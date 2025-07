KURTI BI PREKO MOSTOVA NA IBRU DA OSVOJI SEVER: Šta se krije iza novih planova Prištine?

PRIKUPLjANjE potpisa za peticiju protiv izgradnje dva nova mosta na Ibru, koje premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti predstavlja kao "projekte povezivanja", dok Srbi u pokrajini i zvanični Beograd to vide kao novu provokaciju i još jedan opasan metod za egzodus naših sunarodnika sa vekovnih ognjišta, počelo je juče u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Peticiju je inicirala Srpska lista, a predsednik ove stranke Zlatan Elek poručio je juče da će ona demonstrirati jedinstven stav našeg naroda da ne prihvata jednostrano donete odluke koje idu na štetu srpske zajednice. Poruka je, ističe, jasna - da neće biti dozvoljena izgradnja mostova, dok će međunarodna zajednica, ako ne reaguje, biti saučesnik u progonu Srba sa Kosmeta.

- Peticija će biti predstavljena međunarodnoj zajednici. Najvažnije je da pošaljemo poruku da smo složni, jer to je najjače oružje protiv progona. Važno je da pokažemo odlučnost za opstanak i ostanak na KiM - kazao je Elek.

Preneo je da su predstavnici SL po ovom pitanju imali intenzivne razgovore sa međunarodnom zajednicom, od koje očekuje da konačno pređe sa reči na dela, osudi jednostrane mere Prištine i zaštiti kolektivna i individualna prava Srba.

Ponovio je da je izgradnja dva mosta na Ibru još jedan pokušaj progona srpskog naroda sa Kosova, jer su to mostovi razdvajanja, a ne spajanja, kako tvrde u Prištini. Podseća i da u neposrednoj blizini glavnog mosta, koji trenutno nije u funkciji za putnički i teretni saobraćaj, postoje još tri mosta za vozila i pešake. Zato smatra da je izgradnja novih mostova bespotrebna i na štetu srpske zajednice koja čini 95 odsto stanovništva na severu KiM, a nije konsultovana oko ovih projekata.

- Ovo nema nikakve veze sa etničkim standardima, normama. Nijedan pravni akt i procedura nisu ispoštovani. Ni u jednom demokratskom društvu se ne sprovode projekti protivno volji većinske zajednice, kao što je izgradnja ova dva mosta.

On je dodao da je nestabilna bezbednosna situacija na severu Kosova:

- Hapšenja, pretnje, saslušanja su naša svakodnevica. Na represiju Prištine ostajemo istrajni u želji da ostanemo i da se borimo mirno i demokratski za sva naša prava.

Peticija protiv izgradnje novih mostova preko Ibra može biti upozorenje Kurtiju i privući pažnju međunarodne zajednice ako bude masovnog potpisivanja, ocenio je predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun, koji upozorava da bi novi mostovi mogli imati vojnu svrhu, za prebacivanje tzv. KBS na sever.

On podseća da su vlasti u Prištini u proteklom periodu na severu pokrajine izgradile veliki broj policijskih i vojnih baza, koje za cilj imaju potpunu militarizaciju i treba da omoguće fizičko zaposedanje tog prostora na kojem većinski žive Srbi, a u tu svrhu treba da posluže i novi mostovi na Ibru.

Drecun je istakao da se ne može ignorisati pokušaj transformacije tzv. KBS u "vojsku Kosova" i naveo da na tom planu postoje intenzivne aktivnosti sa međunarodnim partnerima:

- U proteklom periodu imamo pokušaje da se razvije namenska industrija (*tzv.) Kosova, ubrzana je dinamika održavanja vežbi, jedan inžinjerski vod KBS učestvovao je na vežbi u Hrvatskoj, a posebno iznenađuju intenzivne aktivnosti sa SAD, očigledno s namerom integracije tih bezbednosnih snaga u NATO. To nikako ne može biti dobro za srpski narod.

