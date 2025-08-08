Politika

PRAVOSUĐE GORI! Tajna veza tužioca i sudije - doručak, pokloni i hapšenja po ljubavnom planu!

В. Н.

08. 08. 2025. u 21:37

PREMA navodima više medija, ali i izvorima iz tužilaštva za organizovani kriminal, šef ovog tužilaštva, Mladen Nenadić i sudija za prethodni postupak, Ivana Bursać, više ni ne kriju svoju bliskost koja je odavno prerasla običan prijateljski odnos.

Mladen Nenadić / Foto Ministarstvo pravde

Njih dvoje, kako se priča, povezuje intimna veza koja utiče i na sam raspored hapšenja,  jer Nenadić najosetljivije akcije zakazuju u danima kada je Bursać dežurna, što im omogućava ne samo blizak svakodnevni kontakt nego i  zajedničko upravljanje postupcima.  

Odnos dvoje zaljubljenih je vidljiv i u svakodnevnici. Nenadić joj svakog jutra kupuje doručak, od omiljenih peciva najdraže kafe, a poznati su i njegovi sitni ali skupoceni pokloni sa kojima se diskretno pohvali koleginicama.

Ljubavni skandal postao je javna stvar kada je sudija Bursać ušla u bolničku sobu Gorana Vesića samo nekoliko sati posle operacije. Kako se navodi na sajtu jednog dnevnog lista uprkos ozbiljnom postoperativnom stanju, Ivana Bursać je bez imalo obraza došla u bolnicu i zahtevala od Vesića da da izjavu kako bi uzela izjavu i završio u pritvoru.

Ako su sve ove priče istina, ljubav dvoje moćnih ljudi ne utiče samo na njihov život, ili živote njihovih supružnika,  već i na tok pravde u Srbiji.

