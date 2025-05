"JA SAM SAMO OBIČAN ČOVEK KOJI IMA EMOCIJE" Vučić: Zadužen sam za brigu o jednoj velikoj porodici koja se zove Srbija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Pink o aktuelnoj političkoj situaciji i još jednom osudio odluku Apelacionog suda u Novom Sadu da teroriste pusti na slobodu.

Foto: Printskrin

Govoreći o odluci Apelacionog suda u Novom Sadu kojom su pušteni teroristi koji su spremali puč, Vučić kaže da nisu mnogo slagali oni koji su rekli da je "kipteo od besa".

Podsetio je na Tolstojeve reči "nikada ne otkrivajte svoje snove, nadanja".

- Ja nisam blizu snage i uma velikog Tolstoja, ja sam običan čovek koji ima emocije, koji uvek vodi računa o poziciji na kojoj se nalazi. Nisu mogli da mi kažu da sam nekoga vređao, već su mogli da kažu da sam bio ljut. Svaki častan i normalan čovek se tako osećao. Već dugo vremena kod nas je sve okrenuto naopačke. Trebalo bi valjda svi da se divimo studentima i đacima koji bi da ne uče, a da linčujemo one koji bi da uče? To nigde ne postoji kao primer i nikada neće postojati. Kada se tome suprostavite, čudno je, vas proglase ludim i nenormalnim, a oni su valjda normalni - kazao je on.

Foto: Printscreen

Ističe da su neki pušteni osumnjičeni sami rekli da spremaju puč. Niko čiste savesti ne bi mogao da pusti njih iz pritvora, naveo je on.

- Potvrđeno je da su to govorili. Ne postoji zemlja u svetu da je neko posle 2 meseca izašao iz pritovra, a da je optužen za tako teško krivično delo - kazao je on.

Podseća da aktivisti SNS četiri meseca sede u pritvoru, iako je Tužilaštvo imalo vremena da ispita sve svedoke.

- Jasno je da je reč o političkoj poruci obojene revolucije - kazao je on.

Kaže da ovi mladići ne mogu da utiču na svedoke. Podsetio je na nasilja blokadera foteljaša, tvrdeći da je to postalo normalno.

- Nenormalno je kad se branite? Ovi mladići ne žele ni da beže, nemaju na koga da utiču i sasvim sigurno ne bi ponavljali krivično delo, a ovi vam kažu da bi ponovili delo - rekao je on

Petostruko manja kazna je propisana za delo aktivista SNS, ali su još u pritvoru, ukazuje on i dodaje da je sve postalo "perverzno inverzno".

Ističe da je dužnost tužioca da štite poredak, da su se na to obavezali. Dodaje da je ovaj period bio primer jednog od najgoreg beščašća, kazao je on

Razgovaraće sa predsednikom SNS Milošem Vučevićem o predlogu da se blokira Apelacioni sud.

- Mi ne smemo da se ponašamo kao oni. Mi ne smemo da pokazujemo ni da smo slični njima, zato mislim da je rešenje u pripremi novih zakona, rešavanju nekih problema - kazao je Vučić.

Kaže da je nekad lakše i racionalnije donositi odluke posle 24 sata.

- Moje pitanje je koliko još svedoka moraju da saslušaju i sa koliko godišnjih odmora da se vratite je i to da je sudija koja je trebalo da donese odluku o tom pitanju otišla na brčkanje - kazao je Vučić.

Ističe da je devojka koja je napadnuta od rulje i bila u automobilu, a neko joj je naskočio na haubu, optužena za teško ubistvo u pokušaju.

- Devojka je sebe pokušala da ubije. Devojka bez mrlje, bez krivičnog dosijea. Zamalo da izgubimo jedan divni život zbog siledžinstva blokadera i huligana, njihovih medijskih slugu i ostalih. Niko o tome ne sme da govori. Mladi Rom je u pritvoru zbog iste stvari. Niko ne zna zbog čega - kazao je Vučić.

Foto: Printscreen

Kaže da politika blokadera foteljaša nije razgovor.

