PRAVOSUĐE GORI! Tajna veza tužioca i sudije - doručak, pokloni i hapšenja po ljubavnom planu!
PREMA navodima više medija, ali i izvorima iz tužilaštva za organizovani kriminal, šef ovog tužilaštva, Mladen Nenadić i sudija za prethodni postupak, Ivana Bursać, više ni ne kriju svoju bliskost koja je odavno prerasla običan prijateljski odnos.
Njih dvoje, kako se priča, povezuje intimna veza koja utiče i na sam raspored hapšenja, jer Nenadić najosetljivije akcije zakazuju u danima kada je Bursać dežurna, što im omogućava ne samo blizak svakodnevni kontakt nego i zajedničko upravljanje postupcima.
Odnos dvoje zaljubljenih je vidljiv i u svakodnevnici. Nenadić joj svakog jutra kupuje doručak, od omiljenih peciva najdraže kafe, a poznati su i njegovi sitni ali skupoceni pokloni sa kojima se diskretno pohvali koleginicama.
Ljubavni skandal postao je javna stvar kada je sudija Bursać ušla u bolničku sobu Gorana Vesića samo nekoliko sati posle operacije. Kako se navodi na sajtu jednog dnevnog lista uprkos ozbiljnom postoperativnom stanju, Ivana Bursać je bez imalo obraza došla u bolnicu i zahtevala od Vesića da da izjavu kako bi uzela izjavu i završio u pritvoru.
Ako su sve ove priče istina, ljubav dvoje moćnih ljudi ne utiče samo na njihov život, ili živote njihovih supružnika, već i na tok pravde u Srbiji.
