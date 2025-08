VUČIĆ O DARKU GLIŠIĆU, BLOKADERIMA, USTAŠAMA, ZVEZDI I PARTIZANU... Predsednik Srbije govorio za TV Prva: Moramo da radimo

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Vesti Prve" na Prvoj televiziji.

Kaže da je Darko Glišić, uslovno govoreći, dobro.

- Mnogo je bolje nego pre dan i po. On govori, mada još to nije potpuno normalno, ali je divno što govori i pomera i desnu ruku i desnu nogu, što su velike promene. Dobro je da je on mogao da kaže od kada se osećao loše i kako je do toga došlo. Na skeneru se videlo da je došlo do cepanja vratne arterije i onda je ona pravila hematom u mozgu dok se nije zgrušao i napravio moždani udar. Srećom se dogodilo u studiju nedaleko od bolnice - rekao je Vučić.

Ističe da je potrebno rešiti kako da se radi kada neko živi u udaljenom mestu.

- Moramo hitnu službu da opremimo helikoterima - naveo je on.

Kaže da je na vezi sa porodicom Glišić i Darkovim sinom, te da su oni zabrinuti.

- Suviše je to teška intervencija da bih smeo da izlazim sa zaključcima, ali sam preneo šta su mi lekari rekli - rekao je Vučić.

Kaže da su se neki radovali kada je ubijen Zoran Đinđić, a tvrdi da on to nije radio.

Setio se i ludaka koji su slavili to.

- Vidite kako se to u budućnosti dešava da neko to ne promeni. Videli ste onog Albijanića, radovali su se sa balonima G17+ i ostali... Tu ima nešto gore od činjenice da neko nije dobar čovek. Nije problem to što neki Milivojević ili nečiji kum nije dobar čovek i pripada blokaderskim strankama, problem je što ti ljudi nemaju elementarne pristojnosti. Elementarni red je da izjavite saučešće ili ćutite ako neko umre, a ako je neko bolestan da mu poželite oporavak - rekao je Vučić.

Naveo je da je on navikao na takve komentare, ali da porodici Glišić to nije bilo lako da sluša i čita.

- Dobro je da ljudi vide ko je kakav - naveo je on.

Govorio je i o sastanku sa Đorđom Meloni i kazao da su bili zajedno do pola 1.

- Reč je o velikoj i važnoj poseti. Došla je jedna od najmoćnijih žena sveta i došla je na razgovor koji je izuzetno značajan, ne samo zbog "evropskog puta" Srbije, već i drugih reformi koje moraju da se sprovedu u našoj zemlji, ali i analizirali smo geopolitičku situaciju i situaciju u regionu. Rekao sam šta je to što mislim da se događa i izrazio spremnost da Srbija učini sve da se sačuva regionalni mir i stabilnost. Mislim da smo imali odličan razgovor. Pre prvih mojih susreta sa Makronom, Ursulom i Koštom, ovde su govorili da niko ovde ne dolazi. Najveći broj ljudi dolazi u našu zemlju, a sada su promenili ploču i tvrde da imam tajne planove - kazao je Vučić.

Kaže da je bivši ambasador Nebojša Vujović bio najveći zagovornik ulaska u NATO.

- Svu svoju energiju u Vašingtonu ustremio je na to da Srbija bude članica NATO. Vidite kakvi su ljudi lažovi i koliko su jadni. Đorđe Vukadinović nikada nijedno istraživanje nije radio, menjao je naciju i postao Vlah zbog dva srebrnjaka u skupštini. Izložen sam obojenoj revoluciji baš zato što neću da priznam nezavisnost tzv. Kosova. NATO niko nije pomenuo, ni Makron, ni Meloni. Niko od nas nije izgovorio reč "NATO". Čak i kada sam razgovarao sa Markom Ruteom, on je uvek bio fer, da nikada nije tražio da Srbija uđe u NATO, kao i Stoltenberg pre njega. Srbija će nastaviti ljubomorno da čuva vojnu neutralnost - kazao je on i dodao da je dosmanlijska vlast razorila srpsku armiju.

Ističe da tri i po godine nismo promenili stav prema rusko-ukrajinskom sukobu.

- Izdržavamo najteže moguće pritiske i to od istih ljudi koji me kritikuju za ovo, a do juče su me napadali što ne napredujemo ka EU, a ključno je to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Sve im je kontradiktorno, ali to je kad imate jednu metu i nije bitno šta ćete da izmislite ili slažete, već je važno da pucate u tu metu - kazao je on.

Situacija u BiH postaje žarište neizvesnosti i bićemo uz Republiku Srpsku, navodi. Dodaje da ćemo se zalagati za mir i stabilnost.