- Glavni čovek studentsko-blokaderske liste i rektora Vladana Đokića je Nataša Kandić. Od početka je njena podrška bila glavna i od suštinskog značaja za podršku institucija EU blokaderima. Ta podrška je izuzetno značajna i omogućuje finansiranje studentsko-blokaderskog pokreta. To su ogromni novci. Svaki koncert je plaćen, svaki automobil - kazao je on.

Ističe da su 3.000 evra iz džepa platili njegovom prijatelju automehaničaru kada im se pokvario jedan automobil.

- Nataša Kandić je srce tog sistema. Ne mislim bukvalno i u operativnom smislu, već u idejno-ideološkom. Rekao sam da će se pojaviti sa političkim zahtevima još 11. decembra. Suviše sam iskusan, pravi politički vuk i veteran. Na lep način će vam reći da Kosovo mora da bude nezavisno, a onda će vam reći da su "MSP i Haški tribunal doneli presudu da je Srebrenica genocid" i da tome ne možemo da se protivimo - kazao je Vučić.

Ukazuje na mogući scenario kao posle 5. oktobra, najave milijardi, pa hapšenje ili ubistvo predsednika.

- Uvek na kraju dođe politička agenda gde kmetovi, poslušnici i sateliti moraju da ispunjavaju svoja obećanja onima koji su im negde pomogli da se vlasti dočepaju - rekao je on.

Kaže da i danas kod njega ima gneva i besa.

- Ponavljam da sam samo čovek, ništa više od toga. Osećam se odgovornim za jednu veliku porodicu koja se zove Srbija i bio bih mašina da me takve stvari ne pogađaju. Nisam robot, nisam mašina i izvinjavam se ljudima zbog toga - kazao je on.

Misli da je strašno važno što je Dinko Gruhonjić rekao da su to bili "politički zatvorenici", iako su to bili obični teroristi.

- Za ta dela bi u svakoj drugoj zemlji dobili 20,30 godina robije i niko ne bi smeo da ih spomene - kazao je on.

Zamolio je da vide kako je izgledalo njegovo saslušanje u policiji kad je sumnjičen da je udario policajca na protestu zbog hapšenja Veselina Šljivančanina.

- Postoje prkosni ljudi. Molim ih, da pogledaju kako je izgledalo moje saslušanje pred istražnim sudijom u prisustvu tužioca kada su me gonili što sam prisustvovao skupu, optuživajući i menjajući da li sam ja ili moj brat udarili policajca prilikom hapšenja Šljivančanina. Ako ne možete da dođete do toga ja ću vam dati. Da vidite kako se hrabri ljudi drže pre nego što su uhapšeni ili strpani iza rešetaka. Da vidite kako se časni ljudi i ljudi koji imaju ideju drže. Oni su hteli da optuže mog brata, ja sam rekao "nije on udario ja sam, nije bilo ovako nego je bilo onako, a što ti tužilac kasniš, a što vi što vi krimilanci koji podržavate kriminalni režim DOS-a se ponašate tako". Sve to ima u zapisniku. Niti sam plakao, niti sam kukao, niti sam molio za milost. Da molim Rokfelerovog potrčka, onog jadnika koji skiči dok ga nose njih četvorica, da molim njih da li će nekoga da hapse, suviše ponosa imam da bih takvima odgovarao - rekao je Vučić.

- Ali to vam govori nešto drugo, akcija je mnogo ozbiljnije. Oni su pokrenuli izmišljene postupke protiv lica u slučaju Generalštaba tražeći od svakog da im kaže: "E to nam je Vučić naredio". I ćutim sve do sad, prvi put to govorim. To traje mesecima. "Ne, ne to je rekao Siniša Mali". Ja im rekao sam da trebaju leks specijalis da donesete istog sekunda i da se ponosimo time što radimo. Pričate mi o Dobroviću koji je kroz komunističkiu partiju blokirao sve koji su drugačije mislili. Video sam da se i Bogoljub Karić uključio i on se razume ko treba da bude pušten na slobodu, a ko ne. Ja nisam verovao Miloševiću koji mi je rekao: "Kad god budeš pomislio da postoji lošiji čovek od Bogoljuba Karića, seti se da sam ti rekao da ne postoji". Ali postoji ogroman broj ljudi koji su siti svih njihovih prevara, koji su ih prozreli.

