"DARKO NESALOMIVI" Vučić posetio Glišića - predsednik objavio fotografiju sa ministrom (FOTO)

В. Н.

07. 08. 2025. u 12:38

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu fotografiju sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem, koji je pre dva dana doživeo težak moždani udar.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Darko nesalomivi - poručio je predsednik, koji je posetio ministra Glišića, koji se nalazi na lečenju, nakon što je u utorak doživeo moždani udar tokom gostovanja na televiziji.

Kako je Vučić sinoć rekao, Darko Glišić je, uslovno govoreći, dobro.

- Mnogo je bolje nego pre dan i po. On govori, mada još to nije potpuno normalno, ali je divno što govori i pomera i desnu ruku i desnu nogu, što su velike promene. Dobro je da je on mogao da kaže od kada se osećao loše i kako je do toga došlo. Na skeneru se videlo da je došlo do cepanja vratne arterije i onda je ona pravila hematom u mozgu dok se nije zgrušao i napravio moždani udar. Srećom se dogodilo u studiju nedaleko od bolnice - rekao je Vučić za TV Prva.

