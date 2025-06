ISPOVEST OCA OSMORO DECE IZ KOSJERIĆA: Branio sam biračku kutiju od 200 blokadera, pucali su, a i danas me terorišu

Nenad Jovanović, otac osmoro dece koji živi u selu Donja Pološnica, za portal 24sedam govorio je o lokalnim izborima koji su 8. juna održani u Kosjeriću, kao i o teškim trenucima sa kojima se i dan-danas susreće nakon nedavne posete predsednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića njegovom domu.

Naime, Jovanović je tokom lokalnih izbora u Kosjeriću bio zamenik predsednika biračke komisije na jednom biračkom mestu u tom gradu.

- Tokom održavanja izbora imao sam utisak kao da će do podne da se zarati. Kada smo otvorili glasačko mesto u Seči Reci, ispred tog glasačkog mesta video sam 20-ak ljudi u uniformama koji su šetali. Pitao sam kolege u biračkom mestu "ko su ovi ljudi, za šta oni služe". Rekao sam da nikoga ne poznajem, te da su svi došli sa strane - navodi on.

Jovanović za 24sedam kaže da je sa predsednikom njegovog biračkog mesta, koji je bio iz opozicije, imao korektan odnos.

- Ja sam mu bio zamenik, imali smo korektan odnos, posmatrači su se smenjivali, sve smo evidentirali, radili kako treba. U jednom trenutku, izašao sam napolje kako bih pozvao svoju suprugu, jer je jedno moje dete ujela pčela. Tada sam imao blizak susret sa tim ljudima u uniformama. Dok sam držao telefon ispred glasačkog mesta, sa moje desne strane video sam da mi se neko približava. Predstavio se kao ratni veteran. Sudeći po njegovim godinama, a i po mojoj proceni, ako je on ratni veteran, onda sam ja taj rat prespavao - objašnjava naš sagovornik.

On je kazao da mu je pomenuti ratni veteran tražio mobilni telefon.

- Tražio mi je telefon da mu dam, na šta sam mu ja rekao da neću, jer je to moja privatna imovina. Tada su došla još dvojica sa strane, koja su ćutala dok smo se mi raspravljali. Okrenuo sam suprugu, pustio je na spikerfon i pitao kako je naše dete. Ona je rekla da mu stavlja obloge na nogu, a onda sam joj rekao kako jedan "dripac želi da mi uzme telefon, jer misli da zovem nekoga u vezi izbora". Moja žena ga je onda počastila svim i svačim. Na kraju je on počeo da se udaljava od mene i da mi viče "izvini, brate". Da li je bio drogiran ili pijan, ne znam, svakako mu je nešto falilo. Zatim je seo pored i izvinjavao mi se. Prišao sam mu i rekao doslovce: "Šta ti misliš, da ja nemam m*da, ko si ti?". Na to je on meni rekao: "Brate, ja sam ratni veteran". Pitao sam ga u kom je ratu učestvovao, na šta mi je odgovorio: "Znaš ti, brate, ja spavam šest meseci na minama ispod mosta u Beogradu". Onda mu drugi dobacuje: "Znaš, to su ti one mine što je Mića Zarić presekao, je*e ih iz groba, ne mogu da sruše most". Nakon toga sam video sa kim imam posla, i da nemam šta sa njima da razgovaram - priseća se naš sagovornik.

Jovanović navodi da je tokom lokalnih izbora na sebi imao legitimaciju, te da mu je jedan od trojice navodnih ratnih veterana tražio istu kako bi ušao na glasanje.

- Jedan od njih trojice mi je prišao i rekao: "Brate, daj mi legitimaciju da uđem na glasanje". Na šta sam mu ja pokazao srednji prst i rekao: "Momci, udaljite se od mene". Ne mogu da grešim dušu, nakon toga su ustali i otišli - dodaje on.

"Dobar dan, ja sam Ivana Rokvić, imam poslanički imunitet"

Prema rečima našeg sagovornika, u jednom trenutku tokom dana izbora u prostorije njegovog biračkog mesta ušla je narodna poslanica Ivana Rokvić.

- Predsednik izborne komisije u jednom trenutku meni kaže da hoće da ode do ćerke, da neće biti tu oko pola sata i da ga ja menjam. Kad sam seo za sto, pojavila se jedna gospođa sa rukama u džepovima koja je rekla: "Dobar dan, ja sam Ivana Rokvić, narodni poslanik, mene štiti poslanički imunitet". Gledam je i pitam: "Je l' vi imate neku legitimaciju s kojom možete da uđete na glasačko mesto?". Ona vadi poslaničku legitimaciju koju sam otvorio i video da je broj legitimacije 211. Ona misli da ako ima poslanički imunitet, da može da me ubije! Rekao sam joj: "Gospođo, ja ću da upišem da ste vi svratili na ovo glasačko mesto." Šta u tom trenutku uraditi? To je bila očigledna provokacija! Na kraju sam joj tražio matični broj i ličnu kartu i zamolio je da napusti biračko mesto - rekao je Jovanović.

On je kazao da je mogao da zove policiju zbog tog incidenta, ali je gledao da sve to "stane u manju torbu".

- Gledao sam da to stane u manju torbu, da na tom glasačkom mestu uspe glasanje, jer je SNS tu dobio izbore. Međutim, nije prošlo nekih pola sata do sat vremena, kada je došao Radomir Lazović. Pitao sam ga gde je pošao, na šta se čovek zaustavio odmah. Ne mogu da grešim dušu, nije bio bezobrazan, kao ova žena koja je bila bezobrazna i bahata - naveo je naš sagovornik.

Kada su se izbori privodili kraju, u jednom momentu napolju sam čuo toliku buku da sam pomislio da se spušta neki helikopter, kazao je Jovanović.

- Pogledao sam kroz prozor i video bajkere. Video sam da će tu da izbije neko sr*nje, izašao sam napolje i pozvao policiju. Oni su mi poslali dva policajca! Samo dva, a druge strane imam 200 budala koji su spremni na otkud ja znam šta! Tada sam pozvao svoja dva drugara, kojima sam rekao da ovo biračko mesto mora da se brani, jer su meni rekli da ako neko dođe da lupa i razbija kutiju, da ja fizički moram da zaštitim tu kutiju. Kada je jedan od posmatrača izašao i video da ja okupljam seljake, zamolio je me da ako nešto krene po zlu, da ja svojim drugarima kažem da budu na okupu - priseća se on.

Zatvara se biračko mesto, kreće haos!

Pravi haos usledio je nakon što su se biračka mesta zatvorila u Kosjeriću.

- Zatvara se glasačko mesto, broje se glasovi, napolju je katastrofa! Nikad više ljudi u zadnjih 100 godina nije bilo nego te večeri u Sečoj Reci. Prebrojali smo glasove, SNS je imao razliku. Imali smo zapisnike. Nikakvih incidenata niti nepravilnosti nije bilo. Čak mi je i jedan od posmatrača prišao, čestitao izbornu pobedu i rekao da nikakvih primedbi nema! Kada smo sve glasove spakovali i uvezali glasačku kutiju, posmatrači su se gubili iz biračkog mesta kao da ih je neko terao. Na kraju smo ostali Mileta Mihajlović, neka žena posmatrač iz "Kreni Promeni" i ja. Mi smo stajali tako na otvorenom dok se predsednik biračkog mesta nije pojavio kolima. Ubacili smo glasačku kutiju u automobil i krenuli ka Kosjeriću - rekao je on.

Jovanović je za 24sedam kazao da je predsednik izborne komisije automobilom uspeo da prođe kroz gužvu ljudi koja ih je dočekala ispred zgrade opštine.

- Njih niko nije dirao, ali ja sam u jednom momentu video da ako budem krenuo svojim kolima da će blokaderi da mi izlupaju kola. Onda sam počeo da kružim kako bi našao parking-mesto. Kada sam se parkirao, izašao sam iz automobila i naježio, jer sam čuo zvuk pucanja iz pištolja. Da li je neko od policajaca otišao da vidi šta je u pitanju, da li je neko to prijavio, ne znam, imao sam utisak da je počeo rat! Kako je neko prolazio kolima do zgrade opštine, oni bi ga opkolili i ljuljali vozila, ljudi su bili onemogućeni da iznesu birački materijal u opštinu. Pošto ja nisam mogao da prođem kroz masu ljudi do opštine, rekao sam jednom policajcu da moram da uđem, kako bi uneo materijal, i on me je skroz iza sproveo u opštinu - objasnio je naš sagovornik.

Jovanović je kazao da u životu nije doživeo da se tako sprovode izbori!

- Bio sam u Preševu vojnik, kada su se 2002. na 2003. održavali izbori. Sećam se da smo išli kao vojska da glasamo u neko selo koje se nalazi na 30, 40 kilometara iza Bujanovca, jer nismo mogli tu da glasamo iz bezbednosnih razloga zbog Šiptara. I ovo danas, meni je to potpuno isto - istakao je on.

