HITNO ZAUSTAVITI INSTITUCIONALNO NASILJE NAD SRBIMA: Srpska lista se sastala sa Peterom Sorensenom
DELEGACIJA Srpske liste sastala se juče popodne sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarano o sve težem položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.Na sastanku su , kako se navodi u saopštenju za javnost Srpske liste, posebno istaknuti problemi sa kojima se Srbi suočavaju – institucionalno nasilje koje se svakodnevno sprovodi, uključujući i nasilno otimanje imovine i stanova, kao i neosnovani i politički motivisani procesi koji se vode protiv srpskih predstavnika i građana.
- Srpska lista je naglasila potrebu da se hitno zaustave svi jednostrani potezi Prištine koji dodatno narušavaju bezbednost i prava srpskog naroda. Ovakvi postupci, osim što krše osnovna ljudska prava, ugrožavaju i svaki pokušaj normalizacije odnosa i deeskalacije situacije na terenu-ističe se u saopštenju za javnost Srpske liste povodom sastanka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom kojem je takođe, upućen je jasan zahtev da se bez daljeg odlaganja sprovede sve što je dogovoreno u okviru Briselskog dijaloga, sa posebnim akcentom na hitno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), a što , kako navode iz Srpske liste, predstavlja ključni korak ka zaštiti kolektivnih prava srpskog naroda i stvaranju uslova za normalan život.
- Srpska lista će nastaviti da se zalaže za mir, stabilnost i puno poštovanje prava srpskog naroda, i poziva međunarodnu zajednicu da konačno preduzme konkretne korake kako bi se zaustavila represija i diskriminacija nad Srbima na Kosovu i Metohiji-zaključuje se u saopštenju za javnost Srpske liste povodom jučerašnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
