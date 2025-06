VUČIĆ U KOSJERIĆU: Ne damo Srbiju, do pobede u nedelju - Snaga koju pružate je ogromna! (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas selo Seča Reka u opštini Kosjerić.

Foto: Novosti

Predsednik se obratio meštanima

- Hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku. Želim da uživate, da se proveselite sa svojim prijateljima. Ja nisam znao ni da postoje ovoliki šatori. Hvala vam na gostoprimstvu - rekao je predsednik.

- Nadam se pobedi u sledeću nedelju. Ja znam da ljudi nikada nisu do kraja zadovoljni, da je u prirodi ljudskoj da se očekuje više. Ali vas molim da sagledate šta je sve u prethodnim godinama urađeno i za Kosjerić i za celu Srbiju, a da je od životnog značaja.

Foto: Novosti

- Moramo da u potpunosti rekonstruišemo put Kosjerić-Valjevo. To košta nekih 17 miliona evra. Reč je o ogromnom novcu koji ni Kosjerić, ni Valjevo nikada ne bi mogli da skupe. Mi želimo da razvijamo ovaj deo Srbije i opredelićemo novac za ovde, da možemo da približimo Beogradu ovaj divni kraj i to je za nas veoma važno - rekao je Vučić i dodao da će biti rekonstruisan i lokalni put ka Vardi.

Kaže kako se trenutno radi 96 kilometara puta na teritoriji opštine Kosjerić.

Foto: Novosti

- Kosjerić je vezivno tkivo za čitavu Zapadnu Srbiju, od velikog značaja za nas. Ovde moramo da rekonstruišemo pomoćni objekat na školi, i da se izgradi to igralište za decu. Rekonstrukciju zgrade mesne zajednice. Ovo je važno mesto koje nam se nalazi na oba puta. To su dobre vesti za ljude odavde, verujem da će se ljudi radovati - istakao je Vučić.

Kaže da će izbore 8. juna pokušavati da sruše, jer znaju da će da izgube.

- Ali neću o tome da govorim. Ja sam pogrešio jer smo onima koji ne vole da rade i koji su napadali Srbiju veliku pažnju posvetili. Ja hoču da posvetim pažnju narodu, ljudima, onima koji hoće da rade, onima koji veruju u Srbiju. Onima koji žele da Srbija bude bolje mesto. Moramo da vidimo možemo li jedan pogon za 100, 150 ljudi na teritoriji Kosjerićke opštine da podignemo mi, jer velike strane investitore ne možemo da dovedemo. Ako to učinimo, to će biti ogromna stvar za Kosjerić. To će značiti veće prihode za samu opštinu, da možemo da ulažemo više, ali i da ljudi dobiju drugu platu u porodici, a neki i prvu. I da na takav način ekonomski ozdravimo Kosjerić. Za nas su ovi izbori i više od toga jer nam je zemlja napadnuta spolja i iznutra. Pokušavaju da je sruše sa različitih strana. Nikome ne odgovara slobodarska i nezavisna Srbija osim našem narodu. Zato je važno da mi tu poziciju čuvamo, da nastavimo vredno da radimo, da imamo najvišu stopu rasta. Mi to bez vaše podrške ne možemo - poručio je Vučić.

- Snaga koju pružate je ogromna. Ja se nadam da ćete nam tu snagu dati i na ovim izborima. Hvala vam, za veliku ljubav i podršku, pomoći da Srbiju iz blata podignemo i da bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - zaključio je Vučić dodavši - "Ne damo Srbiju, do pobede u nedelju!".

Predsednik sa građanima u selu Seča Reka

Narod je dočekao predsednika povicima "Aco Srbine".

- Ostaje nam potpuna rekonstrukcija puta do Valjeva. To je negde 16,17 miliona evra. Nije rađeno desetinama godina, ali je veliki novac, i veoma važan put i za Valjevo i za Kosjerić - rekao je Vučić.

Vučić je dočekan pesmom i trubačima.

Foto: Novosti

- To ljudima donosi životni standard, putevi. Za ljude koji ovde žive od najvećeg značaja su njihovi seoski putevi - rekao je Vučić. Dodao je da nam je zbog kreditnog rejtinga važna pozitivna ocena MMF-a.

- Živeo mi 100 godina, nema bolji! - rekao je gospodin koji je prišao da se slika sa predsednikom.

Foto: Novosti

- Hvala za divnu muziku - rekao je Vučić i častio trubača.

Na poklon je dobio i jednu knjigu Milovana Vitezovića, koju mu je poklonio njegov brat.

