"SRBIJU VOLIMO NAJVIŠE NA SVETU, ZA RAZLIKU OD ONIH KOJI JE MRZE" Vučić: U teškoj smo situaciji, spustili su nam stopu rasta"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare govorio je o blokaderima.
- Razumljivo je, oni i ne kriju, i oni koji ih organizuju sa N1 i Nova S, oni ne kriju da je njihova glavna želja da Srbija nestane, propadne i izgubi sve. Potpuno je logično da to rade. Sav svinjac koji su pravili na svakom mestu i sva mržnja koju su unosili u narod, nam to pokazuje. Mi ćemo nastaviti da se borimo, mi rezervnu otadžbinu nemamo, svoju Srbiju volimo najviše na svetu, za razliku od onih koji je mrze.
Svakako smo u teškoj situaciji, stopu rasta su nam spustili, uništavaju turizam i mnoge privredne grane. To je ono što oni ne kriju da im je želja. Oni mrze Srbiju, žele sve najgore svojoj zemlji. Nikakav problem u shvatanju toga ne možete da imate. Trebalo bi svi da imamo problem sa tim, ali u shvatanju njihovih želja, to je ono što odavno vidimo - naveo je predsednik odgovarajući na pitanje o zahtevu koji je N1 uputio Putevima Srbije, u kojem pitaju o proceni koliko će izgubiti na putanjinama ukoliko se teretni saobraćaj prebaci na rutu kroz Bugarsku i Ruminiju.
