugledaju na naciste.
Šturmabtajlung je bila paravojna formacija Nemačke nacističke partije u nacističkoj Nemačkoj. Doslovno, ime „šturmabtajlung“ na nemačkom znači jurišni odred.
Ova paravojna formacija je imala ključnu ulogu u usponu Adolfa Hitlera na vlast tridesetih godina 20. veka.
Šturmabtajlung je izvršila brojne akte nasilja protiv socijalističkih grupa kroz 1920-e, najčešće u manjim uličnim sukobima.
Oni su upravo bili najzaslužniji za dolazak Hitlera na vlast.
Naime, paljenje Rajhstaga je naziv za podmetnuti požar državnog parlamenta Nemačke u Berlinu 1933. godine, za koje se sumnja da je izvršio Šturmabtajlung. Nemački nacisti su paljenje zgrade državnog parlamenta iskoristili za potpuno preuzimanje vlasti i stvaranje sistema u kome je Adolf Hitler imao neograničena prava.
KLjUČNE REČI:
🟡 jurišni odredi
🟡 manji ulični sukobi
🟡 na vlast dolazi neko ko nije osvojio većinu na izborima
🟡 požar državnog parlamenta
🟡 istorija je učiteljica života
Pametnom, posebno posmatračima dešavanja u Srbiji u poslednjih par meseci, dosta!
