SNS NOVI SAD: Srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije
GRADSKI odbor Srpske napredne stranke Novi Sad poručio je da srpska trobojka smeta samo onima koji su protiv Srbije.
- Tri stvari kod blokadera i zborova izazivaju nervno rastrojstvo. Zastava Srbije, Srpska pravoslavna crkva i uspešna Srbija. Zato se svim snagama 9 meseci upinju da Srbiju bace na kolena i spreče njen dalji razvoj i napredak, ali im to nije pošlo za rukom - navodi se u saopštenju SNS Novi Sad i ističe da blokaderi zato pokušavaju da spreče izgradnju pravoslave crkve na Limanu.
- Zato najavljuju rušenje tek najavljene pravoslavne kapele na Tvrđavi. Zato najavljuju bojkot nacionalnih udžbenika. I zato prefarbavaju zastave Srbije na Limanu. Da ih podsetimo, Novi Sad se nalazi u Srbiji, u srcu srpske Vojvodine, i samo onima, koji se bore protiv Srbije, može smetati srpska trobojka. Srpska zastava, kroz dva svetska rata, balkanske ratove i druge borbe za slobodu i evropske vrednosti stoji u temeljima savremene Evrope i Zapada. Srpsku trobojku su naši saveznici, od Vudroa Vilsona, Žorža Klemansoa, do Lojda Džordža, Čerčila i Ruzvelta zlatnim slovima upisali u pobedničku i slobodarsku istoriju čovečanstva. I sada vi tu zastavu, taj simbol slobode, nezavisnosti, požrtvovanja i čojstva, prefarbavate i uništavate! - navodi se u saopštnju.
Kako se dodaje, blokaderski trud je uzaludan.
- Novi Sad je bio, jeste i biće slobodarski srpski grad. A srpska trobojka nastaviće da bude svedok daljih uspeha Novog Sada. Kad otvorimo tri nova mosta. Kad otvorimo još jednu novu fabriku. Ka otvorimo još dve nove škole i nove vrtiće koji se grade. I kad prosečna plata sa sadašnjih 1.100 dostine 1.500 evra - zaključuju novosadski naprednjaci.
(Tanjug)
