"ZLO DOBA PROLAZI" Vučić: Treći i četvrti kvartal idemo najjače, da bismo nadoknadili sve ono što smo izgubili u prvih šest meseci

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Dnevnika 2 na RTS-u.

Foto: Printskrin RTS

- Želim da se zahvalim građanima Srbije na tome što dobro razumeju koliko nam je strpljenja i trpeljivosti potrebno. Namerno me nisu pitali ni večeras o tome zašto blokaderi idu na kuće ljudima, što se nije dešavalo još od 1932. do 1938. u Hitlerovo vreme. Kako i odakle im pravo da napadaju žene, majke, one koje same žive, odakle im pravo da napadaju ljude samo zato što drugačije misle, da im hode po kućama, stanovima, ali i to zlo doba prolazi. Sve ih je manje. Hvala svim tim ljudima što su sve to izdržali. Hvala ljudima u Srbiji što su trpeljivošću, strpljenjem i svojom idejom uspeli da pobede one koji osim svoje mržnje nikakvu ideju nisu imali. Hvala vam na svemu tome. Treći i četvrti kvartal idemo najjače, da bismo nadoknadili sve ono što smo izgubili u prvih šest meseci ove godine - zaključio je Vučić.