- Neko je pomislio da može da pogazi legitimitet koji je dobio od naroda, što je uvek pogrešno. Samo mirno, racionalno, bez bilo kakve eskalacije. Milorad Dodik nije prihvatio tu odluku, ali sada postavlja pitanje narodu da li prihvata "odluku" CIK-a ili Suda BiH. Slušao sam tumačenje profesora Petrova koji je vrhunski stručnjak za ustavno pravo. Ne mislim da je Milorad Dodik generator krize, već on odgovara na ono što se dogodilo. Naša će politika biti da uvek budemo uz svoj narod i Republiku Srpsku, ali da gledamo da sačuvamo mir i da ne dođe do dalje eskalacije - kazao je Vučić.

Kad je u pitanju ustaško slavlje "Oluje" u Hrvatskoj, Vučić kaže da to nije od juče.

- Da dovede 300.000 ljudi na koncert koji slavi nacizam u svom najgorem obliku kao što je ustaštvo... Za to su potrebne godine priprema, javnog mnjenja, godine vaspitavanje dece da to prihvate - rekao je on.

Podsetio je na snimak dece koja viču "Za dom spremni" i pevaju Tompsonovu pesmu.

- Naravno da Evropa ćuti - rekao je Vučić.

Ističe da je to zbog toga što Evropa smatra da, ako Srbija pokuša da štrči, podigne glavu ili ekonomski napreduje, mora biti sputana.

- Zbog toga je obojena revolucija imala podršku iz nekih evropskih zemalja - kazao je Vučić.

Ništa neočekivano u Hrvatskoj nema, ali mi moramo da se dičimo svojom antifašističkom prošlošću, dodao je.

Kaže da je bitno da država pokaže dobru volju da se istraži slučaj pada nadstrešnice.

- To ne sme da bude političku proces u šta se pretvorio čudnim odlukama i prebacivanjem loptice između novosadskog tužilaštva i TOK. Pravda mora da bude zadovoljena jer je 16 ljudi stradalo. Protesti nemaju svrhu i nikoga od tih ljudi takve stvari ne zanimaju. Sinoć sam tek oko 2 i nešto dobio kao informaciju kada sam završio posetu KC da je novinar jedne televizije, znate već koje, rekao da uopšte ne znaju šta rade članovi SNS u svojim prostorijama. Da li razumete dokle je to ludilo došlo? Oni vam dođu na kuću i pitaju se šta ćete tamo sa svojom decom! Dođu u prostorije stranke i pitaju šta će članovi te stranke tu... Za to više nije nadležna politika, vidite da imate neku vrstu drugih problema. Što ih je manje to su agresivniji, ekstremniji. Država je izdržala mnogo veće probleme i mnogo masivniji udar, a ja pozivam da se posvetimo radu i napretku zemlje. Ozbiljno su nam razorili ekonomiju - kazao je Vučić.

Blokade će nam smanjiti rast plata i penzija na godišnjem nivou za stotine evra, navodi.

- Preduzimao sam najteže mere i 2014. godine kada sam smanjivao plate i penzije i sve drugo. Bio sam ponosan na hrabre mere i hrabre odluke, jer ne zaboravite kada sam ja postao premijer, na taj dan javni dug bio je 78, nešto posto u odnosu na BDP. Danas je 44 posto. Gledajte koliko smo mi Srbiju razvili, koliko je porastao naš bruto domaći proizvod i koliko nam je taj javni dug danas niži nego što je bio tada. Dakle, to su neverovatno važne, neverovatno velike stvari i moramo tome da se posvetimo. Pozivam ljude da se posvetimo svom poslu, da ne obraćamo pažnju na njih jer se oni hrane pažnjom. Oni ničemu ne mogu da doprinesu, nemaju svoje živote, ne znaju šta da rade u 8 uveče, u podne, ujutru svakog dana - kaže Vučić.

Kaže da se samo kod nas vodi kampanja protiv Ekspa i da se ne može zamisliti grad koji protiv toga protestuje.

- Kad napravimo novi most kazaće da su ga oni izgradili, kao što govore da su oni izgradili Beograd na vodi. Mi ćemo da čuvamo mir i stabilnost, da nastavimo da radimo, da pokušamo da ne odgovaramo na provokacije na ljudi koji drugu politiku nemaju, da gledamo kako da pripremimo strašno važan paket kroz koji se može videti da je pravda lošija i da možemo da pomognemo ljudima koji imaju mnogo manje plate nego mi - kazao je Vučić.

Kad je u pitanju utakmica Leha i Crvene Zvezde i Partizana sa Hiberniansom, Vučić kaže da misli da je Partizan jači od Iraca i bolji u znanju.

- Mislim da je Zvezda ukupno bolja od Leha, ali neće biti laka utakmica. Nisam ekspert, ali imam dobru vest za ljude u Loznici. Jeste li primetili Dinamo Kijev Pafos 0:1. Vlasnik Pafosa je Lomanik i prihvatio je da uđe i on hoće da Loznica igra Ligu Evrope za već dve ili tri godine. Sad su Lozničani mogli da vide šta njihov novi glavni i odgovorni u klubu, ako se to desi, uspeo da uradi, da pobedi jedan Dinamo Kijev. Dobre vesti za Loznicu. Srećno Zvezdi i Partizanu - naveo je on.