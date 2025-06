PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je delegaciju studenata koji žele da uče.

Foto: Printskrin

Počeo sastanak

- Video sam da vas dvojicu nisu pustili na svoje fakultete. Bio sam zabrinut najavama vašeg štrajka glađu, želeo bih da čujem vaše probleme - rekao je Vučić na početku sastanka.

Pavlović je istakao da su im blokaderi uništili godinu koja je nenadoknadiva.

Foto: Printskrin

Istakao je da su im blokade njegovog fakulteta onemogućile da rade na izradi rada za simpozijum na kojem su učestvovali

- Na naša pisma niko nije odgovaralo. Podnosili smo i krivične prijave, nema efekta. Pričali smo i sa Martom Kos, ni tu nije bilo efekta. Mi više ne vidimo kuda. Mi želimo da znanje bude u fokusu. Mi smo poštovali sve principe demokratije, dok oni nas teraju iz Pionirskog parka i nazivaju psihičkim bolesnicima. Jednostavno nemamo kuda i zato smo se odlučili na poslednji korak - štrajk glađu - rekao je Pavlović.

Student Vladimir Balać je prepričao neprijatnost koja mu se dogodila, kada su mu blokaderi zabranili da uđe na njegov fakultet.

- Dule vampir i tamo neki mi nisu dozvolili da uđem na moj fakultet. Ja sam redovan student, dobitnik Dositejeve stipendije - rekao je Balać.

Foto: Printskrin

- Njima nije bilo neprijatno. Sve ostale su pustili, samo meni nisu dali da uđem na fakultet, i na kraju su me okružili. Kažu plenom mi je izglasao crveni karton, ja sam na crnoj listi!

Svoju situaciju prepričao je i student Luka Lalošević.

- Svi koji kažu da su protiv blokada odmah budu napadnuti. Studneti se boje da kažu zbog toga svoje mišljenje.

- Mi nikada nikog nismo targetirali - rekao je Pavlović.

- Mi ćemo morati sebe da menjamo. Kada sam uzeo brojeve da vidim koliko novca izdvajamo za univerzitet 54,8 milijardi, za visoko školstvo. Kada uzmete u obzir da je studenata na budžetu 100 hiljada i da ne kažete da je sve to za te studente, mi oko 4000 evra plaćamo po studentu. Troškovi fakulteta nisu ni upola ti koliko mi plaćamo. Mi plaćamo uspeh onih koji uče, svake godine 4000 evra za svakog studenta. To fakultetu uzimaju, od toga žive i zato su sada zabrinuti. Mi ćemo to morati da promenimo. Daću sve od sebe da do kraja mandata da pokušamo da promenimo svoje navike, da razumemo da mi moramo da budemo drigačiji, da mora da se poštuje rad. Da odustanemo od anarholoberalnih ideja socijalističkog samoupravljanja u kojem neko zato što je to tako zamislio ima prava da traži šta hoće i da oduzima prava drugima - rekao je Vučić.

Istakao je da su oni odrasli momci i da će uspeti da se suoče sa svime što im se dešava.

- Za samo nekoliko meseci, vi već sada vidite koliko vas ljudi voli. Dolaze da se slikaju sa vama, baš mi je bilo drago. Ljudi žele da pronađu idole u radnim i vrednim ljudima. Mi ćemo ceo sistem morati da promenimo - sistem u kojem je neko živeo mnogo lepo, ali je pritom bio nezadovoljan svim i nije dao rezultat - kaže Vučić i dodaje da je to kao u sportu.

- Potrošili smo ogromne pare, 500 miliona evra skoro, da bi neko blokirao fakultete. Za te pare, znate šta smo sve moglu da uradimo? Škola i bolnica da obnovimo...mogli smo 50 škola da izgradimo potpuno novih za samo jednu godinu finansiranja. Po tom pitanju ćemo morati da pružimo veću podršku privatnim fakultetima. Sada vam je jasno zašto neki nisu želeli da dođu bolji univerziteti koji bi ih na tržištu uništili - rekao je Vučić i dodao da se 104 studenata sa Medicinskog fakulteta želelo da se prebaci na VMA, da su mnogi otišli u region i iz zemlje.

- Za nas su to užasni rezultati. Sada dolazi vreme za odgovornost, za sagledavanje problema - navodi on.

Kaže da deca ne bi trebala da pate zbog političkih ambicija svojih profesora.

