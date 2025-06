U ZAJEČARU i Kosjeriću danas se održavaju redovni lokalni izbori na kojima se biraju odbornici skupština ove dve lokalne samouprave. Biračka mesta su otvorena od sedam do 20.00 sati, do kada traje i izborna tišina.

OPOZICIONARI PORUČUJU BLOKADERIMA U ZAJEČARU: Jako ste se neozbiljno poneli što ste proglasili pobedu sa pola prebrojanih glasova

Na društvenoj mreži Iks večeras se pojavila poruka upućena blokaderima i delu opozicionih aktivista koji su, kako tvrde pojedini opozicionari, preuranjeno proglasili pobedu u Zaječaru, i to na osnovu tek 54 odsto obrađenog uzorka.

Pokret socijalista čestita predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci

- Pokret socijalista Aleksandra Vulina čestita predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na velikoj pobedi koja prevazilazi veličinu biračkog tela koje je biralo odbornike u Zaječaru i Kosjeriću. Srbija je rekla da neće prihvatiti nasilje umesto izbora i da neće prestati da sama odlučuje o sebi. Pokret socijalista poziva sve institucije da ne popuste pod pritiscima i pretnjama onih koji bi da silom ponište izbornu volju građana Zaječara i Kosjerića, a sve svoje članove da budu spremni da brane izbornu volju Srbije - poručili su u Pokretu socijalista povodom pobede SNS-a na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru.

BANDITI BLOKADERI OPKOLILI NOVINARE

Među zarobljenim novinarima je ekipa "Novosti", "Alo", "Informer", televizije "Njuz Maks", Tanjuga, Studia B, Pinka i Prve.

Fotografa Tanjuga su napali, i ona je uspela da pobegne, javljaju nam naši izveštači sa terena.

POGLEDAJTE:



Vučić: Uspeli smo da pobedimo zato što je narod izabrao državu

- Šta mislite koliko je plaćeno motoristima, bajkerima, studentima, kolike dnevnice, koliko hrane, 7 meseci razaranja države i uništavanja SNS-a, razaranja svega što je pozitivno, i na kraju ništa. I na kraju još jedan poraz i to tamo gde je bilo najlakše očekivati da budemo najpre poraženi. Nemojte da vam govorim da postoje mesta gde nemaju nikakvu šansu. Ovo su bila mesta gde su imali veliku šansu i opet su izgubili, uz sve što su organizovali - rekao je predsednik.

Biračka mesta u Zaječaru i Kosjeriću bila su otvorena od sedam do 20h, do kada je trajala i izborna tišina.

Kako se saznaje, izlaznost na izborima u Kosjeriću je 84.15 odsto, glasalo je 7487 ljudi

Blokader Đajić tvrdi da su doveli 4 - 5 000 ljudi u Kosjerić

Geolog Zoran Đajić, poznat po tome što je pretio predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću, danas je priznao da vladajuća stranka SNS na lokalnim izborima u Zaječaru nije dovezla nijedan autobus sa aktivistima.

Đajić se nalazi među blokaderima u Kosjeriću, odakle je poručio da su oni doveli "četiri do pet hiljada ljudi da brane građane".

Postavlja se pitanje zašto se onda bude budući da su doveli toliko ljudi, a vlast nije nikoga!

Da li se bune sami protiv sebe jer jure i terorišu ljude čitav dan?!

Aleksić i Grbović u dvorištu izbornog štaba "Promena u koju verujemo"

U dvorištu izbornog štaba "Promena u koju verujemo" prisutni su Miroslav Aleksić, predsednik NPS i Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana.

Banditi blokaderi stigli u Kosjerić da provociraju i prave nerede

Aleksić i Novaković u Zaječaru sa blokaderima

Banditi blokaderi kreću za Kosjerić, planiraju nerede

Oko 25 blokadera bandita okupili su se u Beogradu i kreću ka Kosjeriću kako bi izazivali nerede.

