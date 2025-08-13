Politika

VUČIĆ PEŠAKA DOŠAO U ĆACILEND: U trenutku kad blokaderi najavljuju napad, predsednik sa narodom

В.Н.

13. 08. 2025. u 21:31 >> 21:48

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić krenuo je peške na Pionirskom parku u trenutku dok blokaderi najavljuju napad na Ćacilend. Ubrzo je predsednik stigao i nalazi se sa narodom.

ВУЧИЋ ПЕШАКА ДОШАО У ЋАЦИЛЕНД: У тренутку кад блокадери најављују напад, председник са народом

Novosti

Podsetimo predsednik je ranije bio sa građanima okupljenim na Savskom vencu i odatle se uputio pešaka ka Ćacilendu.

Novosti

On je u svom govoru objasnio zašto je Srbija na udaru ustaša i blokadera, te poručio da će braniti našu državu.

- Zašto tako ostrašćeno kidišu na naš narod, svetinje, zastave, trobojku, baš u Novom Sadu, Vrbasu, Palanci... Nemojte da zaboravite da je oslobodilačka jogurt revolucija krenula iz Palanke, završila u Novom Sadu, oslobađanjem od automaških i separatističkih snova. Zato hoće da je vrate na početak i da nam kažu da će Vojvodina da bude neka posebna država. Naš odgovor im je potpuno jasan - ne damo vam Srbiju, da je uništite i da je rasparčate i uvek ćemo da je čuvamo. Jer za nas Srbija je sve - poručio je predsednik. 

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje