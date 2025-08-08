Politika

DANAS ĆE BITI "PROTERAN" SA KIM: Sud u Prištini - Igoru Popoviću zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju dve godine i kazna od 3.000 evra

Марија Стевановић
Marija Stevanović

08. 08. 2025. u 14:24

OSNOVNI sud privremenih institucija u Prištini izrekao je danas pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igoru Popoviću kaznu zatvora od šest meseci, koja je preinačena u novčanu kaznu u iznosu od 3.000 evra, kao i zabranu ulaska na KiM u trajanju od dve godine.

ДАНАС ЋЕ БИТИ ПРОТЕРАН СА КИМ: Суд у Приштини - Игору Поповићу забрана уласка на Косово и Метохију две године и казна од 3.000 евра

Foto: Tanjug

Popović nije prisustvovao izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti "proteran sa Kosova i Metohije".

Kako je navedeno, kazna je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo "izazivanje razdora i netrpeljivosti".

Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je 5. avgusta da je podiglo optužnicu protiv Popovića zbog navodnog "izazivanja razdora i netrpeljivosti", nakon što je u Velikoj Hoči kod Orahovca, na obeležavanju godišnjice stradanja Srba orahovačkog kraja, tzv. OVK nazvao terorističkom organizacijom.

Popović je uhapšen 18. jula na administrativnom prelazu Brnjak.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)