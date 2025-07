PITAJU SE KAKO IM JE PROPALA REVOLUCIJA? JER NE DA SRBIN SVOJU DRŽAVU! Vučić na otvaranju memorijalnog parka u čast Palme (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja turističkog kompleksa i memorijalnog parka Dragan Marković Palma u Jagodini.

Novosti

Vučićeva izjava za medije

- Još jedanput da izrazim svoje i poštovanje Vlade prema Draganu Markoviću Palmi. Zahvalnost njegovoj porodici što su nas pozvali da budemo ovde u Jagodini.

- Da otkrijemo bistu čoveku koji je dve decenije na ovaj ili onaj način upravljao Jagodiniom i mnogo toda dobro doneo i mnogo toga uradio i ostavio neizbris trag Jagodine i Pomoravlja. U ovom trentku zbog vrućina sve naše policijske snage su angažovane na gašenje požara, 250 požara imamo u ovom trentuku. Molim sve ove što ruše svoju državu da razmisle o tome jer su nam sve službe angažovane na tome.

- Strašno smo se zabrinuli za masovne proteste Zdenka Tomanoića i ne možemo da spavamo. U svakoj zemlji mora da postoji jednakost pred zakonom. Zakoni važe za sve. Što to ima advokati pravo da tuku policajce? Da probijaju kordone? Zato što si advokat da imaš pravo da zauzimaš državni put? Glavni pravac Zlatibor - Beograd? Ako ti se ne sviđa onda ćeš da protestvuješ? Protestvuj, baš me briga.

- Mnogo je nepravdi bilo u proteklih sedam meseci. Oni koji su mnogo krivi ispali su da nisu odgovorni pred zakonom zbog tog istog pritiska. Posao tužilaca i sudija je da narodu daju pravdu, posebno sudija. Plašim se da mnogi u prthodnih 6-7 meseci to nisu činili. Plašim se da je to jedan od razgloga velikog narodnog nezadovoljstva. Mi smo juče imali situaciju u Ubu, Kruševcu i ne znam gde još gde smo spasavali blokadere od besa naroda.

- Narod više ne može da trpi blokaderski teror kao ni nepravdu koju pojedine sudije donose, koji žive u svom nekom mehuru laži koji prozvodi N1, Nova S i svi ostali. Misle da će u skladu sa tim da se stvari odvijaju i u budućnosti, neće.

- Vidite, pomenuli ste napad na trogodišnje dete. Pitate se kakav monstrum je mogao to a izmisli. Što danas ćute o tome? Što su juče pričali o tome, a danas ćute, lažovi jedni. Sve što kažu i izmisle je laž. Zamislite vi idete i vodite dete od tri godine sa sobom da se borite protiv policije i da vam dete bude štit i da onda sa tim detetom radite druge kriminalne stvari, da sedate na magistralni put, da kažete sada ovim putem neće proći hiljade vozila zato što se meni tako hoće. I onda pri tome slažete kako je neko napao to dete.

- Taj magarac od anesteziologa je motkom udarao policajce, ne znam da li je gori on ili sudija koji ga je pustio. Niste ni primetili šta su radili sa onim nesretnim Aćimovićem, za vas koji ne znate to je neki čovek iz Vojvodine, iz Novog Sada kog su nagovarali da se ubije. Dali mu benzin. Oni su hteli da ubiju čoveka samo da podignu revoluciju koja im je propala. Sa monstrumima imamo posla. O ovome se vodi istraga i to se debela istraga vodi. Ko je taj kreten koji može da poveruje da je policija tukla dete od tri godine? Ok, predstavili ste mene kao nečoveka, predstavili ste mene na najgori mogući način, ali što to radite našim policajcima? Pri tome samo vi kršite zakon po ceo dan. Pustili smo ih danad, da li znate da danas od dva do tri popodne im je nula ljudi bilo u Zemunu, mi smo ih ostavili da narod vidi sa kakvim budalam i ludacima imam posla. Sada pre nego što sam došao ovde bilo ih je troje.

- Šta hoće da nas tuže Bartulici? Jel to onaj ustaša što ih je iščekivao tamo u Strazburu? Što su mu tapšali i govorili to je budućnost Srbije. Eno ga na Tompsonu peva ustaške pesme "Za dom spremni". Taj treba da nas uči sa fašističkim pesmam šta je demokratija?

- I ovo što sam video da je Šešelj dao nekakav rok, neće dočekati taj rok, može slobodno da mu se ne muče ljudi, da se ne spremaju za ta čuda, ranije ćemo to da počistimo.

Vučić se osvrnuo i na pitanje novinara vezanu za izjavu jednog od glanvih blokadera sa FDU Stefana Filipovića da studenti kada bi kamen kandidovali i on bi pobedio ovaj režim, na šta je predsednik Vučić istakao da će imati priliku da kandiduju i njega i kamen i 250 komada raznovrsnog kamenja.

- Što se EK tiče, to je bio najveći evropskofašistički skup od pre Drugog svetskog rata , ni u vreme Drugog svetskog rata nijedan tako masovan skup nije održan sa direktnom promocijom ustaško fašističke ideologije kao najgoreg oblika nacističke ideologije. A to da nemaju reakciju? Pa dobro, zato imaju reakciju da policija u Srbiji mora da se suzdrži od prekomerne upotrebe sile jer je svojim štitovima i vizirima napala motke blokadera. - rekao je Vučić.

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Mnogo sam srećan što sam danas ovde. I rekao sam Daliboru da je ovo radostan dan. Pitali su me ljudi, imaš obaveza, jel' moraš da ideš u Jagodinu? A ja sam rekao, a zamislite da ne odem u Jagodinu. Taj čovek je sa svojom suprugom samo jedanput bio u mojoj kući. A ja sam kod njega bio bezbroj puta, i zamislite da se sad pravim blesav i da ne znam gde je Jagodina i da ništa ne znam o njegovoj porodici, pa da ne odem da otvorim tu bistu koju je zaslužio. - poručio je Vučić.

Novosti

- Nešto je Ivica ovde spomenuo što je tačno, da u večeras ovde došli samo oni kojima je Palma pomogao, a red bi bio do autoputa. Ja sam naučio jednu stvar koju sam rekao njegovom sinu, ali i ponavljam svojoj deci, njemu sam rekao da je zahvalnost nešto što najkraće traje u politici, ali zahvalnost je nešto što najkraće traje i u životu. Postoje ljudi koji imaju obraza i oni koji ga nemaju - rekao je Vučić.

- Mi smo imali i neslaganja, nekoliko dana pred smrt bio je kod mene. I ono njegovo čuveno, ja mu kažem "Dragane, ne može toliko da se deli para", a on odgovara "sirotinja predsedniče", a ja kažem da ne može, a on "živ mi ti, još ovaj put". Šta god da pogledate u Jagodini od onih bazena i akva parkova, muzeja voštanih figura, do fabrika koje su na obodima Jagodine podignute u svemu je učestvovao. U svemu je dao lični pečat i da njegovoj snazi nema premca.

- Juče su išli da govore nemojte da idete da prolazite kroz tunele između Čačka, Požege, Munjinog Brda i Laza, znate li koli je ljudi prošlo? Dvadeset hiljada vozila u svakom smeru za 24 sata. Ono što je važno jeste da Jagodina moraa da nastavi da se razvija. Vama dragi prijatelji hvala što ste pokazali da niste zaboraili tog dobrog čoveka, što ste pokazai da postoje ljudi koji drže do obraza.

- Oni koji misle da je lako srušiti SRbiju su se prevarili, neće je srušiti. Sad ne znaju ni kako da završe niti kako da kažu da su propali. Sad već moramo da molimo narod da ih ne napada na ulici.

