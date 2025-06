"LJUDI VIDE DA SU NAJOBIČNIJI LAŽOVI" Vučić: Postojao je samo jedan zahtev - kako da se dočepaju fotelja

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da je još 11. decembra sam znao da je u pitanju obojena revolucija, kada mu niko nije verovao.

Foto: Novosti

- Tada sam sve vreme pričao - samo čekajte kada će da zaborave na sve ove besmislice koje su tobož tražili, a u stvari ih nikada nisu zanimale. Kada im sve to ispunite, onda dođete do klasičnih političkih zahteva koje su mogli da izgovore na početku, bar bi manje lagali. Ovako ljudi vide da su najobičniji lažovi, da nikakve principe nemaju, nikakve stvarne zahteve nikada nisu imali. Postojao je samo jedan zahtev - kako da se dočepaju fotelja. Niko u Srbiji više nije time fasciniran samo da znate. Na svakom koraku se susrećem sa besom ljudim, i to se širi. Zato vas molim - ne uzimajte im ništa, ne svađajte se, branite sebe samo kad ste napadnuti i ništa više - rekao je Vučić.

Dodao je da slobodno traže šta god im je potrebno - od hrane, vode, svega drugoga.

- Spremajte se i počnite da učite. Nama je ovo za nauk. To je bio toliko dobro organizovan pokušaj pravog državnog udara. U puču uvek učestvuje vojska, a državni udar je kroz državne institucije - a sve su bile uključene. Od osnovnih, srednjih škola, fakulteta, pokušaj organizovanja u zdravstvu, energetskih objekata... O policiji da ne pričam, tu će zastrašujući podaci tek izaći na površinu. Kada budete videli ko je sve pumpao, i sa kim se sve dogovarao i kako su narko dileri vodili svoju politiku. I opet je država sve izdržala. A da bi bila obojena revolucija, i da bi bio državni urad sproveden uz ogromnu podršku spolja, morale su da dođu i spoljne pare, saveti i sve drugo. Više i ne kriju sami ko je sve stajao spolja. Suočili smo se sa veoma ozbiljno organizovanom obojenom revolucijom, veoma ozbiljnom - navodi Vučić.

- Napisaću ovu knjigu i već iz nekoliko zemalja imam ozbiljne ponude za ekskluzivne ugovore sa njihovim najvećim izdavačkim kućama. Pisaću je ne u skladu sa onim što sam doživljavao kroz emocije, već na udžbenički način, iako nemam dovljno iskustva. Ali mislim da će iskustva koje ću preneti svim demokratski izabranim vladama i slobodarskim društvima bili od velikog značaja - kaže Vučić.

- U jednom trenutku kreće spoljna organizacija da bi pokazali da su fizički jači - ljude koji nose beretke, da bi se pokazalo da su jači. Čim naiđu na čvrst orah sklanjaju se i ništa. Ista je priča i sa bajkerima - "imam kacigu, mnogo sam jak". Sve je to smišljeno i deo koji je već viđen, ali su sve sublimirali i pokupali da organizuju spolja sve delove društva na različite načine - da slome državu, jer Srbija najbrže napreduje, slobodna je i nezavisna. Znam koliko se roditelji brinu za svoju decu, sa pravom - navodi on i dodaje da kao o svojoj deci brine za svako dete u Srbiji.