Izlaznost do 18 časova:

Ukupno je izašlo 6843 birača, što je nešto više od 76%

Aktivista SNS iz zaječara dao izjavu policiji

Aktivista Srpske napredne stranke iz Zaječara, Nikola Cvetićanin, dao je danas izjavu u policijskoj stanici, usred napetosti koje prate lokalne izbore u Zaječaru i Kosjeriću.

Prema njegovim rečima, on je došao u policiju jer se "pristalicama SNS-a preti klanjanjem i ubistvima".

- Bio sam da podnesem prijavu. Sve što sam imao da kažem, rekao sam dežurnoj službi. Ne znam dokle će više da se štite ovi batinaši i bitange koji napadaju nedužne ljude - rekao je Cvetićanin nakon izlaska iz stanice.

Blokaderi napali kombi sa radnicima u Zaječaru

U Zaječaru, gde se danas održavaju lokalni izbori, došlo je do incidenta kada su blokaderi napali kombi sa radnicima.

Kako se vidi na snimku, grupa blokadera i opozicionih ekstremista zaustavila je kombi na ulici i nasrnuli na vozilo, policija je brzo reagovala i sprečila veći incident, prenose mediji.



Bajkeri blokaderi prete građanima u Zaječaru

Građanin N. C, inače posmatrač na jednom biračkom mestu, obratio se PU Zaječar zbog današanjih dešavanja u tom gradu.

"U pauzi je, dok je išao po hranu, čuo razgovor dve gospođe sa licima koja su bila na motorima. Kako je naveo, ta lica su se na nepristojan način obratila gospođama upitavši ih "dokle će više da glasaju za onog pe**ra?"

Izlaznost do 16 časova

Izlaznost do 16 časova je 6235 glasača, odnosno preko 70%.

Najveća izlaznost je biračkom mestu br. 9 u Selu Skakavci.

Blokaderi stoje nasred ulice

Ispred toplane u Kosjeriću okupilo se više desetina blokadera i pojačano je prisustvo policije. Blokaderi stoje nasred ulice i provociraju incidente.

Ometanje izbornog procesa u Zaječaru

Blokaderi su ometali izborni proces na biračkom mestu u Osnovnoj školi " Đura Jakšić" u Zaječaru.

Prisutna je i ekipa TV N1

Među prisutnima su Bozo Prelević, Bojan Popović zvani Pekar iz Nove Varoši predstavik "Novog lica Srbije", narodni poslanici u Skupštini R Srbije Radomir Lazović i Dobrica Veselinović.

Prisutna je i ekipa TV N1.

Primećen i Bora Solunac

Borislav Novaković otišao je u Zaječar i primećen je sa blokaderima.

Blokaderi tuku čoveka

Šolakovi mediji šire paniku

Parandilović i Štimac blokiraju ulaz ljudima u kuću

Ispred dvorišta privatne kuće blokaderi su ljudima blokirali ulaz. Među prisutnima je i Miloš Parandilović, iz stranke „Novo lice Srbije“, kao i Vladimir Štimac.

U selu Božović kod Kosjerića opozicinar Radomir Lazović iz Zeleno-levog zajedno sa drugim blokaderima, blokirao je put čime praktično onemogući narodu da prođe i to baš na izborni dan kad se ide na glasanje.

Dok su blokaderi tu stajali i blokirali, kako se vidi na snimku koji su objavili mediji u vlastništvu Dragana Šolaka u jedno trentuku krenuo je da prolazi kombi.

Vozač kombija je, kako deluje, sasvim slučajno zakačio opozionara. Lazović se zatim čak u jednom trenutku nasmejao, obratio jednoj ženskoj osobi uz smešak i najnomalnije stajao na nogama.

Međutim, kada je opozicionar video da ga kamera snima, desio se preokret. Uhvatili su ga, pa je na kraju pao na zemlju i kao deluje počeo da se pretvara da je ozbiljno povređen.

IZLAZNOST DO 14 ČASOVA U KOSJERIĆU - 61.77%

Do sada je na izborima u Kosjeriću glasalo 61.77% građana sa pravom glasa, više 4.000.

Sledeći presek izlaznosti biće u 16 časova.

