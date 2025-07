"ŽELIMO ODGOVORE DA LI OVO OSUĐUJU ILI PODRŽAVAJU" Vučević pozvao koalicione partnere da se oglase o dešavanjima u Novom Pazaru (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da ta stranka očekuje da dobije konkretne odgovore od svojih koalicionih partnera i stranaka koje učestvuju u izvršnoj vlasti na pitanje da li podržavaju ili osuđuju jučerašnja dešavanja u Novom Pazaru.

Foto: Printskrin

- Želim da u ime SNS-a osudim ono što se juče dešavalo u više gradova, počevši od onoga što se dešavalo u Novom Pazaru. To zahteva, podrazumeva reakciju svih aktera na političkoj sceni, kao i naših koalicionih partnera. Želimo odgovore da li ovo osuđuju ili podržavaju. Ćutanje za nas znači da podržavaju, što je apsolutno neprihvatljivo sa pozicije Srpske napredne stranke - kaže Vučević.

Posle onoga što se dešavalo u Novom Pazaru, kako je rekao Vučević, blokaderi su videli kao šansu da ponovo podignu eskalaciju, pa su intenzivirali sukobe i nerede na ulicama ostalih gradova u Srbiji.

- Kada policija primeni minimum minimuma, optužuje se da sprovodi teror. Juče su napadnute prostorije SNS-a u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Sremskoj Mitrovici, Pirotu. Kao vampiri, kada su videli ono što se dešava u Novom Pazaru, su izašli na ulice i krenuli da napadaju naše stranačke prostorije. Nikakve veze nema sa onim što se dešavalo u Novom Pazaru. Umesto da su svi pozvali da se smire strasti. Opet su išli na privatne stanove, stan ministra Dejana Vuka Stankovića, Suzane Vasiljević, Gorana Vesića. Da se pohvalim, četvrti put su dolazili pred moj stan, tako da sam rekorder - navodi Miloš Vučević i poziva da se utvrdi odgovornost.

On je naveo da je video izjavu njihovog koalicionog partnera Rasima Ljajića.

- Čekamo da vidimo kakav će oni to stav zauzeti u petak, na tom odboru, baš da čujemo šta će reći, a voleli bismo da se i Usame Zukorlić od nekuda i nekad javi. Ako bi mogao nešto da kaže, pošto njegov blizak prijatelj juče predvodio napade na policiju. Pa ako su nezadovoljni sa pozicijom u Vladi, da to lepo kažu, pa da znamo na čemu smo. Nije nikakav problem - rekao je Vučević.

Posebno je, kako kaže, zabrinjavajuće da su političari predvodili napade, ukazujući da je Bojan Pajtić predvodio napade u Novom Sadu.

- Oni hoće da neko izgubi glavu, da se prolije krv. Ovo juče u Pazaru ne sme da ostane nekažnjeno. Ovi koji psuju Isusa Hrista, ako ste vernik ne možete da psujete Isusa. Suštinski rade sve suprotno od onog što propoveda njihova vera. Za nas su Srbi i Bošnjaci ravnopravni i jednaki. Jedan je Bog, nemojte da vas svađaju oni koji ne veruju u Boga. Čudna je kombinacija ratnih veterana i onih koji uzvikuju džihadističke poruke - ističe lider SNS-a.

Vučević je zamolio građane na mir i međusobno poštovanje.

- Shvatate da oni idu na nečije stanove gde ne žive samo ti ljudi, već i neki drugi. Žarko ima dve male ćerke. Šta radite ispred stan Suzane Vasiljević, koja živi sama? Nikakvog smisla, osim bezumlja i fašističkog nasilja - kaže Miloš Vučević, koji se zahvalio policiji.

Još jednom je ponovio da se čekaju koalicioni partneri da iznesu svoj stav.

- Očekujem da odgovaraju svi, videli ste poznate ekstremiste, teroriste, ali i huligane. Ne znam tačno šta je njihov posao na fakultetu. A bilo mi je interesantno da vidim nekog veterana pored onog koji slavi džihad. Kako je to moguće? Pojavljuju se stari kriminogeni akteri - rekao je.

Prema njegovim rečima, neko pokušava da dodatno destabilizuje Srbiju kroz nacionalne i verske podele.

- Autori obojene revolucije su poslali poruku šta bi moglo biti novo polje destabilizacije. Apelujem na sve članove SNS da budu mirni, trpeljivi, što nije lako, kada vam danima napadaju prostorije. Oni optuže policiju koja im ne dozvoljava da napadnu nečiju imovinu, za eskalaciju - kazao je.

O kampanji protiv nacionalnih udžbenika

- Dobro je da je Dinko Gruhonjić napao paket nacionalnih udžbenika. Čestitam premijeru Macutu, što je nastavio ono što sam počeo. Paket nacionalnih udžbenika je odlična stvar, hvala i predstavnicima manjinskih stranaka koje su to razumele. Gruhonjić će se boriti protiv svega što je nacionalni i narodni interes, jer on radi za drugu državu i tuđe interese. Nego mi je čudno kako radi na državnom fakultetu, čudna neka diktatura Aleksandra Vučića, da to sve mogu da rade - rekao je.

O merama koje je najavio Vučić

Govoreći o merama koje je juče najavio predsednik Aleksandar Vučić, Vučević kaže da su to vrlo važne teme.

- Juče sam imao razgovor sa predsednikom Vučićem. Mislim da je to veoma važno. Predsednik je juče potencirao ključne ekonomsko-socijalne teme. Mislim da je veoma važno da država spremi paket podrške građanima, imajući u vidu i predstojeću ogrevnu, zimsku sezonu. Znate da je septembar uvek veoma izazovan za građane, počinje nova školska godina, priprema za zimski period, a izlazite iz sezona odmora, kada ljudi imaju veću potrošnju. Mislim da građani posebno čekaju da vide sprovođenje onog što je predsednik najavio po pitanju zaštite naših građana od određenih izvršnih postupka, pre svega po pitanju iseljenja iz stanova i kuća gde žive - rekao je.

Kako kaže, nada se da će Vlada poslušati ono što je predsednik govorio.

- Ja nisam bimao snage do kraja to da sprovedem, po pitanju cena namirnica u prodavnicama. Videćete nepravdu, enormnu zaradu. Neće biti manji prihodi PDV kada su manje cene. Ljudi će više kupovati, ljudi hoće samo pravdu. Nije normalno da neko proizvod plati 50 dinara, a prodaje ga za 200. I da baš četiri najveća trgovinska lanca imaju identičnu cenu proizvoda. Ili da banke u Srbiji imaju neuporedivo veći profit nego i zemljama EU. Puna podrška za ono što je Vučić najavio. Mi smo da se privatni biznis apsolutno razvija, ali nemojte da derete kožu ljudima s leđa. Ne morate baš da zaradite četiri puta na jednom proizvodu, pošto to ne možete da radite ni u zemljama odakle dolazite. Nije rat protiv trgovaca, ja mislim da država mora da se tu umeša. Videli ste primere - država da subvencije za mlade za stanove, vi odmah podignete cene, država podigne subvencije za privatne vrtiće, vi odmah poskupite vrtiće. Pa šta vi to radite? Vi, da biste ekstra zaradili, poništite sve napore države. Dosta više. Moraju svi koji krše norme da odgovaraju. Mora da postoji pravna norma, pravila. Mislim da je predsednik Republike otvorio najvažnije teme za građane Srbije - istakao je Vučević.