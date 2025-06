VUČIĆ IZ KRUŠEVCA: Ultimatum nije prihvaćen, ne morate da čekate sutra do 21 sat! Srbija nikad ne prihvata ultimatume

PREDSEDIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večernjoj liturgiji i obišao crkvu Lazarica u Kruševcu, nakon čega se obratio medijima.

Foto printskrin TV Pink

- Nalazimo se u porti crkve Stefana Lazara i moje je da kažem da prvo želim da odam počast kosovskim junacija, ali i da se zahvalim narodu na Kosovu i Metohiji koji opstaje tamo i čuva srpsko ime - rekao je Vučić.

Kako kaže, srpska država je bila mnogo puta pred ultimatumima, i ovoga puta su nam, dodaje, strane sile uputile ultimatum preko nekih domaćih poslušnika.

Ultimatum smo imali 1914. austrijski, 1915. bugarski. Hitler je knezu Pavlu uputio ultimatum pred Drugi svetski rat, pred napad na Srbiju. Iako je bilo potpisano, narod se pobunio. Imali smo ultimatum u Rambujeu. Ovo nam dođe kao peti ultimatum. Spolja stigao, spolja plaćen - rekao je Vučić za Pink.

- Nije Srbija šaka zobi da je pozobate. I državi Sbriji se ne upućuju ultimatumi. To je trebalo i da znaju oni koji su pisali i poslednji ultimatum. Gde je pisano i u kojoj zemlji, ne znam. I ko će ga sprovesti, ne znam i ne interesuje me. Ultimatum nije prihvaćen, ne morate da čekate sutra do 21 sat. Srbija nikad ne prihvata ultimatume - rekao je Vučić.

Istakao je da su uvek bili spremni na razgovor.

- Ne plašimo se nikoga. Očinski pozivam sve da ne uništavaju Srbiju. Dobro je da je došao Vidovdan da se sve vidi. Ko su nasilnici i siledžije, a ko je uvek bio za mir. Na Vidovdan će se videti da li se neko uplašio ili ne. I videće se snaga srpske države, a to je da sačuva mir i stabilnost. I od pritisaka i sa Zapada i Istoka, od onih koji hoće da budemo njihove sluge. Svima će biti jasno da je Srbija slobodarska, slobodna i nezavisna zemlja. Narod ne treba da se plaši, već samo oni koji misle da nasiljem mogu nešto da urade. Nasiljem nikada nećete ništa uraditi - kaže Vučić.

Foto printskrin TV Pink

Kaže da se blokaderi igraju sa ozbiljnim stvarima.

- Kažu da će da razvlače snage. Čije ćete snage to da razvlačite. Kažu da će da upadnu na EKSPO, da će da lome stranačke prostorije. Kažu da će da puste to, da bi razvlačili snage. Vi ste pametni, a mi smo glupi. Gotovo je sa obojenom revolucijom, govorio sam im to pre 3 meseca, trebalo je da nas poslušaju. Sada je pitanje za nas, koliko ćemo da im čuvamo obraz. Mnogo zlodela je počinjeno, a vreme odgovornosti dolazi, a vreme slobode i slobodarske Srbije neće prestati zahvaljujući pritisicma spolja. Narod neka bude spokojan i miran. Kao vrhovni komandant biću ceo dan na svom radnom mestu i moliću sve naše državne organe da budu strpljivi, trpeljivi i pažljivi kada budu razbijali, jer samo zato dolaze - kaže predsednik.

Ističe da dolaze da razbijaju, lome, u ništavaju.

- Intervenisaćemo samo onda kada svima bude jasno da je intervencija neohodna. Minimalno koliko moramo i privešćemo sve poznaniju prava - ističe Vučić.

- Besmrtnim kosovskim junacima da izrazim neizmernu za hvalnost što su za srpsku državu učinili. Sada je na namad aje odbranim ood napada spolja i da sačuvamo svoju jedinu otadžbinu koju imamo, Srbiju - zaključio je Vučić.

Uskoro opširnije