Kaže da je bilo bar stotinjak napada na "njihove ljude".

- Krenuo je otpor da se širi Srbijom protiv onih koji su strahovladu spolja uveli u Srbiju. Ja mislim da je vreme da se vratimo u institucije i u normalan život - rekao je Vučić.

Kaže da traju razgovori sa sindikatima i Ministarstvom finansija da se pomogne najsiromašnijima.

- Pokrenuo sam ideju minimalne zarade. Hoću da je podignemo na 500, 550 evra - kazao je on.

Ističe da ukupno 95.000 ljudi u Srbiji prima minimalac, a pre je ta brojka bila 500.000.

- Teška borba je sa Sinišom Malim po tom pitanju. U privatnom sektoru ne smete mnogo da opteretite poslodavca - kazao je on. Kaže da će zbog toga država preuzeti teret povećanja minimalca na sebe.

Kaže da će biti pokrenut novi investicioni zamajac i da će tražiti nove investitore u Aziji i Evropi, te ukazao na smanjenje investicija zbog blokadera foteljaša jer "ruše sve zakone".

Kaže da je 5.000 ljudi pokazalo interes za kredite za mlade.

- Posetiću prve ljude i njihove stanove i kuće - rekao je Vučić.

Beogrljad je 48 odsto ukupnih zahteva za stanove za mlade, a slede Novi Sad, Niš, Kragujevac, Valjevo...

Kaže da je mnogo bio zabrinut za penzije i za ono što će sačekati penzionere posle razaranja zemlje od strane blokadera foteljaša.

- Verujem da će penzioneri biti veoma zadovoljni. Verujem da ih pre kraja godine očekuje značajno povećanje penzija i to smo im dužni jer rast penzija nije pratio rast plata i sada ćemo više da nadoknađujemo penzionerima. Ukoliko se moje ideje budu ostvarile, verujem da bi u tom slučaju u decembru 2026. prosečna plata bila najmanje 1.174 evra - kazao je on.

Kad je i pitanju najavljena poseta Kaje Kalas, kaže da ne misli da je sa njom posebna tema razgovor oko Kosova i Metohije.

- Onda dolazi sa drugačijom agendom, jedina je javno osudila moj odlazak u Moskvu. Imao sam jasan razgovor sa njom i objasnio poziciju Srbije nedvosmisleno. Nisam se krio. Siguran sam da će to pitanje da ponovi. Neću se sakrivati ispod stola, niti ću bežati od toga. Imaju i drugu agendu, blokaderi, opozicija... Mislim da je strašno važno da ispunimo stvari koje smo obećali, a tiču se tri medijska zakona, REM-a i izbornih uslova - kazao je Vučić.

Podseća da piše knjigu o obojenoj revoluciji i da će donirati novac od zarade SPC.

Kad je u pitanju Kosovo i Metohija, Vučić kaže da bi mogao da napiše još jednu knjigu da se vidi sa kakvim licemerima i lažovima širom sveta imamo posla.

- Bilo šta da im kažete, baš ih briga. Ne možete probuditi onoga ko se pretvara da spava i istinu predočiti nekome ko ne želi da ih čuje - kazao je on.

Ukazuje na činjenicu da onima koji su priznali tzv. Kosovo ništa od fakata ne zanima.

- Zelenski reč nije rekao protiv Srbije, iako sam video po stavu i držanju koliko je njima teško palo što sam otišao u Moskvu. Zelenski je poštovao odnos koji smo imali, a ovi drugi... Baš ih briga što im kažete da mi traže da ne idem u Moskvu, a oni preko moje teritorije idu onim što smatraju otcepljenim delom moje teritorije. Gledaju u mene kao da sam sir, kroz mene - kazao je Vučić.

Kad nema odgovora, onda kažu da smo suviše mala i slaba zemlja i "bolje ćuti da te ne bismo šamarali kao do sada", ističe on.

- To je otprilike značenje njihovog ćutanja - rekao je on.