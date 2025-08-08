OVO JE IPAK SRBIJA! Kurti pokušao novu provokaciju u Severnoj Mitrovici - Srbi mu odgovorili kolom i pesmom! (VIDEO)

U SEVERNOM delu Kosovske Mitrovice danas se održavaju Mitrovački dani, a više stotina Mitrovčana veseli se duž glavnog šetališta, uz pesme i srpsko kolo.

Foto: Printscreen

Istovremeno, neuspela je provokacija Aljbina Kurtija da kod spomenika caru Lazaru napravi nekav džez festival i dovede članove svog Samoopredeljenja da glume publiku, jer se sem nazovi izvođača na bini, nije okupio niko živ.

Pored debakla Kurtijevog podlog plana i provokacije, neslavno je prošao i njegov lažni gradonačelnik Erden Atić koga su Srbi izviždali i ispratili povicima “Odlazi, odlazi” što je on brže-bolje i učinio.

