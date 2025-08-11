Politika

SPREMAJU SE DA NAPADNU SRBIJU: Sad je jasno zašto je stvoren vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane

В.Н.

11. 08. 2025. u 17:43

VOJNI savez koji su sklopile Priština, Zagreb i Tirana napravljen je isključivo kako bi sproveli napad na Srbiju, a što potvrđuju tačke te deklaracije i planovi koje imaju.

СПРЕМАЈУ СЕ ДА НАПАДНУ СРБИЈУ: Сад је јасно зашто је створен војни савез Приштине, Загреба и Тиране

Foto: Kosovo online

Iako se u deklaraciji govori o "odbrambenim kapacitetima" i "euroatlantskim integracijama", suština je jasna - priprema se ozbiljna pretnja našoj zemlji.

Kako javlja "Radio slobodna Evropa", u dokumentu koji su potpisali ministri odbrane Prištine, Zagreba i Tirane navode se četiri ključne tačke saradnje:

  • Promocija odbrambenih kapaciteta i saradnja u relevantnoj industriji;
  • Povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuke i vojne vježbe; 
  • Odgovor na hibridne prijetnje i jačanje otpornosti; 
  • Puna podrška euroatlantskim integracijama.

Iza ovih formulacija krije se zajednički plan nabavke savremenog američkog naoružanja.

Ministarstva odbrane Prištine i Tirane potvrdila su da stručne grupe već rade na operativnim planovima sprovođenja deklaracije, a kupovina oružja je prva obaveza na koju su se obavezali. Vršilac dužnosti tzv. ministra odbrane Prištine, Ejup Makedonci, otkrio je da je 18. jula u Tirani održan sastanak "implementacione grupe" koja razrađuje plan na terenu.

Dakle, ovaj savez nije slučajan, a plan im je da direktno napadnu Srbiju. Kako su "Novosti" ranije pisale ovaj vojni savez formira uz direktno uključivanje strukture koja nema međunarodni legitimitet i koja predstavlja bezbednosnu pretnju po srpski narod i čitav region.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZVOR ZDRAVLJA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu

IZVOR ZDRAVLjA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu