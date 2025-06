"NAJLAKŠE JE DA KAŽETE DA NEKOGA MOŽETE DA POBEDITE, A TAJ NEKO NE MOŽE NI DA SE KANDIDUJE": Vučić odgovorio Koraću i Bakiću

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na izjave Žarka Koraća, i rekao da ne sme da izađe na predsedničke izbore, pošto on po Ustavu nema pravo na to.

Novosti

- Ja poštujem Ustav, tako da ne mogu da se kandidujem. A najlakše je da kažete da nekoga možete da pobedite, a taj neko ne može ni da se kandiduje. A ne bi ni da komentarišem njegovu antisrpsku agendu, i to što priča o Vidovdanu. A njegovo ime će biti upisano nečasnim slovima u srpsku istoriju, zato što je učestvovao u isporučivanju Miloševića - kazao je on.

Na to što ga je Jovo Bakić uporedio sa Muratom, Vučić kaže da je Murat bio naš neprijatelj i veliki vojskovođa, a potom rekao:

- Nije valjda Jovo Bakić umislio da je Miloš Obilić. Ja tamo vidim samo one koji bi 1389. godine bili na drugoj strani. Gospodin Bakić i njegove alegorije i metafore su odavno jadne i smešne. Što se tiče istraživanja Đorđa Vukadinovića, on nije nikada radio istraživanja. On sedne i izmisli sve što hoće. Podržava Jeremića, pa stavi da on ima 7,6 odsto, a on ima 1,6 - naglasio je Vučić.