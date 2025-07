NIKADA SE NIJE BOLJE ŽIVELO U SRBIJI Vučić: Samo to nećemo sebi da priznamo, jer bi morali da kažemo da je Vučić nešto uradio

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje na TV Informer gde govori o najaktuelnijim temama.

Foto: Printscreen

- Mi imamo činjenice i u mojoj knjizi će biti prikazane činjenice. Koliko i kako spolja fiinansirano. Kada budete videli koliko je novca uloženo u Šolakove medije, Znate li vi ljudi da je reč o milijardama evra? Samo o jednoj stvari - Vučić nije čovek, on je kriminalac, porodica mu je kriminalna, negirajte mu rezultate. Pošto mi nikad nisu mogli da pronađu račun, kuću u inostranstvu, morali su da se bave lažima i izmišljotinama. Ovo za prebijanje deteta od 3 godine, baš ih briga što su lagali, jer se to nije desilo. Reč je o laži lukavo spakovanoj u teoriji "spakovanih zalogaja" kako vam oni spakuju laž.

- Poštovana gospođo Vučićević recite mi molim vas da li su oni tukli malo dete. Vi ćete da dogovorite, "sinoć, bilo je strašno". "Oni su tukli mirne ljude samo koji su seli na asfalt", pritom vam ne kažu da su to kriminalci koji sede tu jer je to magistralni put, kriminalni čin, krivično delo. Sve to ostavite po strani, ali neće da kažu da su oni probili kordone. Ide drugo pitanje "Da li možete da potvrdite da su tukli dete"? Drugi isto odgovori, ništa ne potvrdi, ali ste već 3 puta čuli da je dete od tri godine pretučeno. To je ono što vam ostaje u podsvesti. Sve vreme to rade. Na osnovu čega bi mogli da sprovode obojenu revoluciju? Nikada se nije bolje živelo u Srbiji.

- Što da se nije bolje živelo u vreme Kralja Petra? Obrenovića? Ili Aleksandra Karađorđevića? Što da nije bilo bolje u Titovo vreme? Nikada se nije živelo bolje samo to nećemo sebi da kažemo jer ako kažemo onda moramo da kažemo i "Ipak je taj Vučić nešto uradio". Što nisu demantovali priču o putevima i prugama? Neko je ovima izazvao zakrčenje mozga, a društvene mreže to samo preuzimaju. Platforme mržnje je lakše napraviti nego platforme racionalnog pristupa.