"Predsednik biračkog mesta pokušao da pokrade izbore"

Kako je naš sagovornik naveo, kada su u opštini Kosjerić brojali glasove, primetio je jednu nepravilnost.

- Zapisnik je, naravno, popunjavao predsednik mog biračkog mesta, koje ima 203 glasača. Video sam ga da prvo piše dva, nula, a trojka mu je bila kao slvoo "S" naopačke. To je na papiru izgledalo kao da piše 200, a ne 203. Pustio sam ga da on sve to popuni i na kraju sam ga udario preko ramena i rekao mu da na kraju napiše trojku, kao i da nije 20 "S" glasača, nego 203 glasača! Eto, i on je pokušao da ukrade, a ja nisam - naveo je on.

Jovanović je istakao da ima osmoro dece, kao i da se ne boji nikoga osim Boga.

- Da se ja pitam, ne bih dozvolio da dođu svi ti ljudi na glasanje. Bio sam zatečen kada sam video kako kroz Seču Reku prolazi motor sa kukastim krstom na leđima. Zamisli, vozi se neko motorom sa kukastim krstom na leđima kroz Seču Reku, koju su Nemci 1941. zapalili i srušili do temelja! Nisam mogao da verujem šta vidim. Tek su mi posle rekli da su to došli bajkeri iz Bugarske i ko zna još odakle. I mi smo dozvolili da nam ti ljudi dođu i da nam brane nešto! Kuda ovo vodi, ja ne znam, ali znam da je podela među ljudima katastrofalna - napomenuo je on.

Uznemiravanje počelo nakon posete lidera SNS Miloša Vučevića

Dodaje da odlično pamti 5. oktobar, kao i te promene koje su tada bile katastrofalne, ali da nikada nije bilo ovako.

- Posle posete Miloša Vučevića, doživeo sam da sam fizički isteran iz prodavnice, jer je bilo 10 minuta do 22 sata, tačnije do zatvaranja. Izašao sam iz radnje, ušao u kola i video kako grupa od petoro ljudi ulazi u prodavnicu i bila uslužena! A, ja sam bio izbačen jer sam uslužio čestitog čoveka u svoju kuću. Po tome vidim da smo podeljeni - rekao je Jovanović.

O Vidovdanu

Kada je reč o protestu koji bi trebalo da se održi 28. juna, na Vidovdan, u Beogradu, Jovanović se pita šta nam to treba?

- Slušam i te studente-blokadere, šta nam to treba? Mene jedna stvar interesuje, ko te ljude finansira? Moraju nešto jesti, moraju negde spavati, kako oni funkcionišu? Ja kada ne bih tri dana ništa radio, niko u mojoj kući ne bi imao šta da jede. Ko njih finansira? Dokle više? Ja sada kada odem u Kosjerić meni viču "Vučiću". Šest i po meseci sam proveo u Preševu, spavao sam u zemunici usred zime, nosio pancir na leđima, ja se toga ne stidim, nema strah! Ako oni krenu da se obračunavaju sa mnom jer sam ja gospodina Miloša Vučevića ugostio u kući, to im je trn u oku! Sad će im verovatno smetati i što sad pričam istinu - rekao je on.

"U SNS-u sam iz ubeđenja, ne iz koristi"

Dodaje da je čovek SNS još od 2012. godine, i to ne iz koristi nego iz ubeđenja.

- U doba Miloševića je bilo bolje nego u doba "žutih". Sada je mnogo bolje neko u doba "žutih". Oni ako žele rat...Tako da videćemo kad prođe taj 28. jun šta će da se desi. Predsednik Aleksandar Vučić od nas ima punu podršku i kako zna i ume neka ove ludake sputava, jer je mnogo ludaka s druge strane - kazao je Jovanović.

Takođe, on ističe da se nikada boljim putevima nije vozio nego danas.

- Dečiji dodatak su moja deca uspela da ostvare u ovom sistemu jer prošli nije ni imao za decu. Kad su mi se deca rađala, komšija me je pitao da li sam dobio milion dinara od države? Ja sam mu rekao: "Jesi ti blesav, misliš da ja pravim decu da zarađujem pare?". I on je završio neki fakultet! Ali ne mora da znači da si pametan ako si školovan - istakao je on.

Jovanović još jednom napominje da je otac osmoro dece.

- Zamislite kako ja živim i izdržavam sa osmoro dece. Ja ćutim i ćutim. Čovek u životu treba da ima samo mir, da ne strepi da li će neka budala da mu ubaci bombu kroz prozor - zaključio je Jovanović.