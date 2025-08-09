SELAKOVIĆ O SRAMNOJ KARIKATURI LISTA DANAS: Protiv takvog kontejnersko-revolucionarnog duha boriću se dokle god mogu (FOTO)
MINISTAR kulture Republike Srbije Nikola Selaković reagovao je na sramnu karikaturu lista Danas.
-Dokle god se ovakve aluzije proglašavaju umetničkim slobodama i najodvratniji govor mržnje promoviše kao nešto što moramo da prihvatamo, trpimo i tolerišemo, a da je to dozvoljeno samo pojedinima treba da znamo da nam je društvo ozbiljno nagriženo kulturnom okupacijom koja za cilj ima da uništi tradicionalni sistem vrednosti, koji se vekovima gradio i kome pripadamo.
Ako je danas "normalno" i "prihvatljivo" prikazati kroz karikaturu predsednika države raznesenog bombom na naslovnoj strani novina koje je okupator još '99 besplatno delio u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, sutra treba da nam bude prihvatljivo da neko tu karikaturu pretoči u stvarnost.
Protiv takvog kontejnersko-revolucionarnog duha boriću se dokle god mogu, jer to nije ništa drugo do deo tajkunske mašinerije za širenje laži i borbu protiv svega onoga što nas čini suverenim i samostalnim, ponosnim narodom što smo bili vekovima. Gadim se njihovog diskursa mržnje i ponosim time što nikada nisu uspeli kod nas da stvore izopačenost uma koju sami gaje sa mnogo strasti u svoje ime, a za tuđi račun. - poručio je Selaković.
