SNS NOVI SAD: Srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije

GRADSKI odbor Srpske napredne stranke Novi Sad poručio je da srpska trobojka smeta samo onima koji su protiv Srbije.

Foto: Novosti

- Tri stvari kod blokadera i zborova izazivaju nervno rastrojstvo. Zastava Srbije, Srpska pravoslavna crkva i uspešna Srbija. Zato se svim snagama 9 meseci upinju da Srbiju bace na kolena i spreče njen dalji razvoj i napredak, ali im to nije pošlo za rukom - navodi se u saopštenju SNS Novi Sad i ističe da blokaderi zato pokušavaju da spreče izgradnju pravoslave crkve na Limanu.

- Zato najavljuju rušenje tek najavljene pravoslavne kapele na Tvrđavi. Zato najavljuju bojkot nacionalnih udžbenika. I zato prefarbavaju zastave Srbije na Limanu. Da ih podsetimo, Novi Sad se nalazi u Srbiji, u srcu srpske Vojvodine, i samo onima, koji se bore protiv Srbije, može smetati srpska trobojka. Srpska zastava, kroz dva svetska rata, balkanske ratove i druge borbe za slobodu i evropske vrednosti stoji u temeljima savremene Evrope i Zapada. Srpsku trobojku su naši saveznici, od Vudroa Vilsona, Žorža Klemansoa, do Lojda Džordža, Čerčila i Ruzvelta zlatnim slovima upisali u pobedničku i slobodarsku istoriju čovečanstva. I sada vi tu zastavu, taj simbol slobode, nezavisnosti, požrtvovanja i čojstva, prefarbavate i uništavate! - navodi se u saopštnju.

Kako se dodaje, blokaderski trud je uzaludan.

- Novi Sad je bio, jeste i biće slobodarski srpski grad. A srpska trobojka nastaviće da bude svedok daljih uspeha Novog Sada. Kad otvorimo tri nova mosta. Kad otvorimo još jednu novu fabriku. Ka otvorimo još dve nove škole i nove vrtiće koji se grade. I kad prosečna plata sa sadašnjih 1.100 dostine 1.500 evra - zaključuju novosadski naprednjaci.

(Tanjug)