SPREMAJU SE DA NAPADNU SRBIJU: Sad je jasno zašto je stvoren vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane
VOJNI savez koji su sklopile Priština, Zagreb i Tirana napravljen je isključivo kako bi sproveli napad na Srbiju, a što potvrđuju tačke te deklaracije i planovi koje imaju.
Iako se u deklaraciji govori o "odbrambenim kapacitetima" i "euroatlantskim integracijama", suština je jasna - priprema se ozbiljna pretnja našoj zemlji.
Kako javlja "Radio slobodna Evropa", u dokumentu koji su potpisali ministri odbrane Prištine, Zagreba i Tirane navode se četiri ključne tačke saradnje:
- Promocija odbrambenih kapaciteta i saradnja u relevantnoj industriji;
- Povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuke i vojne vježbe;
- Odgovor na hibridne prijetnje i jačanje otpornosti;
- Puna podrška euroatlantskim integracijama.
Iza ovih formulacija krije se zajednički plan nabavke savremenog američkog naoružanja.
Ministarstva odbrane Prištine i Tirane potvrdila su da stručne grupe već rade na operativnim planovima sprovođenja deklaracije, a kupovina oružja je prva obaveza na koju su se obavezali. Vršilac dužnosti tzv. ministra odbrane Prištine, Ejup Makedonci, otkrio je da je 18. jula u Tirani održan sastanak "implementacione grupe" koja razrađuje plan na terenu.
Dakle, ovaj savez nije slučajan, a plan im je da direktno napadnu Srbiju. Kako su "Novosti" ranije pisale ovaj vojni savez formira uz direktno uključivanje strukture koja nema međunarodni legitimitet i koja predstavlja bezbednosnu pretnju po srpski narod i čitav region.