- Pripremaju KBS za ulazak na sever Kosova, a kada jednom uđu neće izaći - uveren je Drecun.

Istakao je da je opravdan strah Srba da bi preko tih mostova moglo doći do prelivanja destabilizacije. Takođe, ne veruje da će Kurti uvažiti peticiju koja dolazi od srpskog naroda.

- S obzirom na to da je (*tzv.) Kosovo mesecima u institucionalnoj krizi, gde se čini da su ponovljeni izbori sve bliži, ovo je deo propagande Kurtija, koji neće hteti da od toga odustane. Ta izgradnja može biti zaustavljena samo uz pojačano delovanje EU i SAD, ali trenutno ne vidim da oni to rade.

Da su mostovi deo Kurtijeve predizborne strategije uoči glasanja za lokal na jesen, a i u slučaju da se ponovo ide na birališta za parlament, za "Novosti" ističe i analitičar Ognjen Gogić.

Olovkom na provokacije VELIKI broj građana Severne Mitrovice odazvao se juče inicijativi SL i potpisao peticiju. Potpisivanje će biti moguće i danas i sutra ispred sedišta ove stranke na šetalištu, od devet sati. Građani su poručili da se protive Kurtijevoj ideji i istakli da su tri mosta koja već postoje sasvim dovoljna. Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je juče da to što je više stotina građana strpljivo čekalo u redu da potpišu peticiju pokazuje jasan stav da je novi potez Prištine još jedna vrsta pritiska na srpski narod koji želi da u miru živi na svojim vekovnim ognjištima: - Često iz Prištine slušamo kako su građani prihvatili ono što Kurti radi, ja mislim da je ovo najbolji odgovor. Olovkom, strpljivo, jasno, demokratski da se izrazi politička želja srpskog naroda, da ne želimo da nas proteruju, da želimo da živimo u miru. On je podsetio da severni i južni deo Mitrovice već povezuje nekoliko mostova koji su dovoljni da ljudi normalno mogu da saobraćaju iz jednog u drugi deo grada i istakao da je ova akcija politički motivisana, isto kao što su mesecima unazad stotine Albanaca dovoženi iz drugih delova KiM kako bi šetali na severu i stvarali neku novu etničku sliku.

- Pošto ne može da se otvori glavni most na Ibru za drumski saobraćaj, to ne da ni KFOR, onda su se dosetili da umesto toga izgrade dva nova mosta. To je, pre svega, dodvoravanje albanskim biračima u Južnoj Mitrovici, koju Kurti pokušava da osvoji.

On ne polaže prevelike nade u reakciju međunarodne zajednice kako bi se sprečila izgradnja mostova:

- Oni su izneli stav da su protiv toga, ali sumnjam da će preduzeti neku akciju da to zaustave. S druge strane, ukoliko se prikupi dovoljan broj potpisa, Opština Severne Mitrovice bi to morala da uzme u razmatranje. Tu treba istaći i pravni i bezbednosni aspekt, koliko mi je poznato, tender za te mostove je sproveden tajno, preo noći i nije dobio građevinsku dozvolu. Tako da se postavlja pitanje i koliko će oni biti bezbedni.

Bivši gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević poručio je da Opština ima zakonsku obavezu da razmotri peticiju građana protiv izgradnje novih mostova, ali je ocenio da vlast u Prištini deluje autoritarno i zloupotrebljava ovlašćenja na štetu srpske zajednice.

- Kao što vidimo, institucije u Prištini ne funkcionišu, nema ni skupštine, vlada je u tehničkom mandatu koja čak ne bi trebalo da ima legitimitet da donosi ovako krupne odluke. Nažalost, to se zloupotrebljava na štetu srpske zajednice - rekao je Radojković za Kosovo onlajn, i pozvao međunarodnu zajednicu da prestane da žmuri na jednostrane poteze Kurtija koji pogoršavaju bezbednosnu situaciju na KiM.

