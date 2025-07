VUČIĆ U POŽEGI NA VELIKOM VESELJU: Uspeli smo da pobedimo obojenu revoluciju! Molim vas pružite ruku blokaderima, a odgovorni neka odgovaraju

VELIKO narodno veselje povodom otvaranja novog auto-puta do Požege počelo je od 17 časova na fudbalskom igralištu Železničara. Na veselje je došao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin

Ovaj događaj organizuje televizija Informer, koja je najavila spektakl uz vo na ražnju, roštilj, cisterne piva i bogat muzički program.

Nastupaju najbolji srpski trubači, orkestar Dejana Jevđića, kao i Nadežda Biljić, Stevo Damljanović, Dragan Pantić Smederevac, Andrija Era Ojdanić i Tea Bilanović.

Vučić se obratio okupljenima

- Dragi prijatelji, mi smo posle više meseci uspeli jasno da pokažemo ljudima kakav je naš put u budućnost. Naš put u budućnost su novi putevi, nove pruge, nove fabrike, razvoj naše zemlje. Naš put u budućnost je i očuvanje mira i stabilnosti. Naš put je i to da nam se nikada više ne ponovi ono što nam se događalo u prethodnih sedam meseci. Moramo da se vratimo na to i kažemo: posao države je da pronađe odgovorne i za rušenje nastrešnice u Novom Sadu, ali i za sve ono što je dolazilo posle. Moraju da odgovaraju svi koji su uništavali obrazovni sistem, koji su od fakulteta pravili svinjce, koji su razarali institucije u proteklim mesecima - rekao je i dodao:

Foto: Informer

- Hvala vam što volite svoju zemlju i što od nje niste odustajali nijedan sekund. Naš put u budućnost je to da čuvamo mir, da nam se nikada više ne ponovi sve ovo što nam se događalo u prošlih 7 meseci. Uspeli smo da pobedimo obojenu revoluciju i uništenje Srbije. I sad vam kažem, videćete da ćemo da se izborimo i protiv onih u našim redovima koji su kriminalom, korupcijom sticali bogatstvo. I još jedna stvar, uspeli smo ljudi da pobedimo one koji su ogroman novac uložili u rušenje naše zemlje. Ogroman novac. Ne možete da sanjate šta su sve uložili samo da Srbija padne na kolena. Ali Srbin je takav da ma koliko bio ljut i na svoju državu, nekad s pravom, nekad bez prava, ali i kada je ljut, Srbi ne da da mu sruše državu. Zato ste vi odlučili da se suprotstavimo, da pružimo otpor na svakom koraku i da odbranimo svoju zemlju. Da odbranimo svoju državu. Hvala!

- Moraće da odgovaraju svi oni koji su nam razarali institucije i zemlju u prethodnih 7 meseci. Moraćemo da menjamo sve one ljude koji su vladali loše, a bogami i na centralnom nivou. I kao što sam najavio, danas su se potukli između sebe, svađaju se na Filološkom fakultetu u Beogradu, svađaju se na svim mestima. I sve ono što smo govorili profesorima, da će im se dogoditi, im neće dati da uđu na njihove fakultete, danas im se događa. Sve ono što smo mi govorili pre četiri meseca, mnogi od njih govore danas. I u redu je. Kao što sam rekao za nekoliko meseci, braniću ih od naroda. Ali vas pozivam, vas koji ste sve vreme bili uz državu, koji ste pokazali najveću odgovornost, koji ste pokazali najveću ozbiljnost. Vas molim, da im pružimo ruku, da im pružimo ruku, oni su deo našeg naroda, odgovorni da odgovaraju. A njima da pružimo ruku, da im kažemo da zajedno i ujedinjeni možemo da guramo Srbiju napred, da je to najbolji put za Srbiju u budućnosti. I da vam kažem, to nam više i nije ni blizu najveće brige. Ali imamo mnogo drugih briga - istakao je.

O situaciji na KiM

- Pokušavaju i Kurti i mnogi drugi da proteraju Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta. Da nam hapse ljude, ni zbog čega želeći da izazovu sukobe. Sklanjaćemo se od sukoba, ali ćemo uvek biti uz svoj narod na Kosovo i Metohiju. I uvek će Kosovo i Metohija biti deo Srbije. I nemojte da potcenjujete Srbiju. Primetili ste da namerno ćutim, ne odgovaram na sve njihove provokacije. Samo vi da ne pomislite da je to signal slabosti. Nije. To je signal snage. Samo hoću da čuvamo mir i stabilnost. A bude li neophodno, uvek i na svakom mestu moći će da vide da Srbija nije šaka zobi koju svaka vrana može da pozoba. Hteo sam nešto da kažem, ali čovek je gospodar svake neizgovorene reči, a sluga svake izgovorene, te neću to što sam poželeo - završio je.

"Nemoj da ulaziš u politiku, ako nisi spreman da čuješ svakog čoveka i razumeš njegove potrebe"

Nikad se niste vratili dovoljno narodu, mora da brintete o ljudima, čak i da ih čujete kad ne možete da pomognete. Nemoj da ulaziš u politiku, ako nisi spreman da čuješ svakog čoveka i razumeš njegove potrebe, jer si izabran i plaćen da pomažeš narodu a ne sebi. Mnogo toga lošeg se dešavalo u prethodnih 7 meseci, sledi pitanje principa odgovornosti, ali mi moramo sebe da menjamo, svoje redove pročistimo i posvetimo se narodu - rekao je Vučić.

