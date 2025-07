GAŠIĆ OSUDIO NAPAD NA VUČIĆEVIĆEVU KUĆU: To je kriminalni akt protiv slobode izražavanja

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić najoštrije je osudio napad na kuću glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića nazvavši ga kriminalnim aktom direktno usmerenim protiv slobode medija i javnog izražavanja.

Foto: Ministarstvo

- Mržnja koja se već mesecima bezobzirno raspiruje protiv svakoga ko se izjašnjava protiv ugrožavanja ustavnog poretka i slobode ogromne većine građana Srbije, dovela je do toga da se ugrožavaju životi i imovina novinara. Sada je meta bio dom Dragana J. Vučićevića. Šta je sledeće? - upitao je ministar Gašić i naglasio da je objavljivanje njegove adrese od strane određenih medija bio indirektan, ali jasan javni poziv na linč.

Prema njegovim rečima, snage koje zagovaraju blokade i destrukciju u državi suočavaju se sa svakodnevnim osudama građana i sunovratom podrške, pa postaju sve agresivnije i opasnije.

- Narodu je dosta svakodnevnih blokada i ugrožavanja prava na slobodno kretanje sa bestidnim objašnjenjem da se to radi „za njihovo dobro“. Vučićevićev „greh“ se sastoji u tome što je ove postupke nazivao pravim imenom. Istina koju brani sada je mogla da dovede i do mnogo težih posledica od materijalne štete, koja, inače, nije mala. Srećom ni on niti njegova supruga i deca u trenutku napada nisu bili u kući - izjavio je ministar.

Gašić je istakao da se tenzije u društvu moraju što pre smiriti i da svako ko se zalaže za drugačiji scenario ne misli dobro ni državi ni građanima, bez obzira na njihovo političko opredeljenje.