- Biće i te kako vremena za odgovornost. Juče je više vas bilo u Pionirskom parku, nego na svim mostovima zajedno. Polako ljudi počinju da se bave svojim životima i da razumeju da su im poslovi uništeni, tako da bi da se vrate normalnom životu - dodaje on.

800 ljudi je prosečno po gradovima bilo juče na ulicama.

- Sve u svemu, tužni skupovi. Planirali su, naravno uz ometanje izbornog procesa, jer im je jasno šta će narod reći i u Zaječaru i Kosjeriću, da organizuju i grupno gladovanje i ne znam kakve trikove, ja vas molim da u tome ne učestvujete. Njihova ideja je bila, imamo i audio snimak, da organizuju grupno gladovanje, 3 dana budu zvezde, da njihovi novinari plaču nad njihovom sudbinom lažno, i sve vrste glupiranja su planirali. Vi ste ozbiljni momci, ja vas molim da to ne radite. To možete da radite baš u situaciji potpunog očaja.

Kaže da navođenje Nikolićevog štrajka glađu kao relevantnog primera nije dobro:

- Tada nije imao drugog izlaza. Imali smo za 3 godine izgubljenih 500 hiljada radnih mesta, Kosovo je proglasilo nezavisnot a oni su ćutali, sve je propadalo, dinar je pao, to je bila bitna za opstanak. Sada ti koji najviše protestuju imaju plate najviše u istoriji. Sada takvih razloga nema. Uzdajte se u svoj rad. Vrlo brzo će stvari biri u redu, a onda ćete morati da učite i nadoknađujete. Moja molba da to ne radite. Ne znam kako bih ja mogao da pogledam u lice vaše roditelje, ili bilo koga drugog. Da samo razmišljam jednu noć da neko ozbiljno štrajkuje glađu. Ovi što su oni govorili da štrajkuje glađu, oni nisu štrajkovali glađu. Ovo ponavljam 10. put jer postoje stvari koje ja znam - oni su lagali. To je mnogo teška odluka i to svakako trajno narušava zdravlje ako želite da u tome ostanete. To nije dijeta, to ne ide tako. Nemojte da narušavate svoje zdravlje zbog delom naše nesposobnosti, straha da ne povredimo nekoga, jer na kraju i ta deca su naša deca i vratiće se jednog dana na pravi put, ili zbog neodgovornosti mnogih drugih. Nemojte sebe da ugrožavate, to je moja molba - naveo je Vučić.

- Ući ćete na fakultete. Da dopustimo stvari koje su se dešavale u Austriji i Nemačkoj od 31. do 38... Već smo mnogo toga dopustili. I s pravom se sve češće čuje kritika ljudi - kad ćete već jednom da pokažete da je država država. Moj odgovor je da dobro znam šta je država, ali da uvek merimo i gledamo na koj način da sačuvamo svu našu decu. To da oni mogu da studiraju, a vi ne možete, taj film neće gledati da su još toliki. Ni oni, ni nastavnici koji su ih podržavali - kaže Vučić odgovarajući na pitanje studenta Balaća kako će oni pod ovim uslovima ulaziti na fakultete kada krene ispitni rok.

- Ako su neki bili spremni da jaslice, vrtiće i škole pretvore u političke komesarijate, onda mi moramo dobro da razmislimo gde nam je budućnost. Moramo da nagradimo one koji su bili spremni da rade sve vreme, i mi već radimo na tome kako da njih nagradimo i finansijski i na svaki drugi način. Moja molba za vas je da to ne činite - dodaje on.

"Dalji koraci nakon sastanka"

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović rekao je juče na konferenciji za novinare u Pionirskom parku da će se njihova delegacija odazvati pozivu i otići na sastanak, a da će posle sastanka sa predsednikom saopštiti konačnu odluku da li će stupiti u ranije najavljen štrajk glađu.

- Iz velikog poštovanja prema predsedniku Republike i iz poštovanja prema podršci koju nam je pružao do sada finalnu odluku koja se tiče daljih koraka mi ćemo saopštititi posle sastanka - rekao je Pavlović.

On je podsetio da su pre sedam dana studenti koji žele da uče najavili da će stupiti u štrajk glađu ukoliko svi fakulteti ne počnu da rade do 1. juna.

Rekao je i da ih je u subotu uveče posetio predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika države zadužen za region Miloš Vučević i zamolio ih da ne donose finalnu odluku o stupanju u štrajk pre nego što se sastanu sa Vučićem.