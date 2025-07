VUČIĆ OBIŠAO PORODICE ČIJE SU KUĆE IZGORELE U POŽARU: "Rešavamo novac brzo iz budžetskih rezervi, da ljudima damo pare odmah"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je najugroženija mesta i požarom oštećene porodice koje su ostale bez kuća i pomoćnih objekata u Topličkom okrugu (Žitorađa i Kuršumlija) i Jablaničkom okrugu (Bojnik).

Foto: Instagram

Predsednik se sastao sa meštanima čije su kuće uništene u vatrenoj stihiji, razgovarao sa njima o hitnim merama pomoći i obnovi, kao i o dugoročnim planovima za zaštitu imovine i infrastrukture u ugroženim područjima.

- Molim te da ne plačeš domaćine. Vratiće se brže nego što mislite - rekao je Vučić porodici kojoj je kuća izgorela u požaru.

- Izgorela mi je kuća, oprema za pčelarstvo - rekao je meštanin.

- Kol centar je u Prokuplju otvoren, sad ćemo na nivou cele Srbije da otovrimo, šta da radimo. Rešavamo brzo iz budžetskih rezervi, da ljudima damo pare odmah - rekao je Vučić u Novom Momčilovu gde je razgovarao sa meštanima čije su kuće uništene u vatrenoj stihiji.

Foto: Printskrin

On je rekao da će vrlo brzo početi da se radi.

- Ima puno napuštenih objekata, a onda nema ko da ih brani. Nadamo se kiši, da će da padne - rekao je Vučić.

Kaže da ide nova fabrika uskoro u Paraćinu.

- U ovom kraju ljudi žive teško, a u ostalim krajevima ne žive teško. Neće više Nemac da dođe ovde, otići će u Tunis. U Tunisu je plata 300 evra, ovde je minimalac uskoro 600 evra. Ne ide to lako, zato tražimo kapitalne investicije. Tamo gde imamo dobro urađene puteve i jarak, spasilo je da ne prelazi vatra na drugu stranu - kaže Vučić.

Foto: Printskrin

Kaže da po broju požara nikada nije bilo više u istoriji.

- Suva zemlja, vetar je duvao, kiše dugo nije bilo. Uhvatilo je sve i baš nam se sve dogodilo u siromašnijim krajevima gde su kuće slabijeg kvaliteta - kaže Vučić.

- Hoćemo da ti pomognemo za instrumente i opremu za pčelarstvo i gornji spart - rekao je Vučić meštaninu, nakon čega je on rekao da nije prijavio državi da uzima za košnice po 1000 dinara.

- Sledeći put to da uradiš, ne govorim ja to za džabe, a sada ćemo da nadoknadimo i ovako i onako - rekao je predsednik.

Vučić stigao u Bojnik

- Najpotrebnija mi je voda, jer hoćemo da krenemo da radimo hotel. Izgorela mi je višnja, nekom čoveku je izgoreo hektar i po pšenice. Stoka nije izgorela, niko mi nije prijavio. Sinoć smo gasili ovde vatru - pokazao je meštanin.

Na pitanje Vučića kome je najveća šteta u selu, jedan meštanin je prišao i rekao da je njemu:

- Izgorela mi je štala koju sam sa hranoim cele godine sakupljao. Izgorelo mi je 2.500 bala i cela štala, jedna bala je oko 200 dinara.

- To znači sa objektom oko 10.000, 12.000 evra - rekao je Vučić. - Rešićemo to do ponedeljka.

- Obiđite sve kuće i vidite kome šta treba da se pomogne. Vidim da gori sve ka Prokuplju. Nisam čuo da je u Doljevcu bilo problema, videću to večeras kada vidim sve izveštaje - kaže Vučić.

- Ovo je nenormalna situacija sa požarima da se ovako to desilo - kaže meštanin.

Pokazao je sliku predsedniku izgorelih plastenika, ukupno 15.

- Javljaju mi da je Lebane zahvatio požar - rekao je minsitar Glišić, nakon čega je Vučić rekao da je to verovatno na Radan planini.

- Vidiš kako je malo helikoptera sada, koliko god ih imali. Bio je kamov i puma, ali ne vredi, vetar pravi najveći problem - istakao je Vučić i rekao da će ljudi dobijati značajnu pomoć i da će se ići u realizaciju odmah.