ROLEKS BLOKADER SA NEMAČKOM STIPENDIJOM TERORIŠE LjUDE U ZAJEČARU: Suzavcem na narod

Lazar Stojaković, roleks blokader sa nemačkom stipendijom teroriše ljude u Zaječaru. Naime, on je napao aktivistu SNS iz automobila, otvorio je vrata automobila i poprskao ljude suzavcem.

Blokaderi kupuju glasove

Posmatrač ispred organizacije Centar za evropske vrednosti podneoje krivičpnu prijavu zbog izbornih nepravilnosti blokadera u Zaječaru, tj. zbog kupovine glasova.

On je podneo krivičnu prijavu u kojoj je naveo da mu je po rasporedu dodeljena izborna jedinica br.67 u s.Grljan, opština Zaječar.

- Ja sam se tamo postavio od 07.15 sati jutros i do pre pola sata posmatrao dešavanja oko izborne jedinice. Danas oko 10.15 sati u pravcu izborne jedinice krenuli su da dolaze razni automobili koji su dovozili ljude ispred izborne jedinice gde bi putnici izlazili, ulazili u izbornu jednicu i vraćali se u automobil koji ih je dovezao. Napominjem da su ti automobili bili obeleženi političkim parolama koje su bile vidno istaknute na vetrobranskom staklu i na vratima vozača imali su male nalepnice. Parole su glasile "Pumpaj", "Došao je kraj", "Dinstaj" kao i oznake u vidu crvenih šaka. Takođe sam primetio da je vršena kupovina glasova u ulici pored gde su jasno po završetku glasanja lica koja su se vraćala u navedene automobile dobijala izvesnu svotu novca. Ja ne mogu da se izjasnim o kom iznosu novca je reč i jedino znam da su bile novčanice crvene boje i predpostavljam da obzirom da se to dešava nakon izlaska iz biračkog mesta da se radi o kupovini glasova.Ja nisam siguran da bih mogao da tamno zeleni audi karavan prepoznam to lice koje je davalo novac, a takođe ne bih mogao da prepoznam ni ta lica koja su primila novac ali su ta lica romske populacije. Ja nisam zapamtio registarski broj automobila ali znam da je u pitanju "Citroen Ksara" sivo metalik boje, niških registarskih oznaka na kome su suvozačeva vrata ispod ukrasne lajsne trula, imaju koroziju na sebi a takođe sam primetio registarskih oznaka područija Beograd nepoznatog broja čiji su se putnici isto tako ponašali. Takođe sam uočio lica koja su snimala dronom u neposrednoj blizni izborne jedinice kako okupljene ljude tako i pripadnike policije koji su se nalazili negde u centru sela Grljan. Dronom su upravljala dva muška lica iz PMV marke Audi registarskih oznaka BG 1579 NS, crne boje. Takođe na licu mesta u blizini izborne jedinice primetio sam veliki broj motociklista koji prilikom prolaska turiraju motore, i mogu da kažem da su registarske oznake na istima sakrivene. Ovo je sve što bih želeo da prijavim i prijavu podnosim u moje lično ime i ispred organizacije Centar za Evropske vrednosti - naveo je on u krivičnoj prijavi.

U piceriji 54 u Zaječaru okupilo se više desetina batinaša i kriminalaca pripadnika blokadera sa nacističkim obeležjima, naoružani elektrošokerima i hladnim oružjem.

Osnovano se sumnja da se u samom lokalu vrši organizovana kupovina glasova za dve opozicione liste.

Pripadnici ove kriminalne grupe motorima krstare ispred biračkih mesta u užem centru grada i vređaju starije sugrađane.

Ispred najvećeg biračkog mesta u Zaječaru okupili su se blokaderi i posmatrači CRTA oni se evidentno oko svega dogovaraju sa blokaderima.

Motori iz Beograda primećeni ispred NPS Zaječar

Podnesena je krivična prijava protiv bajkera koji su napali aktivistu SNS u Zaječaru.

Aktivistu su presreli bajkeri između 10 i 11 časova, psovali ga i pretili mu:

- J*baću ti mater, j*bo vas predsednik Vučić, izdajnici naprednjački - vikali su mu.

