KRIV SAM I KUSTURICI I BAKIĆU Vučić: Ne mogu da odgovaram ni jednom, ni drugom za gluposti koje izgovaraju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na izgradnji Dunavskog koridora osvrnuo se i na izjave Jove Bakića i Emira Kusturice.

Foto Novosti

Kaže da je on kriv i za to što Jovo Bakić da će "on biti odgovoran ako mu se nešto desi" i što Emir Kusturica kaže da je Vučić kriv što on ne plaća porez.

- Za sve sam ja kriv. Šta ćete... Takva je atmosfera napravljena. Ne mogu da odgovaram ni jednom, ni drugom za gluposti koje izgovaraju, posebno ne onima koji svakoga dana pozivaju na nečenje dinstsanje, prženje, pečenje, ubijanje, plivanje po Dunavu... Njihova stvar. Nešto je tu drugo u pitanju. Postoje ljudi koji žive drugačiju društvenu realnost - kazao je on.

Kaže da ne može da mrzi kao što njega mrze.

- Nek se udave u svojoj mržnji - izjavio je Vučić.