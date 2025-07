"OSVETA TAKVOM ČOVEKU MORA DA BUDE SERVIRANA" Vučić o obojenoj revoluciji: Oni smatraju da Srbi i dalje treba da se izvinjavaju

POSTAVLjA se pitanje šta se dešava sa Srbima, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji na Informer TV

Foto: Printscreen

- Jedan od razloga izazivanja obojene revolucije je moja borba u UN, nikada mi to neće oprostiti. Ponizio sam zapadni poredak istine i ukazao na to da ne možete manipulacijama da pobeđujete i manje zemlje uvek kada vam se to prohte. Osveta takvom čoveku mora da bude servirana, to je ključni razlog provođenja obojene revolucije - ističe Vučić.

- Računali su da će da se postigne potpuno jedinstvo regiona protiv Srbije, gde će se izmešati sve, da će dovesti lažne rodoljube, umetnike i sve ostale. Srbija mora da bude unižena i da se vrati na mesto do 2012. godine i da bude jednako slaba kao Priština, Tirana, a da Zagreb mora da bude uvek iznad. Ali srpski narod je oseti oda svi ruše državu ujedinjeno i nema ništa od obojene revolucije, ali vraćam se na Srbiju.

- Srpski narod je pritisnut, al to ne znači da srpski narod ne oseća sve te pritiske, pomalo ponekad i potišten, ponekad nemoćno, ponekad se osećamo i beznadežno sagledavajući situaciju u svetu, da se svi otcepe od nas. I kada su nam otimali Kosovo i tukli zemlju bombama i tada im nije na pamet padalo da se izvine. Oni smatraju da Srbi i dalje treba da se izvinjavaju.