VUČIĆ PEŠAKA DOŠAO U ĆACILEND: U trenutku kad blokaderi najavljuju napad, predsednik sa narodom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić krenuo je peške na Pionirskom parku u trenutku dok blokaderi najavljuju napad na Ćacilend. Ubrzo je predsednik stigao i nalazi se sa narodom.
Podsetimo predsednik je ranije bio sa građanima okupljenim na Savskom vencu i odatle se uputio pešaka ka Ćacilendu.
On je u svom govoru objasnio zašto je Srbija na udaru ustaša i blokadera, te poručio da će braniti našu državu.
- Zašto tako ostrašćeno kidišu na naš narod, svetinje, zastave, trobojku, baš u Novom Sadu, Vrbasu, Palanci... Nemojte da zaboravite da je oslobodilačka jogurt revolucija krenula iz Palanke, završila u Novom Sadu, oslobađanjem od automaških i separatističkih snova. Zato hoće da je vrate na početak i da nam kažu da će Vojvodina da bude neka posebna država. Naš odgovor im je potpuno jasan - ne damo vam Srbiju, da je uništite i da je rasparčate i uvek ćemo da je čuvamo. Jer za nas Srbija je sve - poručio je predsednik.
Uskoro opširnije
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)