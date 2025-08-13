Politika

NAROD USTAO I U SUBOTICI: Više od 1.000 građana protiv ustaša i blokadera (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 20:05

U GRADOVIMA na severu Srbije građani se večeras okupljaju kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Vučiću i jasno rekli i odbranili svoje domove od ustraša i blokadera.

НАРОД УСТАО И У СУБОТИЦИ: Више од 1.000 грађана против усташа и блокадера (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Više od 1000 ljudi tako je izašlo u centar Subotice kako bi pokazali svoju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.  

U Subotici se večeras vijore srpske trobojke, a okupljeni građani se vesele uz pesmu "Veseli se srpski rode!". 

Pogledajte delić atmosfere iz Subotice: 

Građani su se večeras sa istim razlogom okupili i u Somboru, u centralnoj ulici. 

Foto: Novosti

Više od 450 građana okupilo se večeras i u Šidu ispred prostorija Srpske napredne stranke.

