"N1 JE MEGAFON FAŠISTIMA" Ana Brnabić o napadu na kuću njenog brata: Rade isto što i ljotićevski zborovi koji su služili Nemcima

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić uključila se u program Informer televizije nakon što su blokaderi došli ispred kuće njenog rođenog brata Igora Brnabića koji je bio u stanu sa sinom i ćerkicom od šest godina.

- Možete da mislite kako je objasniti maloj devojčici zašto grupa od 300, 400 ljudi staje ispred kuće u kojoj živite i skadnira "Robija", "SNS mafija" i različite druge pretnje i uvrede. Najteže je to objasniti deci, ali nije Igor prvi kome se to dešava. On nije funkcioner i to mu se dešava jer je moj brat. Sigurna sam da je takva užasna situacija bila i sa Žarkom Mićinom i sa Markom Đurićem koji su to morali da objašnjavaju svojim ćerkicama. To je blokaderska Srbija i njihovo lice, lice terora, mržnje, nasilje, fašistička ideologija u svom svetlu - rekla je Brnabić.

Kaže da od Drugog svetskog rata nije viđeno da dolazite ljudima ispred kuća i pretite njihovim porodicama.

- I oni kako zovu zborovima, to su baš ti fašistički zborovi koji su služili Nemcima. Tako su i oni radili, odlazili od kuća do kuća ljudi koji su se borili protiv fašizma. Nažalost, 80 godina posle, imamo ljotićevske zborove koji rade isto ono što su radili kao nacističke sluge tokom Drugog svetskog rata - ističe Brnabić.

Kaže da joj je neverovatno i poražavajuće da svo fašističko divljanje može da se prati na N1 televiziji, koja je megafon fašistima, da bi dalje širili laži.

- S obzirom da se ne oglašavaju ni udružnje novinara Srbije, ni bilo ko ko za sebe kaže da brani novinarske standarde, niti evropska udurženja i vidite da je to sve deo jedne šire agende za destabilizaciju Srbije. Oni su na njegovu kapiju izlepili različite simbole i plakate, samo još fali da nam stavite žute trake. Isto su radili Vladimiru Balaću, koji je sada dobio drugu desetku. I njegovu kuću su tako obeležavali. Ako misle da su bilo koga uplašili ovim ili pokolebali, uradili su upravo suprotno. Niko normalan i imalo častan nikada prema takvima neće da se sklanja. Od takvih ljudi moramo da zaštitimo Srbiju i buduće generacije. Ponosim se što sam u timu Aleksandra Vučića - kaže Brnabić.

Kaže da su blokaderi na dan najveće srpske tragedije, uradili slično ono što su ustaške snage u etničkom čišćenju u Oluji, radili Srbima u Krajini.

- Krenuli su po kućima, da prete ljudima u sred Beograda i Srbije, da terorišu i maltretiraju, samo što se iz nekog razloga ne slažu sa njima. Pokazali su danas takav dodatni stepen licemerja. Koriste se istim metodama kao ustaše - kaže Brnabić.

O Tompsonovom koncertu u Sinju i skandiranju na Poljudu

- Ništa me više ne čudi. U skladu sa trendovima koje vidimo u Hrvatskoj. Imate u Saboru poslanike koji svoje govore završavaju pozdravom Za dom spremni, što je pandan "Zig hajl". Da vi 80 godina posle, pored najvećeg logoram, da 400.000 ljudi uzvikuje za Dom spremni, pa da je u jednoj Nemačkoj od 80 miliona ljudi, mnogo je. Hrvatska je sa pravom razumela da EU to odobrava. Videli smo na godišnjici Oluje takođe ustaško divljanje, i sada imate ponovo Tompsonov koncert. To je sve u skladu sa tim šta Hrvatska promoviše čitav niz godina. Najveći problem za mene je tišina EU, zato što tišina uvek znači odobravanje. Ljudi i institucije EU nisu toliko gluvi, slepi ni gluvi. Ne znam šta može da bude sledeći korak, nego da se otvori opet Jasenovac i da se pobiju Srbi koji su ostali tamo. Nastavićemo da se borimo protiv toga.