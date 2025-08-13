"NASILJE NEĆEMO TOLERISATI" Mali: Onima koji mrze Srbiju nećemo dozvoliti da unište sve što smo stvorili
MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se povodom nasilja blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci.
- Blokaderi tvrde da se navodno bore za "slobodu". Zvuči omamljujuće, ali, šamar realnosti udara nasilje kojem svedočimo svakodnevno.
Kako se borite za slobodu napadima, divljanjem i uništavanjem prostorija Srpske napredne stranke? Svašta se danas zove slobodom, izgleda.
Ali, ako ćutimo, dozvoljavamo nasilnicima da ruše istinske vrednosti kojima Srbija teži. Dozvoljavamo im da podrivaju politiku mira i stabilnosti koju već godinama vodi predsednik Aleksandar Vučić i koja je Srbiju konačno izvukla iz blata u kom smo bili decenijama.
Ne, to nećemo dozvoliti, nemire ne smemo dozvoliti, nasilje nećemo i ne smemo tolerisati!
Profašistički narativi i divljanje po ulicama nisu slike koje želimo u našoj zemlji i koje smemo da dopustimo. Onima koji mrze Srbiju nećemo dozvoliti da unište sve što smo stvorili.
Hvala policiji koja je u prvim redovima uvek kada se naša zemlja suprostavlja nasilnicima.
Srbiji su potrebni mir, stabilnost i red i Srbija će svojim građanima to i obezbediti.
Nasilje ne prihvatamo.
Živela Srbija - poručio je Mali na Fejsbuku.
Preporučujemo
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)