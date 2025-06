"NIKADA OVO NISAM VIDEO..." Vučević o nasilju blokadera u Zaječaru i Kosjeriću - Očekujem da oni koji su kršili zakon, odgovaraju

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević obratio se javnosti na konferencije za medije.

Foto: Novosti

- Nikada ovo nisam video da neko sebi daje za pravo. Vi ste u drugačijim društvenim okolnostima imali najavu ovoga što se dešavalo juče. Ovo je samo kulminacija u neslućenim razmerama. Imali ste neke bajkere, neke ratne veterane, koji su sebi dali za pravo da procenjuju ko je podoban, a ko nije da glasa. Neverovatne stvari. Oni koji su proklinjali Srbe u Krajini, negativno pričali o Srbima na KiM, juče su sa zadovoljstvom stavljali balvane na puteve. Očekujem da oni koji su kršili zakon, odgovaraju. Ono što je juče policija istrpela, to nigde u svetu nema. Imate tačno kako su blokirali biračka mesta. Dobro je da imamo pobrojano sve što se dešavalo, pa ćemo sačiniti izveštaj i obavestiti javnost. Nama ne trebaju bajkeri iz Bugarske i nasilnici koji su tobož branili državu. Mi ćemo praviti izborne štabove svuda. Ići ćemo u kampanju od vrata do vrata, to je deo političkog pluralizma, to je demokratija, to nam niko nikada neće zabraniti. Da nas čuju ljudi i mi njih. Cilj je da mi ne smemo da imamo nijednu stranačku aktivnost, da ne smemo da imamo skup... Mi ćemo sve da radimo na miran i demokratski način i nikada od toga nećemo odustati - rekao je predsednik Srpske napredne stranke govoreći o nasilju blokadera u izbornom danu u Zaječaru i Kosjeriću.