DRAMA U NOVOM PAZARU: Usame Zukorlić udario u policiju, pa pobegao
PREDSEDNIK Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić izazvao je udes i pobegao s mesta nezgode, gde se vratio tek nakon što je uviđaj završen, saznaje Informer. Osim toga, Zukorlićevo vozilo, koje je registrovano na SPP, ima registracionu nalepnicu koja je istekla još u februaru 2025. godine.
Zukorlić je upravljao vozilom SPP i zakačio policijsko vozilo danas oko 11:10 časova na raskrsnici ulica Rifata Burdževića i Keja 37 sandžačke u Novom Pazaru, u neposrednoj blizini Islamskog centra i prostorija Stranke pravde i pomirenja (SPP).
Vozilo marke Audi Q7, koje je u vlasništvu SPP, učestvovalo je u nezgodi u kojoj je zakačeno službeno vozilo saobraćajne policije, Škoda Superb. U trenutku nezgode, kako saznajemo, Audijem je upravljao ministar u Vladi Srbije i lider SPP Usame Zukorlić.
Prema dostupnim informacijama, registraciona nalepnica na vozilu Audi Q7 istekla je 14. februara 2025. godine. Incident se dogodio praktično ispred prostorija stranke, a očevidci tvrde da je ministar odmah nakon nezgode napustio mesto udesa i povukao se u zgradu stranke, ne sačekavši dolazak nadležnih organa.
Kako navode prisutni, Zukorlić se na mesto nezgode vratio tek po okončanju uviđaja, što je kod mnogih izazvalo sumnju da je želeo da izbegne odgovornost i eventualno zataška slučaj. Ipak, nezgoda se dogodila usred dana, u samom centru grada, i prisustvovao joj je veliki broj građana koji su sve posmatrali.
Za sada nema informacija o povređenima, niti je saopšteno da je pričinjena značajnija materijalna šteta. Očekuje se izveštaj nadležnih institucija o daljem postupanju u ovom slučaju, koji je izavao veliku pažnju u Novom Pazaru.
(Informer)