Obraćanje Ivice Dačića

- Svi vi koji ste danas došli ovde da odate počast našem bratu i prijatelju predsedniku i Skupštine grada i Jedinstvene Srbije, ali pre svega čoveku koji je iza sebe ostavio dela Draganu Markoviću Palmi.

- Ja sam imao tu sreću da se družim sa njim više decenija. On je voleo da kaže taj njegov čvueni izraz "braća rođena". Ovde nije samo reč o političkim odnosima već o ljudskom poverenju. Vi ste uvek mogli da znate da je Dragan tu, ne tamo negde pored vas, čak ni ne negde pored, već ispred vas i zatoi ste mogli da se na njega oslonite - poručio je Dačić.

- Kako će ostati upamćen Dragan? Patriota, rodoljub, Srbin! Kad ga pitate gde će da ide na more sigurno nikada ne bi rekao da ide tamo gde vas mrze. On je, bio sam svedok, da su Grčki gradovi na severu, u tom delu koji oni zovu Makedonija, da su tamo odjekivale srpske pesme i Tamo daleko. Dragan Marković je bio racionalni i zdravi patriota. Sećate se njegovog izraza da ne možete i patriotizam da stavite u traktor.

- On je bio domaćin i za ceo grad i celu Srbiju. Predsednik Vučić zna koliko puta je išao kod njega da ga pita za investicije koje treba ovde da otvore. I upravo predsednik Vučić je dolazio da otvara neke od fabrika koje su ovde napravljene.

Novosti

Dačić je istakao da je Palma bio humanista i da je voleo da pomaže drugima.

- Bili smo svedoci juče i danas da su neki koji nešto imaju protiv, a ja bih rekao da nemaju protiv nijednog od nas političara koji smo na vlasti, već protiv Srbije i napretka naše zemlje, a koji su najavljivali da će doći da protestvuju protiv ovoga. A ja sam siguran da su oni u ovom vremenu pokazali kakvi su neljudi. Jer verovatno je većina od njih je nešto i dobila i pomogao im je Drgan Marković Palma. Bilo bi dobro da njih desetak dođu i obiđu sve ono što je Palma izgradio za vreme svoje vladavine ovde u Jagodini.

- Meni je novinar obavestio da je Dragan Marković Palma preminuo, ja sam rekao da to sigurno nije tačno. Nažalost, propustio sam priliku da se oprostim od njega, nisam stigao. Bio je kod mene nekoliko dana pre toga, nisam ni znao u kakvom je kritičnom stanju. Imao je za šta živeti i ostaviti svoju porodicu i ljude koji ga vole. Najgora stvar za jednog čoveka je zaborav, a to koliko vas ima danas ovde je dokaz da ga niste zaboravili.

Obraćanje Dalibora Markovića, sina Dragana Markovića Palme

- Danas je tužan dan za porodicu Marković, nama je dans slava Sveti Jovan. Ujedno je i radostan jer danas zalugama moga oca Dragana Markovića Palme otvaramo u čast njemu turistički kompelks "Drgan Marković Palma". Zahvaljujući njemu je i iizgrađen ovaj kompleks. Svi sadržaji su njegova inicijativa i on je imao tu viziju. - poručio je Dalibor.

On je istakao da porodica Marković ovo nikada neće zaboraviti predsedniku Vučiću.

Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na cermoniju otvaranja turističkog kompleksa.

Ceremoniji otvaranja turističkog kompleksa i Memorijalnog parka Dragan Marković Palma zvanično je počela.

Među prisutnima su i Mitropolit Jovan Šumadijsk, ambasador Konga u Srbiji, ambasadori Libije i Crne Gore, Zoran Đorđević, Radiša Trajković Đani kao i Mirko Kodić i mnogi drugi.

Veliki broj građana došao je na otvaranje memorijalnog parka.

Podsetimo, predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma preminuo je 22. novembra 2024. godine u 64. godini.