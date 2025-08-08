DANAS ĆE BITI "PROTERAN" SA KIM: Sud u Prištini - Igoru Popoviću zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju dve godine i kazna od 3.000 evra
OSNOVNI sud privremenih institucija u Prištini izrekao je danas pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igoru Popoviću kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na KiM u trajanju od dve godine.
Popović nije prisustvovao izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti "proteran sa Kosova i Metohije".
Kako je navedeno, kazna je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo "izazivanje razdora i netrpeljivosti".
Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je 5. avgusta da je podiglo optužnicu protiv Popovića zbog navodnog "izazivanja razdora i netrpeljivosti", nakon što je u Velikoj Hoči kod Orahovca, na obeležavanju godišnjice stradanja Srba orahovačkog kraja, tzv. OVK nazvao terorističkom organizacijom.
Popović je uhapšen 18. jula na administrativnom prelazu Brnjak.
(Tanjug)
