RAZGOVARAO SAM SA BIN ZAJEDOM O OBOJENOJ REVOLUCIJI Vučić: Nadam se da će moja knjiga biti od pomoći mnogim slobodarskim zemljama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom svog boravka u Emiratima odgovorio je na pitanje da li je sa Bin Zajedom razgovarao kada je reč o sprovođenju obojene revolucije u Srbiji.

- Razgovarali smo više puta i telefonom. Mi smo prijatelji i u međudržavnim odnosima teško da postoji takav odnos. Prijateljstvo je nastalo slučajno, on se čudio kako ništa ne tražim ni za sebe, tražio sam samo prijateljstvo za našu zemlju, i godinama smo gradili nešto što donosi ogromnu korist za Srbiju. Srećan sam što ga imam za prijatelja. Prva poznata obojena revolucija 1953. godine sprovedena u svetu bila je pod pokroviteljstvom SAD, a sprovedena je u Iranu kada su doveli Rezu Pahlavija za šaha i smenili su tada predsednika Musadeka. Danas pokušavaju da sprovedu to isto. Ono što mislim da ljudima u regionu ne odgovara to su ubistva visokih zvaničnika, govorim o ovima u Zalivu, jer se svi plaše kakav haos posle toga može da nastane. Mnogi se plaše građanskog rata u Iranu i svi se nadaju da će se to izbeći. Drugi, nisam siguran koliko razumeju. Verujem da Tramp to razume i da se neće pribegavati političkim likvidacijama i mislim da je to način razmišljanja svih u Zalivu. Jasno je da su Izrael i Amerika dominantni, Iranci su ponosan narod. Jedino da kažemo da se nadamo miru. Što se tiče situacije u Srbiji, rekao sam mu da pišem knjigu. Da ukoliko se ne desi neki novi crni labud da je sa tim u potpunosti gotovo. Da ne vidim u ovom trenutku bilo kakvu opasnost, a on zna koliko sam oprezan. Pokazao je zainteresovanost da se i na arapskom tržištu knjiga pojavi. Verujem da će biti pomoć mnogim slobodarskim zemljama. O tome kako potkupljuju ljude u zemljama, kako obaraju vlast. Kada sam mu ispričao neke detalje kako se sprovodi bio je iznenađen, iako je daleko iskusniji.