"SRBI SU POČINILI GENOCID U SREBRENICI": Blokaderi više ni ne kriju - nema nikakve razlike između njih i opozicije! Evo zašto hoće na izbore

Blokaderski pokret koji već sedam meseci ometa normalno funkcionisanje u državi, iako je otpočetka formiran sa jasnim političkim ciljem - smena vlasti u Srbiji, dugo je izbegavao da pruži odgovore na politička pitanja koja zanimaju javnost: kakav odnos imaju prema Srebrenici, Kosovu i Metohiji, sankcijama Rusiji...

Sve se promenilo sinoć kada je u "Utisku nedelje" na televiziji Nova blokaderka iz Novog Pazara Emina Spahić otkrila da je cilj najavljene blokade na Vidovdan traženje izbora kako bi Srbi i Srbija priznali genocid u Srebrenici, pošto je sadašnja vlast to odbila da učini.

- Predstoji nam jedna godišnjica genocida. Genocidni su pojedinci koji taj genocid podržavaju i u njemu učestvuju. Izbori su neophodni, i mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i na neki način u njima i učestvuje - rekla je ona.

Sa ovom izjavom otklonjena je svaka sumnja o tome kakav je odnos blokadera prema događajima u Srebrenici, a zanimljivo je da iste stavove imaju i svi viđeniji opozicionari, poput Marinike Tepić, Radomira Lazovića, Aleksandra Jovanovića Ćute, Zdravka Ponoša, Nebojše Zelenovića i mnogih drugih koji poručuju "Srbi su počinili genocid u Srebrenici".

Krenimo redom...

Današnja potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić 2016. godine stavila je svoj potpis na Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici.

To je bio samo početak njenog “rada” na tome da se Srbi predstave kao zločinci, te je ubrzo u Narodnoj skupštini Republike Srbije izjavila:

– Vi se frljate nečim što je toliko teška i ozbiljna stvar kao što je genocid, a niste u stanju da prepoznate da genocid nije pitanje broja, nego namere da se neki narod istrebi i da nestane. A mi o tome imamo snimke, koji svedoče o tome u haškom sudu, da su građani Srebrenice odvajani na muške i ženske. Tu je ta genocidna namera – govorila je tada Marinika Tepić, pokušavajući očigledno da celom srpskom narodu nametne krivicu za genocid.

Takođe, jedan od najistaknutijih primera njenog otvorenog zagovaranja teze da su Srbi počinili genocid u Srebrenici je sledeći tvit:

– Molim vas, shvatite već jednom: trenutak u Srebrenici kada Mladić odvaja muškarce od žena i dece – početak je genocidne namere! Takvo odvajanje, i sa manje žrtava, uvek ima jedan cilj: zaustaviti postojanje te grupe, naroda. Istrebiti ga na tom tlu. Zatrti mu seme. Je l’ sad jasno? – poručila je Marinika Tepić.

I partijski šef Marinike Tepić, Dragan Đilas, slaže se sa njenim tvrdnjama o Srebrenici.

- Meni je drago što se danas deklarativno ljudi iz SNS zalažu za evropske vrednosti. Ja bih voleo da vidim to zalaganje i malo manje deklarativno, voleo bih da vidim kad se glasa o deklaraciji o Srebrenici - kazao je svojevremeno Đilas.

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta deli stav da su Srbi počinili genocid u Srebrenici.

– Naša skupština se izjasnila o tome 2010. godine, i nemamo mi šta da se sada izjašnjavamo o genocidu. Ako je doneta rezolucija, a kategorizacija koja se koristi je Međunarodnog suda pravde koji kaže da je bio genocid, pa hoćemo li mi sada to ponovo da otvaramo? – rekao je Lazović u jednom gostovanju u "Utisku nedelje" 2022. godine.

Na njegovu konstataciju, reagovao je tadašnji lider Dveri Boško Obradović.

– Dakle za vas se u Srebrenici desio genocid? – pitao je Boško Obradović.

– Ja se slažem sa tim, naravno – istakao je Lazović.

Lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta takođe se slaže sa Marinikom Tepić, Lazovićem i blokaderima.

– Srebrenica je pitanje koje je takođe vezano za zakon. Država Srbija je li priznala Haški tribunal. Ako poštujemo zakon, moramo da poštujemo odluke i tribunala. A ako poštujemo zakon, mi ćemo se određivati kao građani koji poštuju zakon prema onome koje ova država poštuje. Jer mi smo u obavezi da poštujemo zakon. Ja bih rekao da se dogodio genocid u Srebrenici, zato što se dogodio, zato što je to presuđeno tako od strane suda koji svi mi priznajemo – rekao je Ćuta.

I predsednik pokreta SRCE Zdravko Ponoš stao je uz svoje kolege iz opozicije.

– Za mene je ta stvar regulisana sa dva gesta Srbije, ja poštujem sve šta je država radila pre ovog momenta, pre nego što ja budem u situaciji da se bavim državnim poslom na taj način. Jedna od stvari koju je država donela, to je skupštinska deklaracija kojom se odredila prema tom zločinu – rekao je Ponoš kao kandidat koalicije “Ujedinjena Srbija” u jeku predsedničke kampanje 2022. godine.

Na pitanje voditeljke da li govori o deklaraciji iz 2010. godine, on je odgovorio potvrdno.

– To je što se mene tiče obavezujuća stvar, ja ću to poštovati, ni manje ni više od toga. Isto tako, ova država, bez obzira ko je tada bio na vlasti, priveo je odgovorne za taj zločin, predao ih Međunarodnom sudu pravde, krivičnom tribunalu, ispoštovao je svoje međunarodne obaveze. Mi smo članica Ujedinjenih nacija i to tako treba da se radi – istakao je.

Biljana Đorđević i Dobrica Veselinović iz "Ne davimo Beograd" takođe su javno izašli sa stavom da je u Srebrenici počinjen genocid, a to se moglo čuti i od drugih iz opozicionih redova...

Podsetimo, 2010. godine usvojena je deklaracija o Srebrenici koju je predložila vladajuća koalicija predvođena Demokratskom strankom tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića.