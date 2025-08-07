"DARKO NESALOMIVI" Vučić posetio Glišića - predsednik objavio fotografiju sa ministrom (FOTO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu fotografiju sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem, koji je pre dva dana doživeo težak moždani udar.
- Darko nesalomivi - poručio je predsednik, koji je posetio ministra Glišića, koji se nalazi na lečenju, nakon što je u utorak doživeo moždani udar tokom gostovanja na televiziji.
Kako je Vučić sinoć rekao, Darko Glišić je, uslovno govoreći, dobro.
- Mnogo je bolje nego pre dan i po. On govori, mada još to nije potpuno normalno, ali je divno što govori i pomera i desnu ruku i desnu nogu, što su velike promene. Dobro je da je on mogao da kaže od kada se osećao loše i kako je do toga došlo. Na skeneru se videlo da je došlo do cepanja vratne arterije i onda je ona pravila hematom u mozgu dok se nije zgrušao i napravio moždani udar. Srećom se dogodilo u studiju nedaleko od bolnice - rekao je Vučić za TV Prva.
