"VEOMA SAM ZADOVOLJAN REZULTATIMA" Vučić: Mi nismo proglašavali pobedu posle 30% navodnih prebrojanih glasova

KADA su u pitanju izbori u Kosjeriću i Zaječaru, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da koliko god se RTS trudio da bude kao N1, on ima odgovore na pitanja.

Foto: RTS Printskrin

Podseća da je SNS 2017. imao svega 33 u Kosjeriću.

- Za mene je ogromno zadovoljstvo da govorim uvek o izbornim rezultatima, bez obzira na to što su postignuti u uslovima jezive atmosfere linča koje su kreirali RTS, N1 i Nova S, pumpajući, dinstajući - kazao je on.

Kaže da je za njega neverovatno da postoji stranka koja osvoji 50% glasva gde vlada dugi niz godina.

- To govori o ogromnoj popularnosti te stranke i ja čestitam Milošu Vučeviću. Veoma sam zadovoljan rezultatima u Kosjeriću. To je apsolutno neverovatno. Zamislite u koji smo stadijum došli da moram da dođem na bilo koju TV i da moram da govorim da li sam zadovoljan sa više od 50% glasova. To ne postoji nigde u svetu - rekao je on.

Kaže da je važno da je u nemogućim uslovima ostvaren "čudesan uspeh".

- CRTA je deo blokaderske obojene revolucije, kao i RTS. U Zaječaru je tolika razlika da može da bude samo veća, uprkos jezivom nasilju kojim su ljudi bili izloženi, maltretiranjem novinara, pogovo žena. Niko nije želeo da vidi bajkere, crne džipove i neke veterane koji su maltretirali narod - rekao je on.

Kaže da SNS nije imao nijedan crni džip nigde i da nikog nisu tukli.

- Mi nismo proglašavali pobedu posle 30% navodnih prebrojanih glasova. Lagali su vas, građani. Prvo se izbore mala izborna mesta, a tamo blokaderi ni na jednom nisu pobedili. Nula. Lagali su zato što su smatrali da je dovoljan pritisak i sama objava da su pobedili da se svi sklone i da ne broje glasovi - dodao je.

Nijednog prigovora nije bilo u Zaječaru i Kosjeriću na zvanične zapisnike, naveo je on.

- Čista pobeda kao suza i biće ubedljivija svaki put. Narod neće da glasa za siledžijstvo i nasilje - kazao je Vučić.