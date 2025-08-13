Politika

"NASILJE NEĆEMO TOLERISATI" Mali: Onima koji mrze Srbiju nećemo dozvoliti da unište sve što smo stvorili

В. Н.

13. 08. 2025. u 11:23

MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se povodom nasilja blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Foto printskrin Euronews Serbia

- Blokaderi tvrde da se navodno bore za "slobodu". Zvuči omamljujuće, ali, šamar realnosti udara nasilje kojem svedočimo svakodnevno.

Kako se borite za slobodu napadima, divljanjem i uništavanjem prostorija Srpske napredne stranke? Svašta se danas zove slobodom, izgleda.

Ali, ako ćutimo, dozvoljavamo nasilnicima da ruše istinske vrednosti kojima Srbija teži. Dozvoljavamo im da podrivaju politiku mira i stabilnosti koju već godinama vodi predsednik Aleksandar Vučić i koja je Srbiju konačno izvukla iz blata u kom smo bili decenijama.

Ne, to nećemo dozvoliti, nemire ne smemo dozvoliti, nasilje nećemo i ne smemo tolerisati!

Profašistički narativi i divljanje po ulicama nisu slike koje želimo u našoj zemlji i koje smemo da dopustimo. Onima koji mrze Srbiju nećemo dozvoliti da unište sve što smo stvorili.

Hvala policiji koja je u prvim redovima uvek kada se naša zemlja suprostavlja nasilnicima.

Srbiji su potrebni mir, stabilnost i red i Srbija će svojim građanima to i obezbediti.
Nasilje ne prihvatamo.

Živela Srbija - poručio je Mali na Fejsbuku.
 

