"NEKI SU SLAVILI KADA JE UBIJEN ĐINĐIĆ" Vučić: Elementarni red je da izjavite saučešće, dobro je da ljudi vide ko je kakav

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Prva osvrnuo se i na atentat na premijera Zorana Đinđića.

Foto: TV Prva Printskrin

Kaže da su se neki radovali kada je ubijen Zoran Đinđić, a tvrdi da on to nije radio.

Setio se i ludaka koji su slavili to.

- Vidite kako se to u budućnosti dešava da neko to ne promeni. Videli ste onog Albijanića, radovali su se sa balonima G17+ i ostali... Tu ima nešto gore od činjenice da neko nije dobar čovek. Nije problem to što neki Milivojević ili nečiji kum nije dobar čovek i pripada blokaderskim strankama, problem je što ti ljudi nemaju elementarne pristojnosti. Elementarni red je da izjavite saučešće ili ćutite ako neko umre, a ako je neko bolestan da mu poželite oporavak - rekao je Vučić.

Naveo je da je on navikao na takve komentare, ali da porodici Glišić to nije bilo lako da sluša i čita.

- Dobro je da ljudi vide ko je kakav - naveo je on.