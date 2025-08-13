Politika

"BLOKADERI NAPALI POLICIJU, GRAĐANE I PROSTORIJE SNS-A" Direktor policije: Povređeno 16 policajaca i 52 građanina u Vrbasu

Новости онлине

13. 08. 2025. u 08:10 >> 08:17

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević gost je jutarnjeg dnevnika RTS-a gde je govorio o nasilju blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Foto: Printskrin

- Sinoć oko 20 časova u oba mesta došlo je do nenajavljenog okupljanja građana sa namerom da upadnu u prostorije SNS-a. Građani koji su krenuli ka prostorijama SNS-a imali su nameru da se sukobe sa pristalicama SNS-a. Planirali smo određene snage i za jednu i za drugu opštinu i očekivali smo da će to biti mirno okupljanje. Međutim, ispostavilo se suprotno - kaže on.

Vasiljević kaže da je u oba mesta oko 200 ljudi u krenulo na prostorije SNS-a, gde je bilo oko 800 ljudi.

- Nisu pristalice SNS-a nekoga napadale i otišle pred nečije prostorije, već su bile ispred svojih prostorija. Neko drugi je došao sa namerom da napadne ljude i prostorije. Svaka akcija stvara reakciju. Gledao sam tokom noći snimke, suština je da su lica i u Vrbasu i Bačku Palanci i u drugim mestima došla pred prostorije jedne političke stranke sa namerom da razbiju prostorije i da se sukobe - kaže Vasiljević.

Ističe da je policija razdvojila građane.

- Međutim, došlo je do gađanja kamenicama, jajima, pojavila su se lica sa štanglama, palicama. Namera je bila da dođe do oubiljnih sukoba - rekao je on.

Kaže da u Vrbasu samo ima 16 povređenih policajaca, a da se u bolnicu javilo 52 građana sa povredama.

- Da li to treba da se dešava da ima 70 povređenih. Traže opravdanje zašto je policija tu, pa trebamo li da imamo građanski rat, da bude poginulih - pita Vasiljević.

Kaže da policija u toku jutra privodi više lica.

- Jutros me načelnik obavestio da se tek oko 6 jutros smirila situacija u Vrbasu. Policija je tu da bi zaštitila sve građane. Neko je došao da nekog napadne - kaže on.

Ističe da nema najava da će se večeras nešto dešavati.

- Imamo veliki broj neprijavljenih okupljanja i nemamo organizatore. Nemamo lica sa kojima služba može da razgovara, da bi mi mogli da organizujemo službu. Policija će održati stabilan red i mir i neće dozvoliti sukobe. Ne smemo dozvoliti sukobe među građanima - kaže on.

Ponavlja da je neko došao da napadne prostorije SNS-a i da se ne smeju zamenjivati teze.

