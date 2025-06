"SADA VIDITE DA NJIH NE INTERESUJE UČENJE I OBRAZOVANJE, VEĆ NEKE POTPUNO DRUGE STVARI": Vučić na otvaranju Međunarodnog foruma studenata

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju Međunarodnog foruma studenata "Sloboda i suverenost naroda u 21. veku", u četvrtak, 26. juna 2025. godine, u 12.30 časova u Palati Srbije.

Predsednik razgovara sa studentima

Student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu predložio je predsedniku da Srbija nađe posebnu budžetsku liniju da studentima omogući da studiraju u inostranstvu.

- Vi kažete da nađem posebnu budžetsku liniju, da prevedem to na srpski jezik, da nađemo još 60,70,80 miliona eura da se školuju u inostranstvu pod uslovom da se vrate. Prvo ne postoji obaveza koja može da se nametne, jer je čovek slobodan da se kreće, da živi i da radi gde hoće. Tu čak i da prihvati i da potpiše tu obavezu, šta mi da radimo kada se ne vrati? Mi uložimo u 4 godine na Oksfordu po 40 hiljada za vas, to 160 hiljada eura, platimo mi smeštaj, 200 hiljada eura za vas. I vi se ne vratite, i šta da radimo? Da pokrenemo parnicu protiv vas? Zabranimo vam povratak u otadžbinu? Mnogo je to teško. - odgovorio je.

Istakao je da su danas stvari mnogo drugačije nego ranije.

- Zaprepastićete se kada vam pročitam podatke. Juče sam pričao sa sekretarom KP NR Kine. Oni imaju 175 univerziteta samo u toj jednoj provinciji. Kako ćete to da pobedite? Jedan Vijetnam šalje 30.000 studenata u inostranstvo, da bi se tamo školovali i vratili. Ali to su drugačije obaveze, po njihovom zakonu, kakve mi ne možemo da imamo. Evo liste, Kina, top 10 instituta globalnih rangirani. Prva je Kineska akademija nauka, pa Harvard, pa su od trećeg do osmog mesta sve kineski univerziteti! To ranije nije bio slučaj. 9. je Maks Plank institut u Nemačkoj, i 10. opet kineski univerzitet. Sve se u svetu menja, samo i dalje mi mislimo da je sve isto. Naša je namera bila da privučemo i ruske univerzitete, i Italijane, Luis i Bokoni. Bilo bi još sa Zapada. Mi bismo subvencionisali, ali ako bi vas Bokoni koštao 6.000 evra, vašem ocu i majci bi bilo lakše da to plate ovde, nego i troškove života u inostranstvu. Time bi naterali naše državne univerzitete da prihvate konkurenciju. Sada vidite da njih ne interesuje učenje i obrazovanje, već neke potpuno druge stvari - kazao je Vučić.

Studentkinja Anđela Bjelić iz Bijeljine je pitala predsednika o nacionalnom jedinstvu Srba sa obe strane Drine.

- Našem narodu, kao jednom od retkih naroda, nije dozvoljeno da ima prava koja imaju svi drugi. Ja bih vam preporučio da pročitete nekoliko knjiga Aleksandra Rastovića o uticaju Turaka i Engleza na našu istoriju. Svima drugima su davana prava, ali Srbima nisu. Srbe su doživljavali kao opasnost, koju ne mogu lako da kontrolišu, kao veći narod protiv koji se svi drugi moraju ujediniti. Da naprave balans, da ne troše svoju živu silu, i da imaju dovoljno onih koji će da se izjasne protiv srpskog hegemonizma. I ta priča stoji još od pre Berlinskog kongresa, i to se nije promenilo i neće se promeniti. Pre nekoliko godina kada smo krenuli sa inicijativom Otvoreni Balkan. A onda su Nemci okrenuli jednu članicu protiv toga, pošto ne sme balkanskim narodima da se dopusti da budu suvereni. Morali su da spreče naš ekonomski razvoj. Samo nama nisu dali pravo na samoopredeljenje - odgovorio je Vučić.