Jedan blokader mu je i zapretio da će mu otići glava, gestikulirajući pritom kao da će mu prerezati vrat.

Radi se o licima između 35 i 45 godina, a na sebi su imali naočare, kacige i nezurednu bradu.

Blokaderi zastrašuju narod

U Zaječaru smo snimli da su blokaderi u to mesto dovukli motoriste iz različitih delova Srbije kako bi zastrašivali narod.

Kršenje ibornih pravila u Zaječaru

Još jedan ozbiljan incident potresa izborni proces u Zaječaru – Predrag Dragojević, pokrajinski poslanik i član poslaničke grupe „Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak“, uhvaćen je kako se lažno predstavlja kao posmatrač ispred organizacije „Nova generacija“, uprkos tome što kao pokrajinski opozicioni poslanik ne bi smeo da bude ovlašćen, ni akreditovan za to, od strane te organizacije.

Brutalni teror blokadera u Kosjeriću

Blokaderi su u Kosjeriću u Tubicima napravili blokadnu sačekušu za narod a sve kako bi sprečili da građani slobodno izraze svoju volju.

Napadnuti aktivisti SNS u Zaječaru

Dok su aktivisti SNS obilazili svoju podršku i glasače kako bi videli da li im je potrebna neka pomoć prilikom izlaska na glasanje, prilikom izlaska iz jedne zgrade u centru Zaječara opkolila su ih 8 momaka i 2 devojke.

Nisu im dali da izađu, pri čemu su devojci koja je bila sa kolegom hteli da otmu torbu i otvore, tražili joj ličnu kartu da je legitimišu, unosili u lice, šutnuli je i pokušali da je obore na zemlju.

Pretili su aktivistima da će uskoro doći 30 bajkera i da će ih ubiti.

Dinulović: Izlaznost na lokalnim izborima u Zaječaru do 12 sati 32,64 odsto

Predsednik Gradske izborne komisije Nenad Dinulović rekao je da je izlaznost na lokalnim izborima u Zaječaru do 12 sati bila 32,64 odsto te podsetio da je to veća izlaznost u odnosu na prethodne izbore 2021. godine.

Dinulović je istakao da na izborima nema nepravilnosti, a da ima gužve na biračkim mestima.

- Nije bilo popunjenih glasačkih listića kao što neki insuiniraju - naveo je Dinulović, ističući da ako se tako nešto desilo treba da se zove policija, ali da toga nije bilo prema članovima biračkih odbora. Dinulović je istakao da će izlaznost u 12, 14, 16 i 18 sati biti objavljena na zvaničnoj stranici Grada Zaječara.

Naveo je da na izborima u Zaječaru ima posmatrača iz šest udruženja, odnosno više od 600 ljudi.

IZLAZNOST DO 12 ČASOVA U KOSJERIĆU - 4225

Do sada je na izborima u Kosjeriću glasalo 47% građana sa pravom glasa, ukupno 4225.

Kako je istakla predsednica, za sada nema prijavljenih nepravilnosti.

Sledeći presek izlaznosti biće u 14 časova.

Bande blokadera-bajkera patroliraju po Kosjeriću

Bande blokadera-bajkera idu po Kosjeriću.

Vučić o kršenju izborne tišine

Kad je u pitanju kršenje izborne tišine na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su već u subotu tamo došli svi lideri opozicionih stranaka.

- Ceo dan su držali Kosjerić u zatočeništvu i maltretiraju sve ljude. Stigli su rokeri i bajkeri odavde, to su valjda ovi koji treba da biju nekoga, pa stigli veterani koji treba da biju nekoga. Ceo dan im je glavna vest da su stigli svi oni. Šta rade oni na ulciama Kosjerića i Zaječara, osim što prete ljudima? Pojavili su se u crnim džipovima one lopuže iz Zrenjanina, Pufovci ili tako nekako. Šta rade po Zaječaru? Ima "z" u nazivu mesta, ali nije Zrenjanin Zaječar. Prete ljudima. Mislite da će to da pomogne? Isto to rade u Kosjeriću, na svakom mestu. Da je neko drugi tako brutalno kršio zakone, možete misliti šta bismo danas imali i šta bi nam saopštavala EK, čuvena Marta Kos i svi ostali. Sve to na kraju dođe na svoje. Boriće se uvek protiv najvećih lažova i nepravde. Sam na svetu da ostanem boriću se za pravdu i slobodnu Srbiju. Nikada me neće ućutkati time što će pokazivati "moju sliku", a u stvari sliku Gustava Petra, a da neće ni da se izvine ni oni koji su to rekli, ni oni koji su to promovisali. Večeras ću da govorim o tome šta se sve zbivalo u Kosjeriću i Zaječaru i šta stvarno rade neke NVO i čime se bave - rekao je on.

