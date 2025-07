"U SREBRENICI NIJE BIO GENOCID": Oglasio se Savez studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

SAVEZ studenata Filozofskog fakulteta oglasio se povodom objava blokadera u kojima se navodi da je Srbija genocidna

Prenosimo saopštenje u celosti:

- U Srebrenici nije bio genocid!



Takođe, kao registrovana i akreditovana studentska organizacija želimo da istaknemo da smo uvek zastupali i zastupaćemo isključivo interese svoje zemlje!Svi studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji danas stavljaju objave i storije sa narativom da je “u Srebrenici počinjen genocid” i da su “Republika Srbija i Srbi genocidan narod” (a dok se kriju u Zagrebu ili gde već na teritoriji NDHrvatske i ljube skute neprijatelja) svesno lažu i obmanjuju javnost te time direktno rade protiv interesa svoje zemlje!Ne znamo po čijem nalogu kao ni na čijem su platnom spisku čim moraju to da rade, ali treba da ih je sramota!Poručujemo im da odu 110 km od Zagreba, do Jasenovca, i da se poklone žrtvama genocida nad Srbima i ostalim narodima počinjenog od strane ustaša u Drugom svetkom ratu.Postavićemo im jedno veoma jednostavno pitanje.Zašto nikada ne objavite ništa u vezi sa srpskim žrtvama?Budimo potpuno fer i pošteni, prvo, to je zato što ne smete jer vam ne daju vaši mentori koji vas plaćaju, a drugo niti se osećate kao Srbi niti osećate Srbiju kao svoju zemlju!