Studentkinja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poreklom iz Angole obratila se predsedniku na tečnom srpskom. Izjavila je da je Srbi podsećaju na njen narod i da imamo dobre odnose. Predsednik je pohvalio njen srpski i izjavio da je bio u Angoli dva puta. - Te 2013. kada sam bio tamo razgovarali smo o namenskoj industriji. Luanda je, za ljude koji ne znaju, jedno predivno mesto. Čudesan grad. Mnogo uspeha želim našim prijateljima iz Angole. Vrlo dobro koristite svoju naftu da podignete zemlju i oporavite je. Angola je bila zemlja u toj antikolonijalnoj borbi koja se oslobodila uz pomoć Kubanaca, i čestitam vam na junaštvu. Sve što naša zemlja može da pomogne uradićemo. Svake godine povećavamo stipendije, i svoju ulogu u Africi ćemo da gledamo da jačamo. Ako imate bilo kakav problem ja vas molim da se obratite našim ljudima. Mnogo sam radostan što sam mogao da vas vidim i čujem. - rekao je predsednik . Novosti

Obraćanje predsednika

- Poštovani prijatelji, dragi studenti, iz zemlje i inostranstva. Republika Srbija danas daje 10 puta više, 11 puta više stipendije nego što je to slučaj bio pre 12 godina. Za prijatelje koji dolaze iz drugih zemalja, iz okruženja, ali i sa afričkog, azijskog, i svih drugih kontinenata. Ponosan sam na to što je naša zemlja zemlja bez mržnje prema onima koji drugačije izgledaju i da budem iskren prema onima koji drugačije misle što nije uvek slučaj. Ponosan sam na to što vi mladi ljudi koji dolazite iz drugih zemalja uvek i na svaki drugi način predstavljali most između Srbije i tih drugih delova sveta u kojima smo tražili samo prijatelje. Ponosan sam na to što za razliku od drugih zemalja ne mislimo da je bitno imati samo dobre odnose samo sa Briselom ili Vašingtonom, ili Moskvom, već smatramo da treba graditi odnose sa manjim zemljama, ili velikim zemljama koje nisu tako moćne i bogate na međunarodnoj sceni.

Predsednik ističe da su se u savremenom svetu do skoro svi pozivali na nekakvo pravo i principe.

- U savremenom svetu do skora svi su se pozivali za nekakvo pravo i principe, da pokažu da su našli dovoljan razlog da nešto učine. Počev od 1999. godine Srbija je tu bila presedan koji nije snažno odjeknuo u svetu, jer je zapadna hemisfera bila toliko dominantna u političkom i ekonomskom pogledu, da niko nije verovao da će se to kao bumerang vratiti. Danas više nema opravdanja, nema pravila, niko se više ni ne trudi da vam neko nešto objasni. Nema objašnjenja zašto je neko bombardovao neku zemlju. Nama se ne sviđa da ovi nešto imaju ili nemaju, zato smo izvršili brtualnu povredu međunarodnog prava.

Danas nema prava ni pravila, i da više ne postoje objašnjenja zašto je neko napao suverenu zemlju.

- Ma na pamet im ne pada, objašnjavaju to ne pravnim ni moralnim razlozima, već političko lukrativnim. Nama se ne sviđa zašto neko ima nešto, i zato smo izvršili brutalnu povredu prava. Ono što moramo da znamo da mi koji predstavljamo zemlje koje nemaju tu moć, a moć je reč koja me progoni od fakulteta. Moć u odnosima između država ne trpi konkurenciju. Uvek se dokazuju ko je jači. I male zemlje su neretko grešile dodvoravajući se takvima, misleći da će imati više prostora za delovanje rekao je predsednik.

Ističe da ni u UN sistem multilateralizma funkcioniše, i da je važno da mi manji počnemo da sarađujemo.

- I da budemo jedni uz druge kada je teško. Tada više nismo tako slabi ni nemoćni. Zato sam srećan kada vidim mnogo studenata iz Afrike ovde. Znam da će lepo govoriti o Srbiji kada se vrate. E takve odnose moramo da gradimo. Važno je da je svet, tamo iz 60-ih godina, iz ere antikolonijalizma, došao sada u drugu opasnost - veću od samog kolonijalizma. Oni koji su ga sprovodili nisu odustali od njega, već su samo promenili metode. Više to ne rade uvek vojnom čizmom, već preko svojih obaveštajnih agencija, kroz deo NVO sektora, kroz deo globalno i lokalno uspostavljene medijske sisteme, koji su mejnstrim svuda u svetu, i čim im se suprotstavite, vi ste zli momak kojeg oni moraju da kazne. I kroz novac naravno - rekao je Vučić.

POČELO SVEČANO OTVARANjE

Forum studenata otvoren je u 12.30 časova u Palati Srbija.