VUČIĆ U NOVOM KNEŽEVCU: Predsednik je posetio porodicu Rankov koja je pomoću kredita za mlade rešila stambeno pitanje (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti šestočlanoj porodici Rankov iz Novog Kneževca, koja je posredstvom Programa podrške mladima za kupovinu prvog stana rešila svoje stambeno pitanje.

Podsetimo, Zakon o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, koji je Skupština Srbije usvojila 6. maja, omogućava mladima da pod vrlo povoljnim uslovima dobiju kredit za kupovinu prve stambene neporetnosti.



Domaćin kuće Bojan je uputio predsednika sa dimenzijama kuće.

- Lepo je me sto gde je kuća, lep je komšiluk i vole vas ljudi u komšiluku. Imate četvoro anđela - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je ovo za njega najveća sreća i divan program.

- Njih dvoje su se dugo borili za decu i 7. jula ih dobili. Svaka čast Gordana na svemu što ste izdržali. - rekao je Vučić

Predsednik je potom obišao i druge delove kuće porodice Rankov. Vučić je takođe istakao da je najveće interesovanje za kredite za mlade ipak u Beogradu.

- Više je za mlade ljude koji studiraju, školuju se, a dolaze iz drugih krajeva, ali i iz Beograda. rekao je Vučić.

Ističe da u Begoradu ima trenutno najviše zainteresovanih, pa Novi Sad, potom Niš.

- 1440 ugovora je potpisano, 1836 je u proceduri, preko 5500 njih je izrazilo interes i dolaze i prikupljaju dokumentaciju. Ja samo molim ljude da požure i da sa ovim završimo kako bismo mogli da pripremimo novac za sledeću godinu je mi to subvencionišemo.

- Trenutno je osam banaka ušlo u taj program, ovde je naša domaća Poštanska štedionica, ali ne mogu ni ostale banke da daju tako povoljne kredite, mi kao država moramo da subvencionišemo. Ovo je i dalje gradsko područje Novog Kneževca, jedna porodična kuća sa okućnicom od četiri i po ara. - rekao je Vučić.

Predsednik je potom upitao iz kakvog je smeštaja porodica prešla u ovaj novi stan, na šta mu je Gordana ispričala kako su imali pre samo jedan jednoiposoban stan te da su sada prešli kod njenog oca privremeno dok se novi smeštaj ne sredi.

- Ja sam uvek bio neko ko je za kapitalizam i protiv socijalizma. Uvek sam bio za to koliko zaradiš, koliko potrošiš. Ako si u bankrotu plati za to što si u bankrotu. Mi smo imali takozvane izvršne postupke gde su izvršitelji dobili ustavnu i zakonsku ulogu u vreme bišveg blokaderskog režima i mi smo to nastavili smatreći da je to normalno i uređeno. Ja bih da donesemo promene ustava u narednom periodu gde bismo garantovali da izvršenje možete da provodite na svemu osim na porodičnoj kući ili stanu. Da ne možete da izbacujete decu iz 60 kvadrata ili 80 kvadrata i da sve može da bude predmet izvšrenja osim toga - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da sve što smo bogatiji da imamo sve manje dece. On se osvrnuo na činjenicu kako ljudi koji žive u soliterima ne žele da imaju više od dvoje dece, a neretko imaju i manje od toga.