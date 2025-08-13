VUČIĆ PEŠAKA DOŠAO U ĆACILEND: U trenutku kad blokaderi najavljuju napad, predsednik sa narodom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić krenuo je peške na Pionirskom parku u trenutku dok blokaderi najavljuju napad na Ćacilend. Ubrzo je predsednik stigao i nalazi se sa narodom.

Novosti

Podsetimo predsednik je ranije bio sa građanima okupljenim na Savskom vencu i odatle se uputio pešaka ka Ćacilendu.

Novosti

On je u svom govoru objasnio zašto je Srbija na udaru ustaša i blokadera, te poručio da će braniti našu državu.

- Zašto tako ostrašćeno kidišu na naš narod, svetinje, zastave, trobojku, baš u Novom Sadu, Vrbasu, Palanci... Nemojte da zaboravite da je oslobodilačka jogurt revolucija krenula iz Palanke, završila u Novom Sadu, oslobađanjem od automaških i separatističkih snova. Zato hoće da je vrate na početak i da nam kažu da će Vojvodina da bude neka posebna država. Naš odgovor im je potpuno jasan - ne damo vam Srbiju, da je uništite i da je rasparčate i uvek ćemo da je čuvamo. Jer za nas Srbija je sve - poručio je predsednik.

Uskoro opširnije