BRNABIĆ O NACIZMU BLOKADERA: Ovo je samo viđeno u Evropi u periodu od 1932. do 1938. godine (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se na vanrednoj konferenciji za medije u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Ponovo želim da osudim najbrutalnije kršenje ljudskih prava pojedinaca, kao i ugrožavanje slbode i sigurnosti ljudi u Srbiji od strane blokadera samo i isključivo zato što se ne slažu sa njihovim stavovima. Što su su se usudili da kažu nešto što se blokaderima ne sviđa ili šta više, samo zato što se blokaderima ne sviđa ono što oni rade i funkcija koju obavljaju.

- Želim danas da upoznam javnost da ću do kraja dana ponovo upoznati sve naše evropske partnere i sve druge međunarodne partnere, ali i relevantne organizacije civilnog društva u Republici Srbiji. Na serije incidenata napada na ljude i na imovinu od strane blokadera sa molbom da se jasno izjajsne o tome da li je to ta evropska Srbija, da li je to ta demokratska, lepša i bolja i pravednija Srbija kakvu žele. Zato što je od izuzetnog značaja da to svi u Srbiji znamo i da se u skladu sa tim ponašamo.

- Ovakvim jezivim napadima, kada idete ljudima ispred zgrada, kuća, stanova u kojima žive, kada napadate prostorije određenih političkih stranaka samo zato što vam se ne sviđa politika tih stranaka je Evropa i čitav svet su mogli da svedoče samo u periodu od 1932 i 1938. godine u Nemačkoj.

- Blokaderi i Zborovi su sinoć otišli ispred zgrade gde živi savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević. Žena živi sama. Njih više stotina se okupilo da toj ženi preti i ugrožava joj sigurnost, samo zato što je savetnica predsednika Republike.Ko će biti sutra kriv ako se tim ljudima nešto desi? Blokaderi? Zborovi? Ali i svi oni koji ćute na to i zatvaraju oči.

- Pre neki dan određeni mediji su podigli čitavu hajku zbog toga što je na jednoim izlogu na radnji u Valjevu polomljeni prozori i stakla. Mi osuđujemo svaki napad, mi osuđujemo razbijanje bilo kakve i bilo čije imovine. Nismo za rušenje niti razbijanje, niti za mržnju i nasilje. Istovrmeno neverovatno licemerje kada pogledate da su samo u danima pre toga na prostorijama SNS razbijeni prozori i izlozi i to na više od 30 puta. I da isti ti mediji ne samo da nisu to osudili i o tome izveštavali kao na strašne i jezive napade već su izveštavali kao o najlepšoj stvari koja je mogla da se desi. To je za te tajkunske medije bilo za pohvalu, ne za osudu, i takvog licemerja je dosta jer predstavlja nešto što Srbija nije i nikada nije bila.

- Ja želim ovom prilikom, ali i putem pisama koje ću poslati do kraja dana, da pitam EU i evropske institucije, zašto zatvaraju oči pred rastućim ekstremizmom? I da apelujem na sve da ne zatvarju oči, vrag je odneo šalu. Napadate ljudima porodice, napadate ljudima maloletnu decu, napadate žene koje žive same, zašto? Da pokažete gde žive? Da ih uplašite, da pokažete adresu da bi neki psihopata došao sutradan i učinio im nešto nažao. Ko će onda biti odgovoran?

- Kada blokaderi napadaju medije samo zato što im se ne sviđa uređivačka politika tih medija, želim i zahtevam pre svega od naših evropskih partnera da reaguju jasno i nedvosmisleno na isti način kako bi reagovali kada bi slučajno napali neko ili samo kaže "bu" onim novinarima, i onim medijima, koji su njihovi miljenici.

Pitanja novinara

Brnabić je na početku odgovorila da nema nikavih komenatara na Mariniku Tepić i da ne želi da se bavi njome nakon čega se osvrnula na događaje u Novom Pazaru.

- Što se tiče Novog Pazara, znam koliko se juče predsednik Vučić brinuo, hvala mu što je smognuo snage da se obrati građanima i da ponovo uputi umirujuće poruke. Učinićemo sve što je potrebno da se tamo tenzije smire. A što se tiče samih incidenata u Novom Pazaru oni jesu zaista sa namerom i predumišljajem pokušali juče (blokaderi), a tu uključujem i sve one koji ih podržavaju oni jesu pokušali da izazovu ozbiljne sukobe i da raspiriju međunacionalnu mržnju. I to smo uspeli da sprečimo. Rektorka Univerziteta u Novom Pazaru, Zana Dolićanin je tražila asistenciju. Bošnjakinja. Niko nije upao tamo. A onda smo čuli psovanje majke sprske, pa psovanje Hrista, a onda povike "Alahu ekber" i različite druge gadosti na koje ponovo niko nije reagovao niti ih je iko osudio.