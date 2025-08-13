Politika

NAPADNUTE PRISTALICE SNS U NOVOM SADU: Blokaderi eskstremisti krenuli sa nasiljem (VIDEO)

Информер

13. 08. 2025. u 20:48

Blokaderi esktremisti brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.

НАПАДНУТЕ ПРИСТАЛИЦЕ СНС У НОВОМ САДУ: Блокадери ескстремисти кренули са насиљем (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.

(Informer)