- Naše je da čuvamo ovo veliko ime. Milovan Vitezović je jedno veliki ime za celu Srbiju. Kako je pisao, sa kakvim žarom, strašću. To je veliko, veliko ime - rekao je Vučić.

Sve vreme građani su prilazili predsedniku kako bi se slikali sa njim.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

- Majka sam deteta obolelog od teške bolesti. Neizmerno vam se zahvaljujem na sredstvima koje ste na vašu inicijativu opredelili za retke bolesti i za zdravstvo. Htela bih da pohvalim i kancelariju za retke bolesti koja mi je uvek izlazila u susret - rekla je meštanka koja se obratila Vučiću.

Foto: Printscreen

- Mi sad čekamo, imamo već 120 dece koja su odobrena od komisije. Da bi se nove pare odobrile, mora komisija da donese odluku. Pa da pomognemo. Naći ćemo rešenje ovako ili onako - rekao je Vučić.

Gospođa je rekla da je Dušan jedino dete sa retkom bolešću u ovom kraju.

- Ljubite vi Dušana, a mi ćemo da nađemo rešenje. Nemoj da ti vidim suze, nego ljubite Dušana - rekao je Vučić, nakon čega je zagrlio oca obolelog dečaka.

Foto: Novosti

- Srećni ste kad vidite da postoje neki ljudi koji neki rad poštuju. Srećan sam, naravno - rekao je Vučić.

Narod čeka predsednika

Predsednik u poseti domaćinstvu Rstića

Predsednik je posetu započeo obilaskom domaćinstva Željka Rstića u mestu Gajeve kod Kosjerića.

Rstić ima turističko - etno domaćinstvo, koje je još u razvoju i koje će imati više od 35 kuća i hotel. Domaćinstvo ima i 16 hektara zemlje, na kojima se gaji pšenica i kukuruz za proju, jer domaćinstvo gostima služi domaću hranu.

Foto: Printscreen

Predsednik je najpre posetio jedno seosko gazdinstvo koje nudi usluge smeštaja.

- Zbog ovoga nam je najvažnije da uradimo Kosjerić-Valjevo put - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

- Ovo mi uliva ogromnu nadu, ovi ljudi veruju u sebe, svoje znanje, marljivost - rekao je Vučić.

- Mi ćemo pomoći ovom infrastrukturom - dodao je on.

- Ovo je nešto što izdržava više porodica, gde će ljudi da se zaposle - ističe Vučić.

Vučić je pozvao ljude koji nisu bili ovde da posete ovaj kraj.

- Baš sam srećan šta ste sve uradili i koliko ćete još da uradite. Mi za ovakve objekte, etno-sela, možete po dva, tri, možda četiri osnova da dobijete subvenciju. To vama pripada, mi smo te mere donosili zbog vas - naveo je Vučić.

Dodaje da je interes države da se tu zaposli što više ljudi.

Vučić je porazgovarao sa domaćinima.

- Biće to u redu na kraju. Mnogo smo vremena izgubili. Malo dete ka dpropusti 3 dana u školi, problem, ne može da se nadoknadi. Mi smo dobili 104 dopisa od studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu, hoće da pređu na VMA, a ne mogu zato što nisu kadeti, prosto nije moguće da to uradimo, Ako 104 njih dođe sa zahtevom, onda vam je jasno kako smo uspeli da uništimo univerzitet neodgovornošću pojedinih ljudi. Deca imaju pravo da budu neodgovorna, ali profesori nemaju pravo. Ni mi nemamo pravo. Sve će više biti potrebno znanje, a sve manje diplome. Sve može da se vidi na delu, ljude sve više to zanima. Prozivali su za diplome sve moguće, mene nisu mogli nikada. Ali ja ne mislim da je to suština. Suština je u znanju, u marljivosti, radu. Ta deca su izgubila pa izgubila gotovo godinu dana škole. Godinu dana kada su najplodnijih, kada im mozak najbrže radi, kada je trebalo da nauče najviše. Nestalo je godinu dana. Zamislite šta je da ne radite 5 dana, a ne godinu dana? - naveo je Vučić.

- Tu na medicini ćemo baš da imamo problema - dodao je Vučić odgovarajući na pitanje majke ove porodice koja je izrazila svoju zabrinutost zbog situacije sa studentima koji zbog blokadera gube godinu.

Celo selo čeka predsednika

U selu Seča Reka trenutnovlada vesela atmosfera, a veliki broj meštana okupio se kako bi dočekao predsednika Vučića.

Novosti

Okupljeni građani su izložili svoje proizvode iz domaće radinosti, kako bi ih prezentovali predsedniku.

Meštani su već dočekali predsednikovog savetnika i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, kao i direktorku Instituta Torlak, Dariju Kisić.