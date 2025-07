"NE RAZUMEM ŠTA ĆE SA OVAKO MALO LJUDI" Vučić: Za nekoliko meseci biće ih sramota

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je koliko je ljudi bilo na blokadi za Vidovdan i dodaje da su blokaderi sebe precenili, a druge podcenili.

Foto: Printscreen

- Oni su dali zeleno svetlo, moram da kažem, 15og marta oni nisu dali zeleno svetlo jer su trebali neki unutar države da završe posao. Sada su dali zeleno svetlo sebe precenjujući, druge potcenjujući. Kada su to rekli, mi smo se pogledali, ja sam bio u operativnom centru, mi smo se nasmejali. Ne razumem šta će sa ovako malo ljudi. Bilo je 36 hiljada, kada su rekli zeleno svetlo bilo je 25 hiljada do 26 hiljada. Onda ste videli siledžijstvo, policajci su bili uzdržani. MI građani dajemo ogroman novac da sačuvamo bezbednost blokadera. Dvoje biciklista blokadera ide iz grada u grad, mi nekoliko vozila i obezbeđujemo ih na kriminalnim skupovima. To je naš izbor, zato što hoćemo da sačuvamo živote. Za nekoliko meseci biće ih sramota.