NAROD USTAO I U SUBOTICI: Više od 1.000 građana protiv ustaša i blokadera (VIDEO)
U GRADOVIMA na severu Srbije građani se večeras okupljaju kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Vučiću i jasno rekli i odbranili svoje domove od ustraša i blokadera.
Više od 1000 ljudi tako je izašlo u centar Subotice kako bi pokazali svoju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.
U Subotici se večeras vijore srpske trobojke, a okupljeni građani se vesele uz pesmu "Veseli se srpski rode!".
Pogledajte delić atmosfere iz Subotice:
Građani su se večeras sa istim razlogom okupili i u Somboru, u centralnoj ulici.
Više od 450 građana okupilo se večeras i u Šidu ispred prostorija Srpske napredne stranke.
Preporučujemo
HILjADE LjUDI USTALO DA BRANI SVOJE DOMOVE OD USTAŠA I BLOKADERA: Ustala Subotica, Sombor, Bač, Ruma, Šid...
13. 08. 2025. u 19:50 >> 23:26
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)