Vučić stigao je na Informerovo narodno veselje u Požegi

Narod je dočekao Vučića uz ovacije, a mnogi su pohrlili kako bi zagrlili predsednika Srbije i zahvalio mu se na svemu šta radi za našu državu i naš narod.

Teror i nasilje ne mogu pobediti Srbiju

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić ističe da se auto-put do Požege čekao decenijama, zbog čega je današnji dan jedan od najlepših u njenom životu.

- Hvala vam na organizaciji i podršci, ako je ovaj auto-put nešto zaslužio jeste veliko veselje. Toliko dugo smo čekali, sećam se kada sam odrastala da su ljudi pričali o tome, pa su nakon nekog perioda prestali da pričaju o tome, jer nisu verovali. Ali, završili smo ga i lično znam koliko je važno to za ovaj kraj. Ovo je sigurno jedan od najlepših dana u životu - navela je Brnabić.

Foto: Informer/ Printskrin

Kako je istakla, oni koji su hteli da stanu na put Informerovom veselju su isti koji ne žele da vide napredak naše zemlje.

- Ja sam jedna od tih ljudi koja je sa osmehom dočekala današnji dan. Morali smo da pomerimo ovo veselje, što govori o ljudima koje ne žele da vide napredak Srbije. Još jednom smo pokazali da ne postoji ništa što će nas zaustaviti. Neko nam pokvari planove na jednu stranu, mi ćemo ih preokrenuti na drugu stranu. Ne može da nas pobedi teror, nasilje i rušenje. To ne može pobediti. Posle 12 godina pobeđuje Srbija koja gradi na čelu sa predsednikom Vučićem. Zamislite da vas neko sprečava da proslavite otvaranje auto-puta koji ste toliko čekali. To su dve Srbije - istakla je Brnabić.

I oni protiv vlasti vide uspeh Srbije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je da čak i oni koji su protiv vlasti ne mogu da ne vide značaj novog auto-puta.

- Nisam do sada putovao novim delom auto-putem, sam sam se iznenadio koliko je kraće potrebno stići do ovde. To čovek sam vidi sopstvenim očima. Čak i ovi koji su protiv vlasti ne mogu ništa da kažu tim povodom. Jednostavno su protiv svega što može biti plus za vlast. Ne bih se obazirao na različite primedbe, jer bi oni voleli da u Srbiji bude što gora situacija, kako bi zloupotrebili. Ovo je velika stvar za ovaj kraj, o ovome se govorili od ko zna kad, a čeka nas još posla - kazao je Dačić.

Foto: Informer/ Printskrin

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski istakli je da novi auto-put povezuje opštine i gradove, ali i narod.

- Već u nekoliko navrata sam iskoristila pogodnosti ovog auto-puta, da nema danas ovog puta ne bismo bili na ovom događaju zbog obaveze. Povezuju se naše varoši i opštine! U našoj tradiciji su narodni sabori, pogotovo kada je neki lep povod - kazala je Đurđević Stamenkovski.

Narod pokazao svoju volju: Ne damo Srbiju!

Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je Informeru na velikom uspehu i istakao da je ovim veseljem pokazao svoju volju i želju za napretkom.

- Čestitam što ste uspeli ovoliki broj ljudi da okupite na ovako malom mestu. Vidi se da Srbija želi da radi i da se gradi, a narod pokazuje svoju želju za napretkom Srbije. Prvi put sam prošao ovom deonicom, kao neko iz Kruševca, znam koliko znači - kazao je ministar Gašić.

Foto: Informer/ Printskrin

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević istakao je da je na Informerovom narodnom veselju prava slika Srbije, kao i da nikad nikome nećemo dati Srbiju.

- Braćo i sestre, pomaže Bog! Čestitam pre svega ljudima iz Požege, ali i Užica i moravičkog dela, zlatiborskog okruga, kolubarskog okruga, mačvanskog i iz cele Srbije. Čestitam vam na velikom auto-putu, na ostvarenju mnogih generacija pre nas. Hvala vam što ste izdržali devet meseci terora, što ste se oduprli onima koji su izbacili đake iz učionica, hteli da zaustave rast plata i penzija i da nas vrati u prošlost. Dotle, Kurti hapsi Srbe, a blokaderi hoće da ukinu život Srbiji - kazao je Vučević i dodao:

- Ovde je prava, domaćinska i patriotska Srbija koja ne da Srbiju! O svakome ćemo voditi računa, ali za razliku od njih nećemo ići na njihove kuće i dirati njihovu decu, to je stvar časti i patriotizma. Nikada i nikome ne damo Kosovo i Metohiju! Čuvaćemo Republiku Srpsku! Svi građani Srbije će biti jednaki pred zakonom. Ne damo nikad i nikome Srbiju, ne damo slobodu, jer smo je platili hiljadama i hiljadama života svojih predaka! Živela Srbija! Do pobede!