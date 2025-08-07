HITNO ZAUSTAVITI INSTITUCIONALNO NASILJE NAD SRBIMA: Srpska lista se sastala sa Peterom Sorensenom

DELEGACIJA Srpske liste sastala se juče popodne sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarano o sve težem položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.Na sastanku su , kako se navodi u saopštenju za javnost Srpske liste, posebno istaknuti problemi sa kojima se Srbi suočavaju – institucionalno nasilje koje se svakodnevno sprovodi, uključujući i nasilno otimanje imovine i stanova, kao i neosnovani i politički motivisani procesi koji se vode protiv srpskih predstavnika i građana.

Srpska lista

- Srpska lista je naglasila potrebu da se hitno zaustave svi jednostrani potezi Prištine koji dodatno narušavaju bezbednost i prava srpskog naroda. Ovakvi postupci, osim što krše osnovna ljudska prava, ugrožavaju i svaki pokušaj normalizacije odnosa i deeskalacije situacije na terenu-ističe se u saopštenju za javnost Srpske liste povodom sastanka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom kojem je takođe, upućen je jasan zahtev da se bez daljeg odlaganja sprovede sve što je dogovoreno u okviru Briselskog dijaloga, sa posebnim akcentom na hitno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), a što , kako navode iz Srpske liste, predstavlja ključni korak ka zaštiti kolektivnih prava srpskog naroda i stvaranju uslova za normalan život.

- Srpska lista će nastaviti da se zalaže za mir, stabilnost i puno poštovanje prava srpskog naroda, i poziva međunarodnu zajednicu da konačno preduzme konkretne korake kako bi se zaustavila represija i diskriminacija nad Srbima na Kosovu i Metohiji-zaključuje se u saopštenju za javnost Srpske liste povodom jučerašnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.