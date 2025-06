DRAGAN Đilas komentarisao je zahteve blokdadera da opozicija ne učestvuje na izborima već da podrži njihovu listu i da im ustupe resurse i logistiku.

Foto: Printskrin

- Ja sam vam rekao šta mislim o ideji da se opozicija povuče iz izborne utakmice i podrži studentsku listu na kojoj neće ni biti studenata, već odrasli ljudi. Ja sam vam rekao, rešenje je jedna zajednička lista. Ima mnogo ljudi koji su nezadovoljni Vašom emisijom, vašom televizijom...jeste li vi razmišljali da se povučete i prepustite studentima da umesto Vas to rade? Ja sam protiv toga!"

Voditeljka Nove S: "A zar to nije neminovnost? Ukoliko me niko ne gleda, pa to će biti neminovnost!"

ĐILAS O'LADIO BLOKADERE: "NEĆEMO SE POVLAČITI SA IZBORA ZBOG STUDENTSKE LISTE NA KOJOJ NI NEĆE BITI STUDENATA!"



Dragan Đilas o zahtevu blokadera da opozicija ne učestvuje na izborima već da podrži njihovu listu i da im ustupe resurse i logistiku:



"Ja sam vam rekao šta mislim o… pic.twitter.com/2k9xdGe437 — Detektor laži (@LaziDetektor) June 24, 2025