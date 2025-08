"PRAVDA MORA DA BUDE ZADOVOLJENA, 16 LJUDI JE STRADALO" Vučić o tužilaštvu: Nemam sumnji da postoji veliki uticaj stranaca i pritisak spolja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je večears da je bitno da država pokaže dobru volju da se istraži slučaj pada nadstrešnice.

- To ne sme da bude političku proces u šta se pretvorio čudnim odlukama i prebacivanjem loptice između novosadskog tužilaštva i TOK. Pravda mora da bude zadovoljena jer je 16 ljudi stradalo. Protesti nemaju svrhu i nikoga od tih ljudi takve stvari ne zanimaju. Sinoć sam tek oko 2 i nešto dobio kao informaciju kada sam završio posetu KC da je novinar jedne televizije, znate već koje, rekao da uopšte ne znaju šta rade članovi SNS u svojim prostorijama. Da li razumete dokle je to ludilo došlo? Oni vam dođu na kuću i pitaju se šta ćete tamo sa svojom decom! Dođu u prostorije stranke i pitaju šta će članovi te stranke tu... Za to više nije nadležna politika, vidite da imate neku vrstu drugih problema. Što ih je manje to su agresivniji, ekstremniji. Država je izdržala mnogo veće probleme i mnogo masivniji udar, a ja pozivam da se posvetimo radu i napretku zemlje. Ozbiljno su nam razorili ekonomiju - kazao je Vučić.

Blokade će nam smanjiti rast plata i penzija na godišnjem nivou za stotine evra, navodi.

- Pozivam ljude da se posvetimo svom poslu, da ne obraćamo pažnju na njih jer se oni hrane pažnjom. Oni ničemu ne mogu da doprinesu, nemaju svoje živote, ne znaju šta da rade u 8 uveče, u podne, ujutru svakog dana - kaže Vučić.

Govoreći o odluci tužilaštva u vezi sa nadstrešnicom, Vučić kaže da nema nikave sumnje da je veliki uticaj stranaca koji bi želeli da se oslobode kineskog uticaja i da iza svega stoji dobrim delom pritisak spolja.

- Kako bi se reklo, pa za to su krivi Kinezi, nemojte da radite sa Kinezima i tako dalje. I to je nama jasno, to mi odlično razumemo i mi to vidimo i to nam sad rađa bezbroj problema. Nama je građevina, odnosno naši infrastrukturni radovi su posebno na železnici najviše pali i to je bio jedan od razloga. A za to su direktno krivi blokaderi, kao i mnoge druge stvari. Kao i te laži gde vam nađu nekoga... - rekao je Vučić.

- Samo kod nas se vodi kampanja protiv toga. I na kraju mi sve izguramo. Ako nam naprave velolepni most umesto ovog Savskog tramvajskog mosta, biće velelepni most, predivan, najlepši verovatno naš most, onda će da zaborave da su nas prečavali da onaj sklonimo, a da napravimo novi most, nego će da kažu da su to oni izgradili, baš kao što danas govore da su izgradili Beograd na vodi. Iako su ga sprečavali trogodišnjim demonstracijama, podsetiću vas šta su sve po tom pitanju činili. Dakle, ja želim samo da kažem ljudima da čuvamo stabilnost, da čuvamo mir, da nastavimo da radimo, da pokušamo da ne odgovaramo na provokacije onih koji drugu politiku nemaju, da pravimo politiku koja znači budućnost za naše ljude, za naše građane, da gledamo kako i na koji način.