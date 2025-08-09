TABLOID "DANAS" PRETI SMRĆU VUČIĆU: Naslovna strana prikazuje ga raskomadanog u eksploziji bombe
NEBOJŠA Bakarec, Narodni poslanik SNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije, najoštrije je osudio pretnje smriću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, od strane lista „Danas“, kriminalca Šolaka.
- „Danas“ je prikazao predsednika Vučića na naslovnoj strani, raskomadanog u ekspoziji bombe, sa odsečenom glavom. Danas priziva smrt predsedniku Vučiću, priziva bombe i eksplozije. Verovatno im se to činilo prigodno, zbog toga što je upravo u toku akcija razminiranja zaostale nemačke nacističke bombe od pola tone, na gradilištu u Beogradu na vodi. List „Danas“ priželjkuje da ta bomba eksplodira, da uništi Beograd na vodi, i usput i predsednika Vučića, po ubilačkom prikazu na naslovnici. Skaredno smeće kriminalca Šolaka, već godinama targetira i preti smrću predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, prikazujući ga kao metu za snajper, prikazujući ga obešenog, a evo sada i raskomadanog u eksploziji. Takođe, naslovnica lista „Danas“ osim pretnje smrću, predstavlja i pozivanje na terorizam. Možda bi neko tužilaštvo moglo da se probudi i da reaguje na ove divljačke, nehumane, i nezakonite pozive na ubijanje i terorizam lista „Danas“ - napisao je Bakarec.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)