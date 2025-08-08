Politika

OVO JE IPAK SRBIJA! Kurti pokušao novu provokaciju u Severnoj Mitrovici - Srbi mu odgovorili kolom i pesmom! (VIDEO)

В.Н.

08. 08. 2025. u 17:06

U SEVERNOM delu Kosovske Mitrovice danas se održavaju Mitrovački dani, a više stotina Mitrovčana veseli se duž glavnog šetališta, uz pesme i srpsko kolo.

ОВО ЈЕ ИПАК СРБИЈА! Курти покушао нову провокацију у Северној Митровици - Срби му одговорили колом и песмом! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Istovremeno, neuspela je provokacija Aljbina Kurtija da kod spomenika caru Lazaru napravi nekav džez festival i dovede članove svog Samoopredeljenja da glume publiku, jer se sem nazovi izvođača na bini, nije okupio niko živ.

Pored debakla Kurtijevog podlog plana i provokacije, neslavno je prošao i njegov lažni gradonačelnik Erden Atić koga su Srbi izviždali i ispratili povicima “Odlazi, odlazi” što je on brže-bolje i učinio. 

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRIŠTINA ORGANIZUJE KONCERT SA ALBANSKIM MUZIČARIMA U SEVERNOJ MITROVICI: Srpska lista - Cilj je pritisak na srpski narod
Politika

0 2

PRIŠTINA ORGANIZUJE KONCERT SA ALBANSKIM MUZIČARIMA U SEVERNOJ MITROVICI: Srpska lista - Cilj je pritisak na srpski narod

ODLUKA režima u Prištini da prvi put u centru Kosovske Mitrovice organizuje „koncert“ sa albanskim muzičarima i dovede članove pokreta Samoopredeljenje u opštinu sa srpskom većinom, i to u trenutku kada se održavaju tradicionalni "Mitrovački dani", deo je političke agende Samoopredeljenja sa ciljem pritiska na srpski narod, saopštila je Srpska lista.

08. 08. 2025. u 15:10

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!