IZLAZNOST DO 10 ČASOVA - 2154

Predsednica opštinske izborne komisije ističe da za sada sve prolazi u najboljem redu bez neregularnosti. Izlaznost do 10 časova je 2154, 35% u Kosjeriću. Sledeći presek će biti u 12 časova.

SKANDAL! Opozicioni funkcioner i pokrajinski poslanik Nemanja Šarčević se lažno predstavlja kao posmatrač

Početak izbornog dana u Zaječaru i Kosjeriću već su obeležile tenzije i manipulacije opozicionih stranaka i aktivista, a sada je zabeležen novi skandal koji ozbiljno kompromituje kredibilitet opozicionih političara i ugrožava zakonitost izbora.

SKANDAL! U Kosjeriću brutalno kršenje izbornih pravila od strane blokaderske liste

U Kosjeriću zabeleženo je brutalno kršenje izbornih pravila od strane blokaderske liste i njihovih posmatrača.

BRUTALNO KRŠENjE IZBORNOG PROCESA U ZAJEČARU!

Trenutno se u Srbiji održavaju lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću i ono što je primetno na ulicama ovih gradova jeste brutalno kršenje izbornih procesa.

U Zaječaru pročitajte Videnović

Kandidat liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić" Vladimir Videnović glasao je na biračkom mestu broj 4 u Mesnoj zajednici Timok u Zaječaru. On je glasao među prvima u 7 sati i 10 minuta.

Novosti

Glasao Đokić u Kosjeriću

Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić, prvi na listi "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", obavio je svoju građansku dužnost i glasao na izborima koji se održavaju u Kosjeriću. On je na glasanje izašao nešto posle 7 časova, odmah po otvaranju izbornih mesta.

Otvorena biračka mesta

Kako javljaju naši reporteri biraćka mesta u Zaječaru i Kosjeriću otvorena su u 7 časova.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Zaječara učestvuje osam lista, a za odbornike Skupštine opštine Kosjerić tri liste. Skupština grada Zaječara ima 50 odborničkih mesta, a prema podacima Gradske izborne komisije ukupan broj birača na teritoriji tog grada je 47.353. Oni će moći da glasaju na 69 biračkih mesta.

Na izborima se takmiče liste "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", "Promena u koju verujemo - Uglješa Đuričković - Dragana Rašić", "Ujedinjeni za spas Zaječara - Miladin Krstić - Mirko Jelenković", lista "Dr Nenad Ristović - Domaćinski za Zaječar". Takođe, na izborima učestvuju i liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Odlučno za Zaječar", lista "Koalicija za istočnu Srbiju - Saša Radulović Grljanac", "Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović - Grad Zaječar" i lista "Srpski liberali - Da se struka pita - Vladimir Kovačević".

U Kosjeriću ima 29 biračkih mesta, a pravo glasa 8.897 građana upisanih u birački spisak. Skupština opštine Kosjerić ima 27 odbornika, a za ta mesta nadmeću se liste: "Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić", "Ruska stranka - Srbija u Briksu! Slobodan Nikolić" i "Ujedinjeni za Kosjerić". Predizborna tišina počela je u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, član 59, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je 13. aprila raspisala izbore za odbornike Skupštine grada Zaječara i Skupštine opštine Kosjerić. Prethodni lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću održani su 28. marta 2021. godine, a izabrane skupštine ovih lokalnih samouprava konstituisane su 28. maja iste godine.